The Elder Scrolls Online, Cross-Play desteği sunacak mı?

The Elder Scrolls Online için Cross-Play çalışmaları başladı
Bildiğiniz gibi Xbox, PlayStation ve Nintendo, geçtiğimiz yıllarda Cross-Play sistemine izin vererek oyuncuların, farklı platformlarla beraber çevrimiçi oyunları oynamasına izin vermişti. Bu sayede Fortnite, Call of Duty, Battlefield, Destiny ve Rainbow Six: Siege gibi yapımlarda oyuncular hem kendi aralarında hem de PC oyuncuları ile birlikte oynayabilmeye başlamıştı. Bu özellik, son yıllarda oldukça popüler olsa da The Elder Scrolls Online, henüz bu desteği sunmuyor. Bu da Xbox ve PlayStation oyuncularını birbirinden ayırıyor. Peki yapım ilerde cross-play desteği sunacak mı?
Kinda Funny Games’e röportaj veren ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online hakkında konuştu. Oyun Yönetmeni Rich Lambert ve Stüdyo Yöneticisi Matt Firor, cross-play desteği eklemenin oldukça zor olduğunu ancak bu konuda teknik çalışmaya başladıklarını resmen duyurdu. Lambert ve Firor, yapıma cross-play desteği gelip gelmeyeceği hakkında net bir açıklama yapmadı ancak teknik çalışmalara başlanılması, önümüzdeki yıl içerisinde The Elder Scrolls Online’a bu desteğin sağlanabileceğini gösteriyor.
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