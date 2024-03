The Elder Scrolls serisi 30 yaşına girdi: TES 6 için bekleyiş sürecek

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi The Elder Scrolls VI duyurusu üzerinden beş yılı aşkın bir süre geçti ve E3 fuarında kısacık bir fragmanla karşılaşmıştık. O tarihten bu yana ise neredeyse hiç haber alamadık. Ancak bu sessizlik yavaş yavaş sonlanmaya bşaladı. The Elder Scrolls serisinin 30.yıldönümünü kutlayan Bethesda, The Elder Scrolls 6 hakkında kısa bir güncelleme yaptı.

Bethesda'dan The Elder Scrolls 6 açıklaması

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Bathesda tarafından The Elder Scrolls VI'nın erken geliştirme aşamasına geldiği aktarılmıştı. Hatta bu gelişme, Starfield'un piyasaya sürüleceği dönemde paylaşıldı. X üzerinde yaptığı yeni duyuruda Batheda, The Elder Scrolls serisinin 30. yıldönümünde sürpriz bir paylaşımda bulundu ve The Elder Scrolls VI'nın hala aynı tutku ve inançla geliştirildiği belirtti. İşte o açıklama;

Son olarak, evet, bir sonraki bölüm The Elder Scrolls VI üzerinde geliştirme aşamasındayız. Şu anda bile Tamriel'e dönmek bizi aynı sevinç, heyecan ve macera vaadiyle dolduruyor. Bunca yıldır bizi desteklediğiniz ve oyunlara kattığınız, onları kendinize ait kıldığınız her şey için tekrar teşekkür ederiz. Bunu devam ettirmek ve önümüzdeki 30 yılı kutlamak için daha heyecanlı olamazdık.

Bathesda'dan gelen bu açıklama, geliştirme aşamasının başında olmasına rağmen çalışmaların hızlandığını bizlere gösteriyor. Zira Bethesda, Starfield'da yaşanan zorluklarınThe Elder Scrolls VI için geçerli olmayacağını belirtti. Bu durum oyunun yeni bir IP olmamasından kaynaklı olabilir. Ayrıca oyunun Creation Engine'ın gelişmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor.

The Elder Scrolls VI hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Ancak oyunun geçeceği ortam hakkında bazı söylentiler var. Buna göre TES 6'da Redguardlar olarak bilinen insan ırkının evi Hammerfell olabilir. Eğer bu doğruysa, Alik'r çöl bölgesinin oyunun önemli bir parçası olması bekleniyor. Şu anda, en iyi tahminler The Elder Scrolls VI'nın 2027 veya 2028 civarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bu nedenle, oyuncuların bir süre daha beklemeleri gerekecek.

