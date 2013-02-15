Rene Ritchie'den iPhone, iWatch, iPad ve iTV hakkında son bilgiler

Apple'ın 2013 yılında aralarında Apple TV ve iWatch'ın da olduğu iOS bazlı cihazlarında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bu konuda birçok analist, Apple'ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarına dayandırdıkları iddiaları dillendirmekteler. Fakat bir gerçek var ki bu analistler ya da Çinli kaynakların ortaya attığı iddialar, Apple'a yakınlığıyla bilinen ABD-Kanadalı teknoloji yazarları kadar tutarlı olmuyor.

Şimdiye kadar verdiği tutarlı bilgilerle tanıdığımız bir isim de iMore'un editörlerinden Rene Ritchie. Yakın zamanda Lightning bağlantı portu, iPad Mini'nin satışa sunulacağı ve iPhone 5'in lansman tarihlerini aylar öncesinden yazarak başarılı bir karneye sahip olan Rene Ritchie, bu sefer Apple'ın 2013 yılındaki iCihazları hakkında son aldığı duyumları kaleme aldı. Tahmin edildiği gibi Rene Ritchie, paylaştığı son bilgileri de daha önce kendisine doğru bilgileri veren kaynaklarına dayandırmakta.

Rene Ritchie'nin son dönemde merak konusu olan ürünlerle ilgili aldığı son bilgiler kısaca şöyle:

iWatch: Apple, bir akıllı saat projesi üzerinde bir süredir çalışmakta. Fakat pazardaki ismi ya da lansman / satışa sunulma tarihi şimdilik belirlenmiş değil.

Apple, bir akıllı saat projesi üzerinde bir süredir çalışmakta. Fakat pazardaki ismi ya da lansman / satışa sunulma tarihi şimdilik belirlenmiş değil. iTV: Apple, Steve Jobs'ın da hayali olan iTV üzerindeki çalışmalarını sürdürmekle birlikte, projenin hayata geçmesi biraz daha süre olacak gibi görünüyor. Ne zaman ki pazar şartları oluşur ve içerik konusunda beklenen sonuçlar alınırsa iTV'de o zaman son kullanıcıyla buluşacak.

Apple, Steve Jobs'ın da hayali olan iTV üzerindeki çalışmalarını sürdürmekle birlikte, projenin hayata geçmesi biraz daha süre olacak gibi görünüyor. Ne zaman ki pazar şartları oluşur ve içerik konusunda beklenen sonuçlar alınırsa iTV'de o zaman son kullanıcıyla buluşacak. iPhone: iPhone 5S ya da daha doğru bir tabir ile 7.nesil iPhone, Apple'ın 2013'deki ana telefonu olacak. Tabi Apple'ın daha büyük ekranlı bir iPhone üzerinde çalışmaları yok değil. Fakat bu telefonun satışa sunulması, tahmin edilenin aksine, hemen gerçekleşmeyecek. Benzer şekilde daha uygun iPhone ile ilgili çalışmalar sürmekle birlikte; Apple, en azından 2013'de de daha geniş pazarlara hitap edebilmek için önceki model iPhone'ların fiyatlarında indirime gidecek. Kısacası uygun fiyatlı iPhone'un da tıpkı büyük ekranlı iPhone gibi hemen pazara sunulması beklenmiyor.

iPhone 5S ya da daha doğru bir tabir ile 7.nesil iPhone, Apple'ın 2013'deki ana telefonu olacak. Tabi Apple'ın daha büyük ekranlı bir iPhone üzerinde çalışmaları yok değil. Fakat bu telefonun satışa sunulması, tahmin edilenin aksine, hemen gerçekleşmeyecek. Benzer şekilde daha uygun iPhone ile ilgili çalışmalar sürmekle birlikte; Apple, en azından 2013'de de daha geniş pazarlara hitap edebilmek için önceki model iPhone'ların fiyatlarında indirime gidecek. Kısacası uygun fiyatlı iPhone'un da tıpkı büyük ekranlı iPhone gibi hemen pazara sunulması beklenmiyor. iPad:iPad Mini kasasında 5.nesil iPad ile Retina Ekranlı iPad Mini için çeşitli zorluklar bulunuyor. Bu iki modelin de hayata geçmesi için Apple'ın daha ekserjik ekran, yeterli aydınlatma için daha güçlü LED, benzer şekilde daha düşük güç tüketimine sahip yonga ve elbette daha güçlü pil konularına tik atması gerekiyor. Ancak şu kesin ki Retina Ekranlı iPad Mini, Apple'ın hazırlık yaptığı ürünlerin başında geliyor fakat ne zaman tüketiciye sunulacağının belirlenmesi için yukarıdaki saydıklarımızın Apple tarafından halledilmesi gerekiyor.

Rene Ritchie'nin aldığı bu bilgiler şüphesiz Apple'ın 2013 için yol haritasının dolu dolu olduğunun bir göstergesi. Ancak şu bir gerçek ki iOS dünyası, son yönetim değişiklikleriyle birlikte, tamamen iPad, iPhone ve iPod Touch'a hayat veren iOS, iCloud ve hala beta durumunda olan Siri'nin bu yıl geçireceği revizyonu merakla bekliyor.