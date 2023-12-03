Capcom açıkladı: Yeni Resident Evil remake oyunları yolda

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Resident Evil 4: Remake, yılın en başarılı oyunlarından biri olmayı başarmıştı. RE 2, 3 ve 4 yapımlarının başarısından memnun olan Capcom, yeni remake yapımlarının geleceğini açıkladı. Resident Evil 4 yönetmeni Yasuhiro Anpo “Şu ana kadar üç yeniden yapım yayınladık ve hepsi çok iyi karşılandı. Modern bir izleyici kitlesinin bu oyunları oynamasına olanak tanıdığı için, bu eski oyunları seven biri olarak bunu yapmaktan mutluluk duyuyorum ve bu nedenle daha fazlasını yapmaya devam etmek istiyoruz” dedi ve yakında yeni yapımları duyuracaklarını açıkladı.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.