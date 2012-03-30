Research in Motion, 4. çeyrek finansal raporunu açıkladı; Kan kaybı sürüyor

Global pazarın önemli akıllı telefon üreticilerinden Research in Motion, 2012 yılı dördüncü çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesi kanalıyla duyurdu. 3 Mart'tan itibaren sona eren 3 aylık periyoda genel olarak baktığımızda firmanın yaşamakta olduğu kan kaybının sürdüğünü söyleyebiliriz.



Dördüncü çeyrekte 11.1 milyon BlackBerry cihazının ve 500.000'den fazla PlayBook tabletin sevkiyatını gerçekleştiren Research in Motion, 4.2 milyar dolar gelir elde etmiş. Gelirlerin üçüncü çeyreğe kıyasla %19 (5.2 milyar dolar), sevkiyatların üçüncü çeyreğe kıyasla %21 düşüş sergilediği belirtiliyor. 2011 yılının dördüncü çeyreğine göre gelir kaybı %25'lere (5.6 milyar dolar) varmış durumda. Firmanın, dönem sonu uğradığı net zarar ise 125 milyon dolar seviyesinde.

