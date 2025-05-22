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    Anlık Bildirim

    Game Pass etkisi; yeni Doom oyunu bir haftada 3 milyon oyuncuya ulaştı

    17 Mayıs'ta oyunseverlerle buluşan Doom: The Dark Ages, çıktığı gün Game Pass'e gelmesinin de etkisiyle muhteşem bir çıkış yaptı ve sadece bir haftada 3 milyon oyuncuya ulaştı.

    Doom: The Dark Ages Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda yeniden popülerlik kazanan Doom serisinin merakla beklenen yeni oyunu Doom: The Dark Ages, 17 Mayıs'ta oyunseverlerle buluştu. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e yönelik olarak satışa sunulan oyun, daha çıktığı gün Game Pass'e geldi.

    Microsoft bünyesinde yer alan Bethesda'nın yeni Doom oyununu çıktığı gün Game Pass'e gelmesi, Dark Ages'ın kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmasını sağladı. Bethesda oyunun kaç milyon kopya sattığını paylaşmasa da Doom: The Dark Ages'ın şimdiden 3 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı. Bu da The Dark Ages'ı Bethesda'nın 34 yıllık tarihindeki en iyi çıkış yapan oyun yaptı.

    Doom: The Dark Ages, Game Pass Sayesinde Doom Eternal'dan Çok Daha Hızlı Bir Başlangıç Yaptı

    Serinin bir önceki oyunu olan Doom Eternal'ın anca yedinci haftasında ulaşabildiği bu sayıya The Dark Ages'in sadece bir haftada ulaşmış olması, Game Pass'in oyunlara sağladığı erişim gücünü gözler önüne sermiş oldu. Bethesda bu oyuncuların ne kadarının Game Pass'ten geldiğini detaylandırmadı ama Ampere Analysis analistleri bu 3 milyon oyuncunun yaklaşık 2 milyonunun Game Pass'ten geldiğini inanıyor.

    Oyuncuların Doom: The Dark Ages gibi oyunları satın almadan Game Pass gibi platformlar üzerinden oynamasının satışlara etkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor ama sektör içinden gelen bilgiler, bu stratejinin günün sonunda stüdyolar için de kârlı olduğunu söylüyor.

    Doom: Eternal'a göre biraz daha düşük tempoya sahip olan Doom: The Dark Ages, bu kez ateşli silahların yanına bir de kalkan ekliyor. Bu kalkan hem saldırıları engellemek için kullanılıyor, hem de fırlatabileceğiniz bir silah olarak görev görüyor. Yan görevler alabileceğiniz bir açık dünya da sunan oyundaki en önemli yeniliklerden biri de ejderha sürme özelliği. Oyuna dair izlenimlerimizi paylaştığımız videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

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    turkelvis 1 gün önce

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