Haziran ayı oyun dünyası için oldukça hareketli gelecek. Nintendo Switch 2'nin 6 Haziran'da piyasaya sürülmesiyle birlikte popüler pek çok oyun Switch platformuna gelecek. Diğer yandan Xbox Games Showcase ve Summer Game Fest gibi oyun dünyası için önemli duyurulara sahne olacak etkinlikler de önümüzdeki ay gerçekleşecek. Bu sırada Death Stranding 2 ve Dune: Awakening gibi merakla beklenen oyunlar da Haziran ayında oyunseverlerle buluşacak.
Haziran Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Bu listemizde, Haziran ayında çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan 10 yapımı derledik. İşte Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:
1️⃣ Death Stranding 2: On the Beach
- Çıkış tarihi: 26 Haziran
- Platformlar: PS5
- Tür: Aksiyon-RPG
Hideo Kojima'nın elinden çıkan bu tuhaf serinin yeni oyunu da oyuncuları lojistik konusunda zorlayacak maceralar barındıracak. Ancak şu ana kadar yayınlanan fragmanlara ve gelen ilk yorumlara bakılırsa, bu kez bizi daha da çılgınca bir hikâye bekliyor. Norman Reedus, Léa Seydoux ve Troy Baker'ın ilk oyundaki rollerini tekrarlardığı Death Stranding 2'de ekibe Elle Fanning, George Miller ve Faith Akın da katılıyor. Death Stranding 2, en azından ilk aşamada PlayStation 5'e özel olacak.
2️⃣ Dune: Awakening
- Çıkış tarihi: 10 Haziran
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
Norveç merkezli oyun şirketi Funcom tarafından geliştirilen Awakening'de oyuncular çöl gezegeni Arrakis'te hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arayacak.
3️⃣ The Alters
- Çıkış tarihi: 13 Haziran
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG, Survival
The Alters'ta oyuncular, bir uzay madencisi olan Jan Dolski'yi kontrol ediyor. Dolski'nin çeşitli görevleri yerine getirebilmek için kendisinin klonlarını yaratması gerekiyor. Ancak verdiği her karar hikâyesinin seyrini değiştiriyor. Bu yüzden oyuncuların klonlarını yaratırken doğru seçimleri yapmaları gerekecek. Bunun ötesinde The Alters bir üs kurma ve kaynak yönetme oyunu olacak.
4️⃣ Mindseye
- Çıkış tarihi: 10 Haziran
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon, Macera
Yakın gelecekte geçen MindsEye'da oyuncular, eski bir özel kuvvetler askeri olan Jacob Diaz'ı kontrol edecek. Zihnine yerleştirilen gizemli bir nöral implant yüzünden geçmişini tam anlamıyla hatırlayamayan Jacob, aradığı cevapları bulmak için çöl metropolü Redrock'a doğru yola çıkıyor. Bu kişisel arayış, insanlığın kaderini belirleyecek bir mücadeleye dönüşüyor. MindsEye, yüksek tempolu çatışmalar, gelişmiş silahlar ve sürükleyici araç kullanımıyla oyuncuları etkilemeyi hedefliyor. Ancak şu ana kadar yayınlanan fragmanlarıyla bunu pek beceremediğini söylememiz gerekiyor.
5️⃣ Mario Kart World
- Çıkış tarihi: 5 Haziran
- Platformlar: Switch 2
- Tür: Yarış, Multiplayer
Nintendo'nun en sevilen serilerinden biri olan Mario Kart'ın bu yeni oyunu, klasik Mario Kart formülünü korurken dünya genelinde oyuncuların birbirine karşı yarışabileceği çevrimiçi bir oyun deneyimi sunuyor. Mario Kart World'de oyuncular, Nintendo evreninden tanıdığımız karakterleri seçerek birbirinden renkli pistlerde yarışıyor. Yarış sırasında toplanan güçlendirmelerle rakiplere engel olunabiliyor veya hız avantajı sağlanabiliyor. Mario Kart World, hem bireysel başarıyı hem de takım oyununu ödüllendiren bir sistemle ilerliyor. Global turnuvalar, günlük görevler ve özelleştirilebilir araç seçenekleriyle oyun, uzun soluklu bir rekabet vadediyor.
6️⃣ Rematch
- Çıkış tarihi: 19 Haziran
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Spor
Futbol oyunlarına yeni bir soluk getiren Rematch, atari günlerini hatırlatan online bir futbol oyunu olacak. Rocket League'e benzetilen bu futbol oyununda beşer kişilik takımlar bol aksiyonlu futbol maçlarında karşı karşıya gelecek. Her oyuncu tek bir futbolcuyu kontrol ediyor olacak.
7️⃣ FBC: Firebreak
- Çıkış tarihi: 17 Haziran
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Multiplayer FPS
2019 yapımı Control oyunuyla aynı evrende geçen FBC: Firebreak, "Firebreak" olarak bilinen özel bir grup askere odaklanıyor. Bu gruptaki askerlerden birini kontrol eden oyuncular, bu online co-op oyununda diğer oyuncularla birlikte FBC binasına girerek, bu büroya saldıran tuhaf düşmanları temizlemeye çalışacaklar. FBC: Firebreak bir multiplayer oyunu olsa da gelen ilk yorumlar Remedy'nin diğer oyunlarından çok da farklı olmadığını söylüyor ki stüdyonun ortaya koyduğu işleri sevenler için bu iyiye işaret.
8️⃣ TRON: Catalyst
- Çıkış tarihi: 17 Haziran
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch
- Tür: Aksiyon, Hack and Slash
Oyuncular, sistemin çöküşün eşiğinde olduğu Arq Grid'in başkentinde kurye olarak çalışan Exo adlı bir programı kontrol ediyor. Gizemli bir paketin patlamasıyla Exo, "Glitch" adı verilen ve zaman döngülerini başlatabilen olağanüstü bir güç kazanıyor. Bu yetenek, Exo'yu Grid'in çöküşünü önlemek için mücadele eden bir kahramana dönüştürüyor. Oyunda, Light Cycle sürüşleri, Identity Disc savaşları ve Glitch yeteneğiyle zaman döngülerini kullanarak gizli alanları keşfetme gibi dinamikler bulunuyor.
9️⃣ Broken Arrow
- Çıkış tarihi: 19 Haziran
- Platformlar: PC
- Tür: RTS (Gerçek Zamanlı Strateji)
Savaşa giren Rusya ve ABD'den bir tarfafı seçen oyuncular; deniz piyadeleri, zırhlı birlikler ve hava indirme birlikleri gibi beş farklı alt uzmanlık alanını kontrol ediyor. Oyuncuların bu birlikleri ve araçları ne şekilde kullandığı, savaşın kaderini belirliyor. Elinizdeki araçları ve birimleri modifiye edip geliştirmek, savaşı kazanmak için verilen mücadelenin önemli bir bölümünü oluşturuyor.
🔟 BitCraft Online
- Çıkış tarihi: 20 Haziran
- Platformlar: PC (Erken Erişim)
- Tür: MMO RPG
Oyuncular, Starfell adlı kadim bir diyarda uyanarak, tarım, avcılık, zanaatkârlık ve şehir kurma gibi çeşitli aktivitelerle hayatta kalmaya çalışacaklar. Oyun, PvE odaklı olup, oyuncuların kendi şehirlerini kurmalarına, imparatorluklar oluşturmalarına ve bu yapıları diğer oyuncularla paylaşmalarına olanak tanıyor. PvP ise isteğe bağlı ve belirli bölgelerde sınırlı olarak mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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