Alibaba'nın Trendyol için ödediği miktar belli oldu

Son yıllarda büyüme stratejisi içerisine giren Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın en önemli duraklarından biri Türkiye olmuş, dev şirket haftalar önce Türk e-ticaret sitesi Trendyol’u satın aldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu tarafından da onaylanan bu satın alma için Alibaba’nın ne kadar ödediği sonunda belli oldu.

Alibaba’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderdiği bir rapor Trendyol’un satış fiyatını da ortaya çıkardı. SEC’e yaptığı açıklamada Trendyol için 728 milyon dolar, yani 3.6 milyar lira ödeyerek şirketin çoğunluk hissesini aldığını belirtti. Alınan hisse oranının da yüzde 75 civarında olduğu ifade ediliyor.

Yemek Sepeti 589 milyon dolara satılmıştı

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden Alibaba, Trendyol’u satın alarak hem Türk ekonomisi hem de internet piyasasının en büyük satın alma operasyonlarından birine imza atmış oldu. Yemek Sepeti'nin 2015 yılında Delivery Hero tarafından satın alınması Türkiye tarihinin en büyük satın almalarından biri olarak kayda geçmiş, şirket Yemek Sepeti'nin tamamı için 589 milyon dolar ödemişti.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/alibaba-trendyola-728-milyon-dolar-odedi/424231