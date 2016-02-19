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Reklam engelleme yazılımlarında operatörler dümene mi geçiyor?

Dünya genelinde mobil operatörler reklam engelleme işine soyunmaya başladı. Asya ülkelerindeki adımların ardından Avrupalı bir operatör de reklam engelleme hizmeti vermeye hazırlanıyor.
3 yıl
3,2b
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36
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bilgisayarlarda reklam engelleme yazılımlarının kullanılması çok yeni bir gelişme değil. Son dönemde mobil cihazlar tarafında da bir dizi çalışmanın olması ve tarayıcı temelli olarak reklamların engellenmeye başlanması, bu konunun hız kazanmasına ve daha fazla kullanıcı tarafından konuşulmasına yol açtı.

Tüm bunlar olurken bir de operatörlerin işin içine dahil olma noktasında adımlar atması farklı bir durumu ortaya çıkarmaya başladı. Asya ülkelerinden sonra İngiliz operatör Three, İngiltere’de ve İtalya’da müşterilerine reklam engelleme hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Avrupa kıtasında bir ilk olan bu çalışma, önümüzdeki dönemde çok konuşulacak bir problemin ilk işareti olabilir.

Three, bu iş için İsrail merkezli bir şirket olan Shine ile anlaşmış. Shine, “reklam engelleme tüketiciler için iddia edilebilir bir haktır” sloganıyla yola çıkmış ve operatörlere reklam engelleme noktasında çeşitli çözümler sunuyor. Bu çözümler, hem tüketicilerin kişiselleştirebilmesini yani hangi reklamları engelleyip hangilerini engellemeyeceklerini seçebilmeleri ve seçimin doğrudan operatör merkezli olarak yapılması odağında şekilleniyor.

Three ilk etapta müşterilerine kişiselleştirilebilir bir şekilde reklam engelleme imkanı tanımayacak ancak sonrasında bu hizmet de sunulabilir olacakmış.

Reklam engelleme yazılımları kullanımında dünyada durum ne?

Reklam engelleme yazılımları için özellikle ABD’de ve Orta Avrupa’da yoğunlaşmış bir kullanım rakamının oluştuğunu görüyoruz. Ülkemizde ise dünya ortalamasının epey altında bir kullanım rakamı söz konusu.

Toplam internet kullanıcılarının reklam engelleme yazılımı kullananlara göre oranı en yüksek %37 ile Yunanistan’da. İkinci sırada %35 ile Polonya geliyor. Genç nüfusun yüksek olduğu Türkiye’de ise %6 gibi epey küçük bir rakam söz konusu.  DonanımHaber kullanıcıları içindeyse Adblok kullanımı %5,5 seviyesinde. Bu konuda yüzdesel olarak en yüksek ülkeler ve diğer ülkelerden ilgi çekici rakamlar şöyle:
  • Yunanistan: %37
  • Polonya:%35
  • İsveç: %25
  • Almanya: %25
  • ABD: %15
  • Rusya: %6
  • Türkiye: %6
  • Japonya: %2
  • Güney Kore: %2
  • Çin: %1
Reklam engelleme yazılımlarının aylık toplam aktif kullanıcı sayılarına baktığımızdaysa internet kullanımının yoğun oluşunun da etkisi ile rakamsal yoğunluğu ABD’nin oluşturduğunu görüyoruz. ABD’de 43 Milyon aktif reklam engelleme yazılımı kullanıcısı var. Türkiye için aynı rakam ise 2,1 Milyon olarak açıklanmış. Kullanıcı sayılarına göre diğer rakamlar ise şöyle:
  • ABD: 43 Milyon
  • Almanya: 18 Milyon
  • İngiltere: 12 Milyon
  • Polonya: 9 Milyon
  • Brezilya: 6,7 Milyon
  • Kanada: 6,5 Milyon
  • Çin: 6,4 Milyon
  • Rusya: 5,3 Milyon
  • Arjantin: 3,8 Milyon
  • Japonya: 2,5 Milyon
  • Türkiye: 2,1 Milyon
Dünya genelinde 198 Milyon aktif reklam engelleyici yazılım kullanıcısı bulunduğu söyleniyor. Bu yazılımların 2015 yılında yayıncıları 22 Milyar Dolar civarında bir kayba uğrattığı tahmin ediliyor. Son 12 ayda kullanım ise %41 büyümüş durumda. Özellikle mobil tarafta da kullanım yaygınlığının artması ile reklam engelleyici yazılım kullanımının yayıncılara faturası daha da fazla olacaktır. Bu da dijital ortamda yeni ve kaliteli içerik üretimini baltalayacaktır.


