Resmi Tinder uygulaması Windows Phone için geliyor









Windows Phone platformu için hazırladığı alternatif uygulamalar ile adından sıkça söz ettiren Rudy Huyn bu kez resmi Tinder uygulamasını geliştirmeye başladı.





Huyn kısa süre önce Tinder alternatifi 6tindr uygulamasını yayınlamış, ancak itirazlar nedeniyle kaldırmak zorunda kalmıştı. Ancak Tinder alternatifi beğenmiş olacak ki orijinal uygulamanın da Huyn tarafından geliştirilmesini istedi.





Kullanmak için Facebook hesabı gerektiren Tinder, temel olarak verilen bilgilerin de desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı oluyor. Orijinal Tinder uygulaması ne zaman yayınlanacak bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Official-Tinder-app-coming-to-Windows-Phone-and-Rudy-Huyn-is-making-it_id51752