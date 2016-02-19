Reklam engelleme yazılımlarında operatörler dümene mi geçiyor?





Bilgisayarlarda reklam engelleme yazılımlarının kullanılması çok yeni bir gelişme değil. Son dönemde mobil cihazlar tarafında da bir dizi çalışmanın olması ve tarayıcı temelli olarak reklamların engellenmeye başlanması, bu konunun hız kazanmasına ve daha fazla kullanıcı tarafından konuşulmasına yol açtı.

DonanımHaber kullanıcıları içindeyse Adblok kullanımı %5,5 seviyesinde.

Yunanistan: %37

Polonya:%35

İsveç: %25

Almanya: %25

ABD: %15

Rusya: %6

Türkiye: %6

Japonya: %2

Güney Kore: %2

Çin: %1

Reklam engelleme yazılımlarının aylık toplam aktif kullanıcı sayılarına baktığımızdaysa internet kullanımının yoğun oluşunun da etkisi ile rakamsal yoğunluğu ABD’nin oluşturduğunu görüyoruz. ABD’de 43 Milyon aktif reklam engelleme yazılımı kullanıcısı var. Türkiye için aynı rakam ise 2,1 Milyon olarak açıklanmış. Kullanıcı sayılarına göre diğer rakamlar ise şöyle:

ABD: 43 Milyon

Almanya: 18 Milyon

İngiltere: 12 Milyon

Polonya: 9 Milyon

Brezilya: 6,7 Milyon

Kanada: 6,5 Milyon

Çin: 6,4 Milyon

Rusya: 5,3 Milyon

Arjantin: 3,8 Milyon

Japonya: 2,5 Milyon

Türkiye: 2,1 Milyon

Dünya genelinde 198 Milyon aktif reklam engelleyici yazılım kullanıcısı bulunduğu söyleniyor. Bu yazılımların 2015 yılında yayıncıları 22 Milyar Dolar civarında bir kayba uğrattığı tahmin ediliyor. Son 12 ayda kullanım ise %41 büyümüş durumda. Özellikle mobil tarafta da kullanım yaygınlığının artması ile reklam engelleyici yazılım kullanımının yayıncılara faturası daha da fazla olacaktır. Bu da dijital ortamda yeni ve kaliteli içerik üretimini baltalayacaktır.





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Tüm bunlar olurken bir de operatörlerin işin içine dahil olma noktasında adımlar atması farklı bir durumu ortaya çıkarmaya başladı. Asya ülkelerinden sonra İngiliz operatör Three, İngiltere’de ve İtalya’da müşterilerine reklam engelleme hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Avrupa kıtasında bir ilk olan bu çalışma, önümüzdeki dönemde çok konuşulacak bir problemin ilk işareti olabilir.Three, bu iş için İsrail merkezli bir şirket olan Shine ile anlaşmış. Shine, “reklam engelleme tüketiciler için iddia edilebilir bir haktır” sloganıyla yola çıkmış ve operatörlere reklam engelleme noktasında çeşitli çözümler sunuyor. Bu çözümler, hem tüketicilerin kişiselleştirebilmesini yani hangi reklamları engelleyip hangilerini engellemeyeceklerini seçebilmeleri ve seçimin doğrudan operatör merkezli olarak yapılması odağında şekilleniyor.Three ilk etapta müşterilerine kişiselleştirilebilir bir şekilde reklam engelleme imkanı tanımayacak ancak sonrasında bu hizmet de sunulabilir olacakmış.Reklam engelleme yazılımları için özellikle ABD’de ve Orta Avrupa’da yoğunlaşmış bir kullanım rakamının oluştuğunu görüyoruz. Ülkemizde ise dünya ortalamasının epey altında bir kullanım rakamı söz konusu.Toplam internet kullanıcılarının reklam engelleme yazılımı kullananlara göre oranı en yüksek %37 ile Yunanistan’da. İkinci sırada %35 ile Polonya geliyor. Genç nüfusun yüksek olduğu Türkiye’de ise %6 gibi epey küçük bir rakam söz konusu.Bu konuda yüzdesel olarak en yüksek ülkeler ve diğer ülkelerden ilgi çekici rakamlar şöyle: