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Resident Evil 2 Remake ön siparişe açıldı: Sistem gereksinimleri belli oldu

Resident Evil 2'nin yenilenen versiyonu Resident Evil 2 Remake, Steam'de ön siparişe açıldı. 25 Haziran 2019 tarihinde çıkış yapacak Resident Evil 2 Remake'nin sistem gereksinimleri de belli oldu.
11 ay
5,4b
1
20
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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İlk olarak 1998'de yayınlanan ve serinin en unutulmaz oyunlarından biri olan Resident Evil 2, yeni nesil konsollar için tamamen yeniden yüzüyle E3 2018 oyun fuarında oyun severlerin karşısına çıktı. Şu an için ön siparişe açılan oyun, 25 Haziran 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. 209 TL'ye ön siparişe açılan RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Standard Edition'ı veya 239 TL'ye ön siparişe açılan RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Edition'ı satın almak isterseniz bu linke tıklayabilirsiniz. 

Resident Evil 2 Remake sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)
  • İşlemci: Intel® Core™ i5-4460, 2.70GHz ya da AMD FX™-6300 veya daha iyisi
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 760 ya da AMD Radeon™ R7 260x - 2GB Video RAM
  • DirectX: Sürüm 11 

Önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)
  • İşlemci: Intel® Core™ i7-3770 ya da AMD FX™-9590 veya daha iyisi
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 ya da AMD Radeon™ RX 480 - 3GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11 
 

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GunslingeR085 11 ay
Resident Evil 6'nın ek paketi gibi bir oyun ama "remake" adıyla satıyorlar. Resident Evil 5'in ek paketi vardı, bilenler bilir, hani bunu da RE 7'nin ek paketi yapabilirlerdi.
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BekirHan 11 ay
Bu bölümün başında lobinin oradan ribbon alıyorduk arkadaş nerede ribbon
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DH Misafiri 11 ay
hiç beyenmedi kamera modu kötü olmuş bu rameka degil başpka bi oyun olmuş.
bence clasik mod olsaymış daha iyi olurdu..resident evil 4 aynısı ..sevmedim.bu oyuna para vermem ben.
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MuratBayrakçı 11 ay
Play Station 1 de Japonca'sını bitirdiğim efsane oyun.
Karakol bölümünü geçmem bir haftamı almıştı, sırf Japonca okuyamadığım için :)
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu gereksinimlere gerek olmuyor genelde. Yani ne açıklanırsa onun bir alt seviyesi de kaldırıyor genelde. Bu arada fiyatını biraz yüksek buldum. Daha düşük olmalıydı bana kalırsa. Neyse ki döviz geriliyor az da olsa...
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ALBAY 11 ay ÇatlakMerlin
Nerde geriliyor kardeş? A Haber'de mi?
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d3vstator 11 ay
1050ti'da rahat rahat yetecektir, genelde açıklanan sistemden daha azı yetiyor...
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Witcher3 11 ay
Bütün oyunlar artık kapıyı 1060 tan açıyor zaten millet niye şaşırıyor onuda anlamadım...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Baya bekleyeni vardı bunun da ama fiyatını görünce şok oldum. Tabi dolar ve Euro patlayınca her şey bize daha bir pahalı gelmeye başladı doğal olarak. Kur sakinlerse biraz daha alım gücümüz yükselir belki.
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Dalette 11 ay
resmen ınsanları korsana surukluyorlar bu fıyat nedır arkadas!
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axesis 11 ay
Bu dolarla artık oyun oynamak bile lüks oldu o ekran kartını ve oyunu almak zengin işi artık . gerçi insan herşeye alışıyor bunada alışırız yakında FAKİRLİĞE
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