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Golden Gate 3 yıl en beğenilen
Reklam engellemeyi kapatıp bir foruma gireyim dedim.

Forumun içinde reklam olacağına, reklamın içinde forum var resmen.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Site sahipleri aç gözlülüklerinin kurbanı olmayıp her yere banner ve sağdan soğdan fırlayan animasyon reklamlar koymasaydı şu an böyle bir şeyi konuşmuyor olacaktık.



Reklam koymasınlar, aç kalsınlar demiyorum ama insanların gözüne gözüne sokmasınlar. Dursun kenarda köşede bir hadi iki tane reklam.
Site sahipleri aç gözlülüklerinin kurbanı olmayıp her yere banner ve sağdan soğdan fırlayan animasyon reklamlar koymasaydı şu an böyle bir şeyi konuşmuyor olac...
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Rangle 3 yıl
Dinsizin hakkından imansız gelir.
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Mogolo 2 yıl
Android de chrome nin reklam engelleme niye yok
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mkyb 2 yıl Mogolo
Adolf Mogolo
Android de chrome nin reklam engelleme niye yok

Sebebi Google'ın kendisinin reklam şirketi olması olabilir mi ?
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plusnettr 2 yıl
*** yazan yerlerde ne oluyor diyorum adamlar adını bile sansürlemişler
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OrQuN 2 yıl
Bu bazı sitelerde reklam engelleyici kullanırken, sitenin reklam engelleyici programı anlayıp bunu kapatamazsınız sitemize giremezsiniz diye kocaman bir ekran çıkarmasını nasıl engelleyebiliriz? Reklam engelleyici program açıkken bu uyarıyı nasıl kaldırıp programı kaldırmadan devam edebiliriz? Bilen birisi alıntı yaparak bizi aydınlatabilir mi?
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blackjack8696 2 yıl
Reklam engelleyici olmadan sitelere girilmiyor resmen , eski bilgisayarı olana allah sabır versin o kadar reklama donanımmı dayanır.

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xxx187 2 yıl
Mobildede olsa keske ****
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OrQuN 2 yıl
Kardeş reklam olmasın demiyoruz ama gözümüzün içine her köşede 5848572737 tane sokmayın diyoruz. Bazı siteler var ki cidden yararlı içerik veriyor ,rixa ediyor destek olmak için reklamlara tıklayın diye vallahide özellikle oturup reklamlara tıklıyorum sırf adam gibi istediği rica ettiği için.
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nexus can 2 yıl
www.dreamkafe.com sitesi **** kullanicilarina meydan okuyor ciddi boyle yani :D
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Ranez 2 yıl
Reklam engelleyici olmadan internete girmek eziyet gibi.

Reklamların arasında içerik araman gerekiyor çoğu yerde.

Bir sürü sağdan soldan fırlayan bağıran nesneler.

Çıplak kadınlarla reklamlar.

Bir sürü yanıp sönen ışıklı düğmeler.

Yanıltmak için kendini içerik gibi gosteren reklamlar.

Bir yere tıklayınca açılan popuplar.

Sesli videolar.

Aman aman aman
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umut_baris 2 yıl
Hele bir yazılımla bizi reklama boğun. Yağlı kazığa bile oturturum adamı. Bunu malum kişi de duysun.
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PeerNet* 2 yıl
Ben ublock kullanıyorum **** yerine sayılıyor mu?
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