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ETS 2'ye Türkiye haritası ekleniyor!

Euro Truck Simulator 2 oyununa gelecek yeni DLC'de, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Türkiye haritası da oyuna ekleniyor. İlk etapta sadece Trakya Bölgesi dahil edilecek.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
23b
1
56
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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ETS 2'ye Türkiye haritası ekleniyor!
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Ülkemizde de oldukça popüler olan Euro Truck Simulator 2 oyununa önemli bir DLC (ek paket) geliyor. İçerisinde Bulgaristan ve Romanya ile birlikte Türkiye'nin Trakya Bölgesi'ni de barındıran yeni bir harita güncellemesinin geliştirildiği duyuruldu. Road to the Black Sea isimli DLC için video da paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "İçişleri Bakanlığı, yaya önceliği kuralını GTA V ile öğretiyor"

Bu yıl içerisinde yayınlanacak

Road to the Black Sea haritasının duyurusu yapılsa da yayınlanacağı net tarih belirtilmedi. Sadece 2019 yılı içinde geleceği söyleniyor. Ayrıca yeni DLC'nin Steam sayfası oluşturulmuş durumda. Fiyatının ne kadar olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok. Haberimiz içerisinde görebileceğiniz görselde Türkiye ile özdeşleşmiş bina yapıları ve "bon market" gibi detaylar dikkat çekiyor.
ETS 2'ye Türkiye haritası ekleniyor!
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ETS 2 oyununun ülkemizde oldukça sevildiği düşünüldüğünde bu hamle için geç bile kalındığını söyleyebiliriz. Ayrıca İstanbul'un Avrupa yakasında son bulan harita bazı kullanıcıları üzecektir. Ancak oyunun geliştiricisi SCS Software için iyi bir başlangıç olacak. Bu DLC sonrasında Türkiye'ye özel ayrı bir DLC gelebilir. Haberimiz içerisinde bahsettiğimiz videoda da cami ve üst geçit gibi farklı yapılar dikkat çekiyor. O videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Yeni DLC'nin Steam sayfasına ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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Fulton 4 hf.
Clickbait başlık atmaya utanmıyor musunuz? Türkiye haritasının falan eklendiği yok, Karadeniz'den dolayı 1-2 Trakya şehri 'göstermelik' eklenecek o kadar. İnsan utanır şu başlığı atmaya.
Clickbait başlık atmaya utanmıyor musunuz? Türkiye haritasının falan eklendiği yok, Karadeniz'den dolayı 1-2 Trakya şehri 'göstermelik' eklenecek o kadar. İnsa...
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theJuDGe_41 4 hf.
Süper haber. Multiplayerda İstanbuldan yük alıp Avrupa'ya taşımak epey zevkli olacak. İlerleyen güncellemeler ile ankara vs. de eklenecektir
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canguler917 4 hf.
bu demektir ki duisburg-calais yolu artık rahatlayacak
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oggy06 3 hf. yeni yorumcu
Harika bir haber zaten dünyada da hatrı sayılır bir Türk kitle tarafından oynanıyordu umarım arkasından Anadolu DLC'si de eklenir
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El Prezidente 3 hf.
o kadar duble yol boşa yapılmadı eklenecek tabi.



bir Ankara - Adana yapmassam ölürüm bu oyunda. bakalım tuz gölünün kenarı, şereflikoçhisar felan nasıl olmuş. yada Pozantı otoyolu.
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Rust in Peace. 3 hf. El Prezidente
Sadece trakya.
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Mantarın Başı 3 hf.
Anadoluyu vermeyiz!
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b@d0 3 hf.
Geçen Tekirdağ'dan yük almışım, ama kafamız nasıl güzel...
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DH Misafiri 3 hf.
Yani diyor ki Trakya, Bulgaristan'nındır.
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DH Misafiri 3 hf.
Daha istanbul yok sadece trakya var
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DH Misafiri 3 hf.
lan bimi de koymuşlar bom diye
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DH Misafiri 3 hf.
Kardeşim adamların amacı diğer oyun yapımcıları gibi donanım sattırma değil herkes hemen hemen her bilgisayar da rahatlıkla oynayabilsin diye geliştirebilecekleri kadar geliştirecekler bunu ve grafikler öyle kötü de değil yani o kadar da abartma...
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AirSupport 3 hf.
Marmara boğazı çevresini bile yapsalar şimdilik yeterdi. Sınırdan geçtikten 5Km sonra harita bitmesinde şimdilik sorun yok buna da şükür.
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ygrkmklnc 3 hf.
Asya kıtasına geçeceklerini zannetmiyorum. Oyunun adı Euro Truck Simulator. Oldu olacak Çin'e kadar gitsin o zaman. Sırada İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan vs. var.
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