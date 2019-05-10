ETS 2'ye Türkiye haritası ekleniyor!

Ülkemizde de oldukça popüler olan Euro Truck Simulator 2 oyununa önemli bir DLC (ek paket) geliyor. İçerisinde Bulgaristan ve Romanya ile birlikte Türkiye'nin Trakya Bölgesi'ni de barındıran yeni bir harita güncellemesinin geliştirildiği duyuruldu. Road to the Black Sea isimli DLC için video da paylaşıldı.

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Bu yıl içerisinde yayınlanacak

Road to the Black Sea haritasının duyurusu yapılsa da yayınlanacağı net tarih belirtilmedi. Sadece 2019 yılı içinde geleceği söyleniyor. Ayrıca yeni DLC'nin Steam sayfası oluşturulmuş durumda. Fiyatının ne kadar olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok. Haberimiz içerisinde görebileceğiniz görselde Türkiye ile özdeşleşmiş bina yapıları ve "bon market" gibi detaylar dikkat çekiyor.

SCS Software için iyi bir başlangıç olacak. Bu DLC sonrasında Türkiye'ye özel ayrı bir DLC gelebilir. Haberimiz içerisinde bahsettiğimiz videoda da cami ve üst geçit gibi farklı yapılar dikkat çekiyor. O videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Yeni DLC'nin Steam sayfasına ise ETS 2 oyununun ülkemizde oldukça sevildiği düşünüldüğünde bu hamle için geç bile kalındığını söyleyebiliriz. Ayrıca İstanbul'un Avrupa yakasında son bulan harita bazı kullanıcıları üzecektir. Ancak oyunun geliştiricisiiçin iyi bir başlangıç olacak. Bu DLC sonrasında Türkiye'ye özel ayrı bir DLC gelebilir. Haberimiz içerisinde bahsettiğimiz videoda dave üst geçit gibi farklı yapılar dikkat çekiyor. O videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Yeni DLC'nin Steam sayfasına ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.