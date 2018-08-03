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Alibaba'nın Trendyol için ödediği miktar belli oldu

Türk e-ticaret sitesi Trendyol'u satın alması geçtiğimiz haftalarda Rekabet Kurumu tarafından onaylanan Alibaba, şirket için 728 milyon dolar ödediğini açıkladı. Hisse oranının %75 olduğu söyleniyor.
9 ay
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56
Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Alibaba'nın Trendyol için ödediği miktar belli oldu
 

Son yıllarda büyüme stratejisi içerisine giren Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın en önemli duraklarından biri Türkiye olmuş, dev şirket haftalar önce Türk e-ticaret sitesi Trendyol’u satın aldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu tarafından da onaylanan bu satın alma için Alibaba’nın ne kadar ödediği sonunda belli oldu.

Alibaba’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderdiği bir rapor Trendyol’un satış fiyatını da ortaya çıkardı. SEC’e yaptığı açıklamada Trendyol için 728 milyon dolar, yani 3.6 milyar lira ödeyerek şirketin çoğunluk hissesini aldığını belirtti. Alınan hisse oranının da yüzde 75 civarında olduğu ifade ediliyor.

Yemek Sepeti 589 milyon dolara satılmıştı 

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden Alibaba, Trendyol’u satın alarak hem Türk ekonomisi hem de internet piyasasının en büyük satın alma operasyonlarından birine imza atmış oldu. Yemek Sepeti'nin 2015 yılında Delivery Hero tarafından satın alınması Türkiye tarihinin en büyük satın almalarından biri olarak kayda geçmiş, şirket Yemek Sepeti'nin tamamı için 589 milyon dolar ödemişti.


https://www.dunya.com/kose-yazisi/alibaba-trendyola-728-milyon-dolar-odedi/424231 Yorum Yaz
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Qantas 9 ay en beğenilen
Çinliler iyi kazık yeniş...

Müşteri portföyünün yarısı dh ölücülerinin fake hesapları.

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Escapetolife 9 ay
Trendyol sonuçta indirim butiği, buraya giren daha uygun fiyatlı alacağını düşünerek geliyor. 728 milyon dolar verene kadar sıfırdan bir şirket kurup 500 milyon dolarını indirim/promosyon olarak dağıtsa biz zaten gerekli reklamı yapar üst sıralara taşırdık markayı :)
Trendyol sonuçta indirim butiği, buraya giren daha uygun fiyatlı alacağını düşünerek geliyor. 728 milyon dolar verene kadar sıfırdan bir şirket kurup 500 milyon...
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1 Yanıt Yanıtla +82
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bayraak 9 ay
sağlam geçirmişler
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webbie 9 ay
Haberin çıkış noktası olan Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker'e ulaşıp, konuyla ilgili bilgi almak istedim ve sağolsun, istediğim şekilde bir kaynağı benimle paylaştı.
Haber doğru ve görünen o ki, Motorola'dan sonra Türklerden en büyük kazığı yiyen ikinci firma Alibaba olmuş gibi görünüyor.
Not: Önceki mesajlarımdan birinde yer alan Yemek Sepeti'nin 550 milyon dolara satılması ile Trendyol'un satışının kıyaslanması doğru olmaz. Yemek Sepeti hem sektöründe tekel durumunda hem de mal stoklama, üretim gibi dertleri/maliyetleri bulunmuyor.
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ArtweenBeTay 9 ay
Doları düşürür mü ben anlamıyorum da bu işlerden
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vbDuman 9 ay
Düşürür. Ne kadar çok dolar, döviz girerse ülkeye o kadar iyi.
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snoppy 9 ay
Demet Mutlu hanım şimdi ne kadar da mutludur.
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MiLLETiNVEKiLi 9 ay snoppy
snoppy
Demet Mutlu hanım şimdi ne kadar da mutludur.

Aradan 10 yıl geçti orjinal yazılım olmadan gerisi boşmuş...opencartla falan birşey olmuyormuş bunu anladım... 1 kadın kadar bile olamadık
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mavizaman 9 ay
alibaba bu kafayla nasıl buralara gelmiş hayret...
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İl teber 9 ay
Gençler bu büyüklükte satışlarda hiç bir zaman para tek seferde ödenmez..
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astralll 9 ay
trendyol u hiç kullanmadım, erkek üye sayısı kaç?
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haylaz__ 9 ay
100 TL alışverişe 200 TL promosyon vermezlerse tutmaz
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fuky16 9 ay
Trendyol’un bu kadar paraya satıldığını sanmıyorum orası ayrı konu merak ettiğim şey ise Trendyol aynı çizgisindemi devam edicek yoksa Aliexpres gibi bir site olup bizi memnunmu edicek?
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XanthiN 9 ay
Trendyol bu kadar ediyorsa N11, Hepsiburada ne kadar eder acaba?
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cabriyo 9 ay
trendyoldan hiçbirşey almadım açıp bakmadım bile
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