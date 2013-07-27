Reeder TV set üstü TV kutusu trendine katılıyor





ReedPad adlı tabletler ve Reeder adlı e-kitap okuyucuları ile tanıdığımız Reeder, bu kez Reeder TV adlı ürünü ile karşımızda.





Reeder TV, Android 4.0 üzerinde çalışan bir set üstü akıllı TV kutusu. WiFi ve Ethernet bağlantısı ile YouTube gibi video portallarına, sosyal ağlara ulaşma imkanı verirken, Android uygulamaları da çalıştırabiliyorsunuz.





Cihazda Cortex-A8 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan Allwinner A10 işlemcisi yer alırken, grafik birimi ise Mali-T400. 1GB DDR3 RAM ile 1080p çözünürlüğe kadar görüntü çıkışı desteklenirken, HDMI 1.4 ile harici ekranlara bağlanabiliyor.





Ayrıca USB 2.0 ve SD/MS/MMC kart girişi de mevcut. Ürün kızılötesi ile uzaktan kumanda desteği de sunuyor. Ürün farklı kampanyalarla 249TL'ye bulunabiliyor.

http://www.reeder.com.tr/reedertv-6/reedertv.html