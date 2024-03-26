The Elder Scrolls serisi 30 yaşına girdi: TES 6 için bekleyiş sürecek

Bethesda'dan The Elder Scrolls 6 açıklaması
Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Bathesda tarafından The Elder Scrolls VI'nın erken geliştirme aşamasına geldiği aktarılmıştı. Hatta bu gelişme, Starfield'un piyasaya sürüleceği dönemde paylaşıldı. X üzerinde yaptığı yeni duyuruda Batheda, The Elder Scrolls serisinin 30. yıldönümünde sürpriz bir paylaşımda bulundu ve The Elder Scrolls VI'nın hala aynı tutku ve inançla geliştirildiği belirtti. İşte o açıklama;
Son olarak, evet, bir sonraki bölüm The Elder Scrolls VI üzerinde geliştirme aşamasındayız. Şu anda bile Tamriel'e dönmek bizi aynı sevinç, heyecan ve macera vaadiyle dolduruyor. Bunca yıldır bizi desteklediğiniz ve oyunlara kattığınız, onları kendinize ait kıldığınız her şey için tekrar teşekkür ederiz. Bunu devam ettirmek ve önümüzdeki 30 yılı kutlamak için daha heyecanlı olamazdık.
Bathesda'dan gelen bu açıklama, geliştirme aşamasının başında olmasına rağmen çalışmaların hızlandığını bizlere gösteriyor. Zira Bethesda, Starfield'da yaşanan zorluklarınThe Elder Scrolls VI için geçerli olmayacağını belirtti. Bu durum oyunun yeni bir IP olmamasından kaynaklı olabilir. Ayrıca oyunun Creation Engine'ın gelişmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor.
The Elder Scrolls VI hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Ancak oyunun geçeceği ortam hakkında bazı söylentiler var. Buna göre TES 6'da Redguardlar olarak bilinen insan ırkının evi Hammerfell olabilir. Eğer bu doğruysa, Alik'r çöl bölgesinin oyunun önemli bir parçası olması bekleniyor. Şu anda, en iyi tahminler The Elder Scrolls VI'nın 2027 veya 2028 civarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bu nedenle, oyuncuların bir süre daha beklemeleri gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...