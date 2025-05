The Elder Scrolls Online, Cross-Play desteği sunacak mı?

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Morrowind, Daggerfall, Oblivion ve Skyrim yapımları ile aynı evrende geçen The Elder Scrolls Online, 2014 yılında hayatımıza girmişti. İlginç hikayesi, MMO yapısı ve güncelleme paketleri ile son 10 yılda büyük bir hayran kitlesi yaratan yapım, stüdyonun ve oyuncuların desteğini almaya devam ediyor. Ancak yapım, modern oyunlarda gördüğümüz önemli bir özelliğe hala kavuşamadı. Peki bu özellik, oyuncularla buluşacak mı?

Mortal Kombat 1 hayranlarını üzecek gelişme: Yeni DLC gelmeyecek! 5 sa. önce eklendi

The Elder Scrolls Online için Cross-Play çalışmaları başladı

Bildiğiniz gibi Xbox, PlayStation ve Nintendo, geçtiğimiz yıllarda Cross-Play sistemine izin vererek oyuncuların, farklı platformlarla beraber çevrimiçi oyunları oynamasına izin vermişti. Bu sayede Fortnite, Call of Duty, Battlefield, Destiny ve Rainbow Six: Siege gibi yapımlarda oyuncular hem kendi aralarında hem de PC oyuncuları ile birlikte oynayabilmeye başlamıştı. Bu özellik, son yıllarda oldukça popüler olsa da The Elder Scrolls Online, henüz bu desteği sunmuyor. Bu da Xbox ve PlayStation oyuncularını birbirinden ayırıyor. Peki yapım ilerde cross-play desteği sunacak mı?

Kinda Funny Games’e röportaj veren ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online hakkında konuştu. Oyun Yönetmeni Rich Lambert ve Stüdyo Yöneticisi Matt Firor, cross-play desteği eklemenin oldukça zor olduğunu ancak bu konuda teknik çalışmaya başladıklarını resmen duyurdu. Lambert ve Firor, yapıma cross-play desteği gelip gelmeyeceği hakkında net bir açıklama yapmadı ancak teknik çalışmalara başlanılması, önümüzdeki yıl içerisinde The Elder Scrolls Online’a bu desteğin sağlanabileceğini gösteriyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Elder Scrolls Online, cross play desteği sunabilir

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: