Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Elder Scrolls serisi 30 yaşına girdi: TES 6 için bekleyiş sürecek

    Bethesda, The Elder Scrolls 6 hakkında yeni bir duyuru paylaştı. çık dünya RPG'sinin erken sürümleri şu anda Bethesda'da oynanıyor. Ancak bekleyiş devam edecek.
    Bethesda'dan The Elder Scrolls 6 açıklaması: Bekleyiş sürecek Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi The Elder Scrolls VI duyurusu üzerinden beş yılı aşkın bir süre geçti ve E3 fuarında kısacık bir fragmanla karşılaşmıştık. O tarihten bu yana ise neredeyse hiç haber alamadık. Ancak bu sessizlik yavaş yavaş sonlanmaya bşaladı. The Elder Scrolls serisinin 30.yıldönümünü kutlayan Bethesda, The Elder Scrolls 6 hakkında kısa bir güncelleme yaptı.

    Bethesda'dan The Elder Scrolls 6 açıklaması

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Bathesda tarafından The Elder Scrolls VI'nın erken geliştirme aşamasına geldiği aktarılmıştı. Hatta bu gelişme, Starfield'un piyasaya sürüleceği dönemde paylaşıldı. X üzerinde yaptığı yeni duyuruda Batheda,  The Elder Scrolls serisinin 30. yıldönümünde sürpriz bir paylaşımda bulundu ve The Elder Scrolls VI'nın hala aynı tutku ve inançla geliştirildiği belirtti. İşte o açıklama;

    Son olarak, evet, bir sonraki bölüm The Elder Scrolls VI üzerinde geliştirme aşamasındayız. Şu anda bile Tamriel'e dönmek bizi aynı sevinç, heyecan ve macera vaadiyle dolduruyor. Bunca yıldır bizi desteklediğiniz ve oyunlara kattığınız, onları kendinize ait kıldığınız her şey için tekrar teşekkür ederiz. Bunu devam ettirmek ve önümüzdeki 30 yılı kutlamak için daha heyecanlı olamazdık.

    Bathesda'dan gelen bu açıklama, geliştirme aşamasının başında olmasına rağmen çalışmaların hızlandığını bizlere gösteriyor. Zira Bethesda, Starfield'da yaşanan zorluklarınThe Elder Scrolls VI için geçerli olmayacağını belirtti. Bu durum oyunun yeni bir IP olmamasından kaynaklı olabilir. Ayrıca oyunun Creation Engine'ın gelişmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor.

    The Elder Scrolls VI hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Ancak oyunun geçeceği ortam hakkında bazı söylentiler var. Buna göre TES 6'da Redguardlar olarak bilinen insan ırkının evi Hammerfell olabilir. Eğer bu doğruysa, Alik'r çöl bölgesinin oyunun önemli bir parçası olması bekleniyor. Şu anda, en iyi tahminler The Elder Scrolls VI'nın 2027 veya 2028 civarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bu nedenle, oyuncuların bir süre daha beklemeleri gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cacharel nasıl okunur arap sabunu bulaşık makinesinde kullanılır mı sabri bayraktar maske çizgi film tüm bölümler arka kamerada yüzüm yamuk çıkıyor neden

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız