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Research in Motion, 4. çeyrek finansal raporunu açıkladı; Kan kaybı sürüyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Global pazarın önemli akıllı telefon üreticilerinden Research in Motion, 2012 yılı dördüncü çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesi kanalıyla duyurdu. 3 Mart'tan itibaren sona eren 3 aylık periyoda genel olarak baktığımızda firmanın yaşamakta olduğu kan kaybının sürdüğünü söyleyebiliriz.
Dördüncü çeyrekte 11.1 milyon BlackBerry cihazının ve 500.000'den fazla PlayBook tabletin sevkiyatını gerçekleştiren Research in Motion, 4.2 milyar dolar gelir elde etmiş. Gelirlerin üçüncü çeyreğe kıyasla %19 (5.2 milyar dolar), sevkiyatların üçüncü çeyreğe kıyasla %21 düşüş sergilediği belirtiliyor. 2011 yılının dördüncü çeyreğine göre gelir kaybı %25'lere (5.6 milyar dolar) varmış durumda. Firmanın, dönem sonu uğradığı net zarar ise 125 milyon dolar seviyesinde.

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BarGoS 7 yıl
akıllı telefonun atası blackberry dir.şuanda geliştirmekte oldukları qnx li modeller çıkınca büyük başarı yakalıyacağından şüphem yok , çünkü uygulama sıkıntısı çekmiyecek halihazırda playbook ta binlerce uygulama oyun var ve android uygulama ve oyunları artık qnx te sıkıntısız çalışıyor.ayrıca android gibi sistem canavarı değil , bir ios kadar stabil ve hızlı ayrıca flash desteği hiç bitmeyecek çünkü rim flash player ın bazı haklarına sahip ve güncellemeler sürekli gelmeye devam edicek.
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__Nikolaus__ 7 yıl BarGoS
BarGoS

akıllı telefonun atası blackberry dir.şuanda geliştirmekte oldukları qnx li modeller çıkınca büyük başarı yakalıyacağından şüphem yok , çünkü uygulama sıkıntısı çekmiyecek halihazırda playbook ta binlerce uygulama oyun var ve android uygulama ve oyunları artık qnx te sıkıntısız çalışıyor.ayrıca android gibi sistem canavarı değil , bir ios kadar stabil ve hızlı ayrıca flash desteği hiç bitmeyecek çünkü rim flash player ın bazı haklarına sahip ve güncellemeler sürekli gelmeye devam edicek.

Hangi flash destegı ? benım kullandıgım hıcbır blackberry cıhazında ınternetten video izleyemedım ? Bu arada stabillikten bahsetmıssın ama senın blackberry cıhazında sanırım gunde 4 5 defa ekranın ortasında bekleme sımgesı cıkıp delırtmıyor senı. Sonra da fix batarya çıkar 2 saat açılmasını bekle.

O degıl de blackberry kullanıp blackberry ı benden cok kötüleyende yoktur herhalde
Tipi , sarj süresi , kullanım kolaylığı benım ıcın tek artıları.
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TurboBoosted 7 yıl BarGoS
BarGoS
akıllı telefonun atası blackberry dir.şuanda geliştirmekte oldukları qnx li modeller çıkınca büyük başarı yakalıyacağından şüphem yok , çünkü uygulama sıkıntısı çekmiyecek halihazırda playbook ta binlerce uygulama oyun var ve android uygulama ve oyunları artık qnx te sıkıntısız çalışıyor.ayrıca android gibi sistem canavarı değil , bir ios kadar stabil ve hızlı ayrıca flash desteği hiç bitmeyecek çünkü rim flash player ın bazı haklarına sahip ve güncellemeler sürekli gelmeye devam edicek.

Bb qnx ile eski gunlerine kavusur. Android ile ortaklik gelirse mukemmel olur...
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heathrow(+) 7 yıl
Forumda Nokia'nin dususte oldugu ile ilgili haberler verilmeye baslandiginda nokia'ya sovenler coktu. Ayni durum simdi blackberry icin gecerli.
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TurboBoosted 7 yıl
En cok kullanilan 5-10 tane app var. Bunlarin hepsi bb de mevcut zaten. Klavyesi super. A ya basinca b yazmiyor. Gerisi Onemsiz benim icin. O yuzden kisiden kisiye gore degisir bu isler.

Ayrica basinimiza cok guvenmeyin bu tur yazilarin %90i yalan cikar...
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Jesse James 7 yıl
RIM firmasının ürünleri size hitap etmiyor olabilir, beğenmiyor olabilirsiniz. Ancak neden o batsın, şu ölsün gibi söylemlerde bulunuyorsunuz anlamak mümkün değil. Konu Microsoft yada Apple olduğun da tekelden dem vururken bu tip yorumlarda bulunmanız kendinizle çelişmenize yol açıyor. Bu arada Google' ın yıllardan beri amacı olan tekelleşme isteğini görmezden gelmeniz gerçekten anlaşılmaz bir durum benim için.
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xxxx1 7 yıl
EvrenCCC

bu haberin yalan oldugu besbelli. bunu ben degil RIM soyluyor. uydurma haberdir. rim sapasaglam duruyor. merak etmeyin. :) crackberry.com/... theverge.com/... ayfoncular ve andromediacılar hemen sevinmeyin oyle.


Akıllı telefon rekabetinde gün geçtikçe kan kaybeden RIM, radikal bir karar alarak savaştan çekilme kararı aldı.

RIM, tüm tüketici geneline hitap etmekten vazgeçerek artık geçmişte yaptığı gibi sadece iş dünyasına yönelik cihazlar geliştirecek.

RIM'de uzun süre yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten ve şirket çapında kötü gidişatın neticesinde RIM ile yollarını ayıran Jim Balsillie'in istifasının ardından bu karar alındı.

RIM'in yönetim kurulu eş başkanı olan Thorsten Heins, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin hisse değerinin yükselmesi için yeni stratejiler geliştireceklerini dile getirdi.

Özellikle 2011 yılı içinde birkaç servisi çöken ve bu nedenle kullanıcılarını zor durumda bırakan RIM, PlayBook tabletiyle de istediği hedefi yakalayamamıştı. Kanada merkezli bir şirket olan ve uzun yıllar Kanada'nın bir numaralı telefon üreticisi olmayı sürdüren RIM, tahtını Apple'a kaptırarak 2011'de yaklaşık 2 milyon adet BlackBerry'i Kanada tüketicilerine sunarken, Apple'da bu rakam 2.85 milyonu bulmuştu.

RIM'DEN AÇIKLAMA

RIM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “RIM’in tüketici pazarından çekileceğini söylediği iddiası tamamen asılsızdır. Çalışmalarımızı güçlü olduğumuz yönlerimize ve kurumsal müşteri tabanımıza yeniden odaklamayı planladığımızı açıklarken, güçlü yönlerimizi daha da geliştirerek hedeflediğimiz bireysel segmentin peşinden gideceğimizi çok açıkça ifade etmiştik. BBM’in yanı sıra platformumuzun güvenli ve yönetilebilir olma özelliklerinin bu güçlü yönlerimiz arasında olduğunu belirtmiştik.”


Al kardeş buda Fırından yeni çıktı,oku gerçekle yüzleş!
Kaynak:
hurriyet.com.tr/...
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heathrow(+) 7 yıl
"2012 yili dorduncu ceyrek finansal raporu" derken? Su anda 2012 yili ilk ceyregindeyiz... 2012 yili dorduncu ceyrek raporu nasil yayinlanabilir ki? Haberin ikinci paragrafindan da bisey anlamadim?
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TurboBoosted 7 yıl
bu haberin yalan oldugu besbelli. bunu ben degil RIM soyluyor. uydurma haberdir. rim sapasaglam duruyor. merak etmeyin. :)

crackberry.com/...

theverge.com/...

ayfoncular ve andromediacılar hemen sevinmeyin oyle.
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E_Aydin35 7 yıl
yclplt
bu piyasada yenilikçi olmayan kaybolur gider :D

++++++
Bencede inşallah batar gider.. :)
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xxxx1 7 yıl
gidici onlar gidici...
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TurboBoosted 7 yıl
Bold 9900 üzerine cihaz tanımam... bekleyin... blackberry çok kısa süre içinde eskisinden daha iyi yerlere glecektir...
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yclplt 7 yıl
bu piyasada yenilikçi olmayan kaybolur gider :D
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JrMaster 7 yıl
geçen sene batacaklar demiştim bi dünya eksi yemiştim dedim dedim ne oldu bak şimdi adamlar hızla batıyor


abuk subuk servisleri paket olduydu milletin dünya ile iletişimi durdu şimdi böylesi firmaya kim acır ki
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