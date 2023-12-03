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    Capcom açıkladı: Yeni Resident Evil remake oyunları yolda

    Geçtiğimiz yıllarda Resident Evil markasını baştan aşağı yenileyen Capcom, hayranları sevindirecek bir haber verdi. Görünüşe göre firma, yeni remake oyunları geliştirmeye devam edecek.
    Resident Evil 2, Resident Evil 3 ve Resident Evil 4 Tam Boyutta Gör
    Resident Evil: biohazard ile markayı baştan yaratan Capcom, daha sonraki yıllarda yayınladığı Resident Evil 2 Remake ve Resident Evil 3 Remake ile serinin eski hikayelerini, modern bir şekilde anlatmayı başarmıştı. Bu süreçte markayı eski popülerliğine getiren firma, daha fazla remake yapımına kavuşacağımızı duyurdu.

    Resident Evil markası büyüyor

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Resident Evil 4: Remake, yılın en başarılı oyunlarından biri olmayı başarmıştı. RE 2, 3 ve 4 yapımlarının başarısından memnun olan Capcom, yeni remake yapımlarının geleceğini açıkladı. Resident Evil 4 yönetmeni Yasuhiro Anpo “Şu ana kadar üç yeniden yapım yayınladık ve hepsi çok iyi karşılandı. Modern bir izleyici kitlesinin bu oyunları oynamasına olanak tanıdığı için, bu eski oyunları seven biri olarak bunu yapmaktan mutluluk duyuyorum ve bu nedenle daha fazlasını yapmaya devam etmek istiyoruz” dedi ve yakında yeni yapımları duyuracaklarını açıkladı.

    Yeni Resident Evil oyunları yolda Tam Boyutta Gör
    Capcom, şimdiye kadar yan yapımların yenilenmiş versiyonunu duyurmadı ancak iddialara göre firmanın yeni yapımı Resident Evil: Code Veronica olacak ve bu yapımın 2024 yılında satışa sunulacağı iddia ediliyor. Tüm bunların yanı sıra Capcom, Resident Evil 9 için çalışmalara devam ediyor ve bu yapımın, şimdiye kadarki en büyük ve en pahalı RE yapımı olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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