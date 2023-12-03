Capcom açıkladı: Yeni Resident Evil remake oyunları yolda

Tam Boyutta Gör Resident Evil: biohazard ile markayı baştan yaratan Capcom, daha sonraki yıllarda yayınladığı Resident Evil 2 Remake ve Resident Evil 3 Remake ile serinin eski hikayelerini, modern bir şekilde anlatmayı başarmıştı. Bu süreçte markayı eski popülerliğine getiren firma, daha fazla remake yapımına kavuşacağımızı duyurdu.

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Resident Evil markası büyüyor

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Resident Evil 4: Remake, yılın en başarılı oyunlarından biri olmayı başarmıştı. RE 2, 3 ve 4 yapımlarının başarısından memnun olan Capcom, yeni remake yapımlarının geleceğini açıkladı. Resident Evil 4 yönetmeni Yasuhiro Anpo “Şu ana kadar üç yeniden yapım yayınladık ve hepsi çok iyi karşılandı. Modern bir izleyici kitlesinin bu oyunları oynamasına olanak tanıdığı için, bu eski oyunları seven biri olarak bunu yapmaktan mutluluk duyuyorum ve bu nedenle daha fazlasını yapmaya devam etmek istiyoruz” dedi ve yakında yeni yapımları duyuracaklarını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Capcom, şimdiye kadar yan yapımların yenilenmiş versiyonunu duyurmadı ancak iddialara göre firmanın yeni yapımı Resident Evil: Code Veronica olacak ve bu yapımın 2024 yılında satışa sunulacağı iddia ediliyor. Tüm bunların yanı sıra Capcom, Resident Evil 9 için çalışmalara devam ediyor ve bu yapımın, şimdiye kadarki en büyük ve en pahalı RE yapımı olması bekleniyor.

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Yeni Resident Evil oyunları yolda