Tam Boyutta Gör Mortal Kombat 1 için daha fazla DLC ve yeni hikaye genişlemelerinin gelmesi beklenirken, geliştirici ekip popüler dövüş oyununun yeni içerik almayacağını yineledi. Stüdyo, şu anda bilinmeyen yeni oyuna odaklandıklarını belirtti.

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Yeni DLC karakterler ve hikaye bölümleri gelmeyecek

Bir hafta öncesinde, NetherRealm Studios ve Warner Bros. Games, Eylül 2023'teki çıkışından bu yana yayınlanan tüm DLC'leri ve genişlemeleri de içeren Mortal Kombat 1: Definitive Edition'ı duyurmasıyla birlikte oyunun artık yeni içerik almayacağı belli olmuştu. Şimdi, Mortal Kombat hesabı üzerinden resmi bir açıklama da yayınlandı.

NetherRealm Studios: Yeni projeye odaklanacağız

Mortal Kombat 1 için hata düzeltmeleri ve denge ayarlamaları desteği sürecek ancak yeni hikaye bölümleri ve ek DLC karakterleri gelmeyecek. Resmi açıklamaya göre bunun nedeni; NetherRealm Studios’un henüz açıklamadı yeni projesi. Stüdyo tüm odağını yeni oyuna (yeni bir Injustice oyunu olabileceği yönünde söylentiler var) vermek istiyor.

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Mortal Kombat 1 hayranlarını üzecek gelişme: Yeni DLC gelmeyecek!

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