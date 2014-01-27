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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Renk temelli Mac uygulaması Kromatik artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,2b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Renk temelli Mac uygulaması Kromatik artık ücretsiz
DLTA Studio tarafından tasarımcılar için hazırlanan Mac uygulaması Kromatik artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Web tasarımcılar, Android, iOS, Mac OS ve Windows yazılım / uygulama geliştiricilerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen Kromatik, belirlenen değerler üzerinden renk setleri oluşturabiliyor, HSV, RGB, CYMK arası çeviri yapabiliyor ve renk setlerini HTML olarak dışarıya aktarabiliyor. Basit bir arayüzle gelen uygulama, farklı renk setleri arası sürükle bırak desteğine de sahip.

Daha önce 12,99 TL fiyat etiketiyle satılan Kromatik, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id799636021?mt=12 Yorum Yaz
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Masterbronze12 5 yıl
Adı ilginçmiş
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dreampowder 5 yıl
Güzelmiş işime yarar
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Götterfunken 5 yıl
Güzelmiş.Favorilere ekledim.Paylaşım için sağolun.
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