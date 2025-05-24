Mortal Kombat 1 hayranlarını üzecek gelişme: Yeni DLC gelmeyecek!

Yeni DLC karakterler ve hikaye bölümleri gelmeyecek
Bir hafta öncesinde, NetherRealm Studios ve Warner Bros. Games, Eylül 2023'teki çıkışından bu yana yayınlanan tüm DLC'leri ve genişlemeleri de içeren Mortal Kombat 1: Definitive Edition'ı duyurmasıyla birlikte oyunun artık yeni içerik almayacağı belli olmuştu. Şimdi, Mortal Kombat hesabı üzerinden resmi bir açıklama da yayınlandı.
NetherRealm Studios: Yeni projeye odaklanacağız
Mortal Kombat 1 için hata düzeltmeleri ve denge ayarlamaları desteği sürecek ancak yeni hikaye bölümleri ve ek DLC karakterleri gelmeyecek. Resmi açıklamaya göre bunun nedeni; NetherRealm Studios’un henüz açıklamadı yeni projesi. Stüdyo tüm odağını yeni oyuna (yeni bir Injustice oyunu olabileceği yönünde söylentiler var) vermek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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