Haziran ayı oyun dünyası için oldukça hareketli gelecek. Nintendo Switch 2'nin 6 Haziran'da piyasaya sürülmesiyle birlikte popüler pek çok oyun Switch platformuna gelecek. Diğer yandan Xbox Games Showcase ve Summer Game Fest gibi oyun dünyası için önemli duyurulara sahne olacak etkinlikler de önümüzdeki ay gerçekleşecek. Bu sırada Death Stranding 2 ve Dune: Awakening gibi merakla beklenen oyunlar da Haziran ayında oyunseverlerle buluşacak.

Haziran Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, Haziran ayında çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan 10 yapımı derledik. İşte Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Death Stranding 2: On the Beach

Tam Boyutta Gör Death Stranding'in merakla beklenen devam oyunu Death Stranding 2: On the Beach, Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici oyun olacak.

Çıkış tarihi : 26 Haziran

: 26 Haziran Platformlar: PS5

PS5 Tür: Aksiyon-RPG

Hideo Kojima'nın elinden çıkan bu tuhaf serinin yeni oyunu da oyuncuları lojistik konusunda zorlayacak maceralar barındıracak. Ancak şu ana kadar yayınlanan fragmanlara ve gelen ilk yorumlara bakılırsa, bu kez bizi daha da çılgınca bir hikâye bekliyor. Norman Reedus, Léa Seydoux ve Troy Baker'ın ilk oyundaki rollerini tekrarlardığı Death Stranding 2'de ekibe Elle Fanning, George Miller ve Faith Akın da katılıyor. Death Stranding 2, en azından ilk aşamada PlayStation 5'e özel olacak.

2️⃣ Dune: Awakening

Tam Boyutta Gör Film uyarlamaları sayesinde son dönemde daha popüler hâle gelen Dune serisi, önümüzdeki ay bir de oyuna kavuşacak. Dune Awakening adını taşıyan oyun, bir survival MMO oyunu olacak.

Çıkış tarihi : 10 Haziran

: 10 Haziran Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

Norveç merkezli oyun şirketi Funcom tarafından geliştirilen Awakening'de oyuncular çöl gezegeni Arrakis'te hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arayacak.

3️⃣ The Alters

Tam Boyutta Gör This War of Mine ve Frostpunk gibi beğeni kazanan oyunlara imza atan 11 Bit Studios'un geliştirdiği The Alters, oyunculara geçmiş kararlarını sorgulatan bir yapım olacak.

Çıkış tarihi : 13 Haziran

: 13 Haziran Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG, Survival

The Alters'ta oyuncular, bir uzay madencisi olan Jan Dolski'yi kontrol ediyor. Dolski'nin çeşitli görevleri yerine getirebilmek için kendisinin klonlarını yaratması gerekiyor. Ancak verdiği her karar hikâyesinin seyrini değiştiriyor. Bu yüzden oyuncuların klonlarını yaratırken doğru seçimleri yapmaları gerekecek. Bunun ötesinde The Alters bir üs kurma ve kaynak yönetme oyunu olacak.

4️⃣ Mindseye

Tam Boyutta Gör Haziran ayında oyunseverlerle buluşacak olan MindsEye, GTA serisinin başındaki isimlerden biri olan Leslie Benzies'in imzasını taşımasıyla dikkat çekiyor.

Çıkış tarihi : 10 Haziran

: 10 Haziran Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon, Macera

Yakın gelecekte geçen MindsEye'da oyuncular, eski bir özel kuvvetler askeri olan Jacob Diaz'ı kontrol edecek. Zihnine yerleştirilen gizemli bir nöral implant yüzünden geçmişini tam anlamıyla hatırlayamayan Jacob, aradığı cevapları bulmak için çöl metropolü Redrock'a doğru yola çıkıyor. Bu kişisel arayış, insanlığın kaderini belirleyecek bir mücadeleye dönüşüyor. MindsEye, yüksek tempolu çatışmalar, gelişmiş silahlar ve sürükleyici araç kullanımıyla oyuncuları etkilemeyi hedefliyor. Ancak şu ana kadar yayınlanan fragmanlarıyla bunu pek beceremediğini söylememiz gerekiyor.

5️⃣ Mario Kart World

Tam Boyutta Gör 5 Haziran'da piyasaya sürülecek olan Nintendo Switch 2'nin çıkış oyunu Mario Kart World olacak.

Çıkış tarihi : 5 Haziran

: 5 Haziran Platformlar: Switch 2

Switch 2 Tür: Yarış, Multiplayer

Nintendo'nun en sevilen serilerinden biri olan Mario Kart'ın bu yeni oyunu, klasik Mario Kart formülünü korurken dünya genelinde oyuncuların birbirine karşı yarışabileceği çevrimiçi bir oyun deneyimi sunuyor. Mario Kart World'de oyuncular, Nintendo evreninden tanıdığımız karakterleri seçerek birbirinden renkli pistlerde yarışıyor. Yarış sırasında toplanan güçlendirmelerle rakiplere engel olunabiliyor veya hız avantajı sağlanabiliyor. Mario Kart World, hem bireysel başarıyı hem de takım oyununu ödüllendiren bir sistemle ilerliyor. Global turnuvalar, günlük görevler ve özelleştirilebilir araç seçenekleriyle oyun, uzun soluklu bir rekabet vadediyor.

6️⃣ Rematch

Tam Boyutta Gör 2022'nin en iyi oyunlarından olan Sifu ile dikkat çeken Sloclap, bu dövüş oyununun ardından çok daha farklı bir oyunla geri dönüyor.

Çıkış tarihi : 19 Haziran

: 19 Haziran Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Spor

Futbol oyunlarına yeni bir soluk getiren Rematch, atari günlerini hatırlatan online bir futbol oyunu olacak. Rocket League'e benzetilen bu futbol oyununda beşer kişilik takımlar bol aksiyonlu futbol maçlarında karşı karşıya gelecek. Her oyuncu tek bir futbolcuyu kontrol ediyor olacak.

7️⃣ FBC: Firebreak

Tam Boyutta Gör FBC: Firebreak, Max Payne ve Alan Wake gibi serilerden tanıdığımız Remedy Entertainment'ın ilk multiplayer oyunu olma özelliğini taşıyor.

Çıkış tarihi : 17 Haziran

: 17 Haziran Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Multiplayer FPS

2019 yapımı Control oyunuyla aynı evrende geçen FBC: Firebreak, "Firebreak" olarak bilinen özel bir grup askere odaklanıyor. Bu gruptaki askerlerden birini kontrol eden oyuncular, bu online co-op oyununda diğer oyuncularla birlikte FBC binasına girerek, bu büroya saldıran tuhaf düşmanları temizlemeye çalışacaklar. FBC: Firebreak bir multiplayer oyunu olsa da gelen ilk yorumlar Remedy'nin diğer oyunlarından çok da farklı olmadığını söylüyor ki stüdyonun ortaya koyduğu işleri sevenler için bu iyiye işaret.

8️⃣ TRON: Catalyst

Tam Boyutta Gör TRON filmlerinin ikonik dünyasında geçen TRON: Catalyst, The Ascent ve Hades gibi oyunları akıllara getiren izometrik bir aksiyon oyunu.

Çıkış tarihi : 17 Haziran

: 17 Haziran Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch

PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch Tür: Aksiyon, Hack and Slash

Oyuncular, sistemin çöküşün eşiğinde olduğu Arq Grid'in başkentinde kurye olarak çalışan Exo adlı bir programı kontrol ediyor. Gizemli bir paketin patlamasıyla Exo, "Glitch" adı verilen ve zaman döngülerini başlatabilen olağanüstü bir güç kazanıyor. Bu yetenek, Exo'yu Grid'in çöküşünü önlemek için mücadele eden bir kahramana dönüştürüyor. Oyunda, Light Cycle sürüşleri, Identity Disc savaşları ve Glitch yeteneğiyle zaman döngülerini kullanarak gizli alanları keşfetme gibi dinamikler bulunuyor.

9️⃣ Broken Arrow

Tam Boyutta Gör Modern dünyada geçen bir gerçek zamanlı strateji oyunu olan Broken Arrow'da oyuncular Rusya ile ABD arasındaki savaşta dengeleri değiştirecek hamleler yapmaya çalışıyor.

Çıkış tarihi : 19 Haziran

: 19 Haziran Platformlar: PC

PC Tür: RTS (Gerçek Zamanlı Strateji)

Savaşa giren Rusya ve ABD'den bir tarfafı seçen oyuncular; deniz piyadeleri, zırhlı birlikler ve hava indirme birlikleri gibi beş farklı alt uzmanlık alanını kontrol ediyor. Oyuncuların bu birlikleri ve araçları ne şekilde kullandığı, savaşın kaderini belirliyor. Elinizdeki araçları ve birimleri modifiye edip geliştirmek, savaşı kazanmak için verilen mücadelenin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

🔟 BitCraft Online

Tam Boyutta Gör BitCraft Online, oyunculara başka oyuncularla paylaşacakları geniş bir açık dünyada kendi medeniyetlerini inşa etme ve şekillendirme imkânı sunuyor.

Çıkış tarihi : 20 Haziran

: 20 Haziran Platformlar: PC (Erken Erişim)

PC (Erken Erişim) Tür: MMO RPG

Oyuncular, Starfell adlı kadim bir diyarda uyanarak, tarım, avcılık, zanaatkârlık ve şehir kurma gibi çeşitli aktivitelerle hayatta kalmaya çalışacaklar. Oyun, PvE odaklı olup, oyuncuların kendi şehirlerini kurmalarına, imparatorluklar oluşturmalarına ve bu yapıları diğer oyuncularla paylaşmalarına olanak tanıyor. PvP ise isteğe bağlı ve belirli bölgelerde sınırlı olarak mevcut.

