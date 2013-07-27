Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Reeder TV set üstü TV kutusu trendine katılıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
5
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Reeder TV set üstü TV kutusu trendine katılıyor

ReedPad adlı tabletler ve Reeder adlı e-kitap okuyucuları ile tanıdığımız Reeder, bu kez Reeder TV adlı ürünü ile karşımızda. 

Reeder TV, Android 4.0 üzerinde çalışan bir set üstü akıllı TV kutusu. WiFi ve Ethernet bağlantısı ile YouTube gibi video portallarına, sosyal ağlara ulaşma imkanı verirken, Android uygulamaları da çalıştırabiliyorsunuz.

Cihazda Cortex-A8 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan Allwinner A10 işlemcisi yer alırken, grafik birimi ise Mali-T400. 1GB DDR3 RAM ile 1080p çözünürlüğe kadar görüntü çıkışı desteklenirken, HDMI 1.4 ile harici ekranlara bağlanabiliyor.

Ayrıca USB 2.0 ve SD/MS/MMC kart girişi de mevcut. Ürün kızılötesi ile uzaktan kumanda desteği de sunuyor. Ürün farklı kampanyalarla 249TL'ye bulunabiliyor. 

http://www.reeder.com.tr/reedertv-6/reedertv.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Artyom1959 6 yıl
Çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bunu satmak tüketicilerce hakarettir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 6 yıl
yuh diyorum başka birşey demiyorum, A10 işlemci mi kaldı artık ? Çinlilerin satamadığı elinde kalan malzemeleri buraya getirip çakacaklar, bir de 299 TL demişler, yazıktır bu halka ya bu kadar kazık atılmaz, utanmaz adamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soul741 6 yıl
35-40 dolara çok daha iyi donanıma sahip android çubuklar varken bu fiyat bu cihaza verilmez.

Ayrıca fiyat olarak 299 TL yazıyor verdiğiniz linkte.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 6 yıl
allwinner a10 işlemcisi video performansında çok iyi ama uygulamalarda vasat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte GTX 760 OC WindForce Ekran Kartı Video inceleme 6 yıl Türk Markaları da Oyuncu PC'si Yapabilir "Exper Xcellerator" video inceleme 6 yıl 2si1 "Ramazan davulcusuna bahşiş vermekten kaçmayan" teknoloji ve oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim