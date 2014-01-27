Renk temelli Mac uygulaması Kromatik artık ücretsiz

DLTA Studio tarafından tasarımcılar için hazırlanan Mac uygulaması Kromatik artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Web tasarımcılar, Android, iOS, Mac OS ve Windows yazılım / uygulama geliştiricilerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen Kromatik, belirlenen değerler üzerinden renk setleri oluşturabiliyor, HSV, RGB, CYMK arası çeviri yapabiliyor ve renk setlerini HTML olarak dışarıya aktarabiliyor. Basit bir arayüzle gelen uygulama, farklı renk setleri arası sürükle bırak desteğine de sahip.





Daha önce 12,99 TL fiyat etiketiyle satılan Kromatik, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id799636021?mt=12