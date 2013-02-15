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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rene Ritchie'den iPhone, iWatch, iPad ve iTV hakkında son bilgiler

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Rene Ritchie'den iPhone, iWatch, iPad ve iTV hakkında son bilgiler

Apple'ın 2013 yılında aralarında Apple TV ve iWatch'ın da olduğu iOS bazlı cihazlarında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bu konuda birçok analist, Apple'ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarına dayandırdıkları iddiaları dillendirmekteler. Fakat bir gerçek var ki bu analistler ya da Çinli kaynakların ortaya attığı iddialar, Apple'a yakınlığıyla bilinen ABD-Kanadalı teknoloji yazarları kadar tutarlı olmuyor.

Şimdiye kadar verdiği tutarlı bilgilerle tanıdığımız bir isim de iMore'un editörlerinden Rene Ritchie. Yakın zamanda Lightning bağlantı portu, iPad Mini'nin satışa sunulacağı ve iPhone 5'in lansman tarihlerini aylar öncesinden yazarak başarılı bir karneye sahip olan Rene Ritchie, bu sefer Apple'ın 2013 yılındaki iCihazları hakkında son aldığı duyumları kaleme aldı. Tahmin edildiği gibi Rene Ritchie, paylaştığı son bilgileri de daha önce kendisine doğru bilgileri veren kaynaklarına dayandırmakta.
Rene Ritchie'nin son dönemde merak konusu olan ürünlerle ilgili aldığı son bilgiler kısaca şöyle:
  • iWatch: Apple, bir akıllı saat projesi üzerinde bir süredir çalışmakta. Fakat pazardaki ismi ya da lansman / satışa sunulma tarihi şimdilik belirlenmiş değil.
  • iTV: Apple, Steve Jobs'ın da hayali olan iTV üzerindeki çalışmalarını sürdürmekle birlikte, projenin hayata geçmesi biraz daha süre olacak gibi görünüyor. Ne zaman ki pazar şartları oluşur ve içerik konusunda beklenen sonuçlar alınırsa iTV'de o zaman son kullanıcıyla buluşacak.
  • iPhone: iPhone 5S ya da daha doğru bir tabir ile 7.nesil iPhone, Apple'ın 2013'deki ana telefonu olacak. Tabi Apple'ın daha büyük ekranlı bir iPhone üzerinde çalışmaları yok değil. Fakat bu telefonun satışa sunulması, tahmin edilenin aksine, hemen gerçekleşmeyecek. Benzer şekilde daha uygun iPhone ile ilgili çalışmalar sürmekle birlikte; Apple, en azından 2013'de de daha geniş pazarlara hitap edebilmek için önceki model iPhone'ların fiyatlarında indirime gidecek. Kısacası uygun fiyatlı iPhone'un da tıpkı büyük ekranlı iPhone gibi hemen pazara sunulması beklenmiyor.
  • iPad:iPad Mini kasasında 5.nesil iPad ile Retina Ekranlı iPad Mini için çeşitli zorluklar bulunuyor. Bu iki modelin de hayata geçmesi için Apple'ın daha ekserjik ekran, yeterli aydınlatma için daha güçlü LED, benzer şekilde daha düşük güç tüketimine sahip yonga ve elbette daha güçlü pil konularına tik atması gerekiyor. Ancak şu kesin ki Retina Ekranlı iPad Mini, Apple'ın hazırlık yaptığı ürünlerin başında geliyor fakat ne zaman tüketiciye sunulacağının belirlenmesi için yukarıdaki saydıklarımızın Apple tarafından halledilmesi gerekiyor.

Rene Ritchie'nin aldığı bu bilgiler şüphesiz Apple'ın 2013 için yol haritasının dolu dolu olduğunun bir göstergesi. Ancak şu bir gerçek ki iOS dünyası, son yönetim değişiklikleriyle birlikte, tamamen iPad, iPhone ve iPod Touch'a hayat veren iOS, iCloud ve hala beta durumunda olan Siri'nin bu yıl geçireceği revizyonu merakla bekliyor.


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engurlu 6 yıl
iWatch YOK
iTV YOK
iPhone buyuk ekran YOK
iPad tarafinda sadece mini'ye retina ekran gelecek

ve haberin sonucu ;

Apple 2013 yilini dolu dolu gecirecek
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ssbrutality 6 yıl
O Değilde Sony'nin Watch'u Çok Hoşuma Gitti,Fiyatıda Uygun.Alacağım Bi Tane Dur Bakalım.Xperia Z İle Müthiş Uyum Olurdu.Çok Şık.
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evetbenim 6 yıl
işte modern teknoloji
o sade tasarımı için bile alırım appleyi
samsung lg diye millet birbirini yiyo
bi apple logosunu sunumuna insanlar üzerinde bıraktığı tüyleri diken diken eden
etkiye bak bide samsung a bak dın dıdın dın diye reklam müziği olan
tanıtımlarında pis koreli kızları kullanan bir markayı almam
karşılaştırmamda özellikleri umrumda bile değil cihazların
tarz ve sadelik,kullanım kolaylığı herşeyden öndedir benim için
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Makaroncu 6 yıl
Hayırlısı
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Umutcan 6 yıl
9.7" olan model şu tasarımla bir gelse... Şu anki tasarımın çerçevesi buna bakınca çok kaba duruyor.
Tabi batarya teknolojisinde de gelişme sağlanmayıp bu tasarımla birlikte kapasite azaltılacaksa o zaman görüntünün bir anlamı yok.
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