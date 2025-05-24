Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mortal Kombat 1 hayranlarını üzecek gelişme: Yeni DLC gelmeyecek!

    Mortal Kombat 1 oyuncuları, DLC ile yeni karakterler ve hikaye bölümlerinin gelmesine alışmışken, NetherRealm Studios'dan hayal kırıklığı yaratacak açıklama geldi: Artık yeni oyuna odaklanacağız.

    Mortal Kombat 1 yeni DLC karakter & hikaye gelmeyecek Tam Boyutta Gör
    Mortal Kombat 1 için daha fazla DLC ve yeni hikaye genişlemelerinin gelmesi beklenirken, geliştirici ekip popüler dövüş oyununun yeni içerik almayacağını yineledi. Stüdyo, şu anda bilinmeyen yeni oyuna odaklandıklarını belirtti.

    Yeni DLC karakterler ve hikaye bölümleri gelmeyecek

    Bir hafta öncesinde, NetherRealm Studios ve Warner Bros. Games, Eylül 2023'teki çıkışından bu yana yayınlanan tüm DLC'leri ve genişlemeleri de içeren Mortal Kombat 1: Definitive Edition'ı duyurmasıyla birlikte oyunun artık yeni içerik almayacağı belli olmuştu. Şimdi, Mortal Kombat hesabı üzerinden resmi bir açıklama da yayınlandı.

    NetherRealm Studios: Yeni projeye odaklanacağız

    Mortal Kombat 1 için hata düzeltmeleri ve denge ayarlamaları desteği sürecek ancak yeni hikaye bölümleri ve ek DLC karakterleri gelmeyecek. Resmi açıklamaya göre bunun nedeni; NetherRealm Studios’un henüz açıklamadı yeni projesi. Stüdyo tüm odağını yeni oyuna (yeni bir Injustice oyunu olabileceği yönünde söylentiler var) vermek istiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sevgilinin annesine doğum günü mesajı pismemis tavuk buzdolabında kaç gün dayanır motor arıza lambası sarı yanıyor ne yapmalıyım sulinex ve efexor aynı mi bir ayda 10 kilo aldiran karışım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum