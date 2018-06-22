Resident Evil 2 Remake ön siparişe açıldı: Sistem gereksinimleri belli oldu

Teknoloji Editörü
İlk olarak 1998'de yayınlanan ve serinin en unutulmaz oyunlarından biri olan Resident Evil 2, yeni nesil konsollar için tamamen yeniden yüzüyle E3 2018 oyun fuarında oyun severlerin karşısına çıktı. Şu an için ön siparişe açılan oyun, 25 Haziran 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. 209 TL'ye ön siparişe açılan RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Standard Edition'ı veya 239 TL'ye ön siparişe açılan RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Edition'ı satın almak isterseniz bu linke tıklayabilirsiniz.
Resident Evil 2 Remake sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)
- İşlemci: Intel® Core™ i5-4460, 2.70GHz ya da AMD FX™-6300 veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 760 ya da AMD Radeon™ R7 260x - 2GB Video RAM
- DirectX: Sürüm 11
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)
- İşlemci: Intel® Core™ i7-3770 ya da AMD FX™-9590 veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 ya da AMD Radeon™ RX 480 - 3GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
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bence clasik mod olsaymış daha iyi olurdu..resident evil 4 aynısı ..sevmedim.bu oyuna para vermem ben.
Karakol bölümünü geçmem bir haftamı almıştı, sırf Japonca okuyamadığım için :)