Research in Motion, 4. çeyrek finansal raporunu açıkladı; Kan kaybı sürüyor

Haber Editörü
Global pazarın önemli akıllı telefon üreticilerinden Research in Motion, 2012 yılı dördüncü çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesi kanalıyla duyurdu. 3 Mart'tan itibaren sona eren 3 aylık periyoda genel olarak baktığımızda firmanın yaşamakta olduğu kan kaybının sürdüğünü söyleyebiliriz.
Dördüncü çeyrekte 11.1 milyon BlackBerry cihazının ve 500.000'den fazla PlayBook tabletin sevkiyatını gerçekleştiren Research in Motion, 4.2 milyar dolar gelir elde etmiş. Gelirlerin üçüncü çeyreğe kıyasla %19 (5.2 milyar dolar), sevkiyatların üçüncü çeyreğe kıyasla %21 düşüş sergilediği belirtiliyor. 2011 yılının dördüncü çeyreğine göre gelir kaybı %25'lere (5.6 milyar dolar) varmış durumda. Firmanın, dönem sonu uğradığı net zarar ise 125 milyon dolar seviyesinde.
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Hangi flash destegı ? benım kullandıgım hıcbır blackberry cıhazında ınternetten video izleyemedım ? Bu arada stabillikten bahsetmıssın ama senın blackberry cıhazında sanırım gunde 4 5 defa ekranın ortasında bekleme sımgesı cıkıp delırtmıyor senı. Sonra da fix batarya çıkar 2 saat açılmasını bekle.
O degıl de blackberry kullanıp blackberry ı benden cok kötüleyende yoktur herhalde Tipi , sarj süresi , kullanım kolaylığı benım ıcın tek artıları.
Bb qnx ile eski gunlerine kavusur. Android ile ortaklik gelirse mukemmel olur...
Ayrica basinimiza cok guvenmeyin bu tur yazilarin %90i yalan cikar...
Akıllı telefon rekabetinde gün geçtikçe kan kaybeden RIM, radikal bir karar alarak savaştan çekilme kararı aldı.
RIM, tüm tüketici geneline hitap etmekten vazgeçerek artık geçmişte yaptığı gibi sadece iş dünyasına yönelik cihazlar geliştirecek.
RIM'de uzun süre yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten ve şirket çapında kötü gidişatın neticesinde RIM ile yollarını ayıran Jim Balsillie'in istifasının ardından bu karar alındı.
RIM'in yönetim kurulu eş başkanı olan Thorsten Heins, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin hisse değerinin yükselmesi için yeni stratejiler geliştireceklerini dile getirdi.
Özellikle 2011 yılı içinde birkaç servisi çöken ve bu nedenle kullanıcılarını zor durumda bırakan RIM, PlayBook tabletiyle de istediği hedefi yakalayamamıştı. Kanada merkezli bir şirket olan ve uzun yıllar Kanada'nın bir numaralı telefon üreticisi olmayı sürdüren RIM, tahtını Apple'a kaptırarak 2011'de yaklaşık 2 milyon adet BlackBerry'i Kanada tüketicilerine sunarken, Apple'da bu rakam 2.85 milyonu bulmuştu.
RIM'DEN AÇIKLAMA
RIM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “RIM’in tüketici pazarından çekileceğini söylediği iddiası tamamen asılsızdır. Çalışmalarımızı güçlü olduğumuz yönlerimize ve kurumsal müşteri tabanımıza yeniden odaklamayı planladığımızı açıklarken, güçlü yönlerimizi daha da geliştirerek hedeflediğimiz bireysel segmentin peşinden gideceğimizi çok açıkça ifade etmiştik. BBM’in yanı sıra platformumuzun güvenli ve yönetilebilir olma özelliklerinin bu güçlü yönlerimiz arasında olduğunu belirtmiştik.”
Al kardeş buda Fırından yeni çıktı,oku gerçekle yüzleş!
Kaynak:
hurriyet.com.tr/...
crackberry.com/...
theverge.com/...
ayfoncular ve andromediacılar hemen sevinmeyin oyle.
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Bencede inşallah batar gider.. :)
abuk subuk servisleri paket olduydu milletin dünya ile iletişimi durdu şimdi böylesi firmaya kim acır ki