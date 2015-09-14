Renk körlerine özel Mac uygulaması Color Blind Pal artık ücretsiz

Vincent Fiorentini tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Color Blind Pal, çok kısa bir süre için tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Basit birer seçme ve görüntüleme pencereleri ile çalışma gösteren Color Blind Pal, temel olarak renk körlüğü sorunu bulunan kişilerin renkleri doğru şekilde görmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda geliştiricilerin, uygulamalarının renk körü kişiler tarafından nasıl görüneceğini deneyimlemesi için de kullanılabilen uygulama, klavye kısayolları yardımıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve renk kodlarıyla ayrılmış harita ya da grafiklerin okunmasına da yardımcı oluyor.

Daha önce 2$'a satılan Color Blind Pal uygulaması, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.