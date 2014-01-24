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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resmi Tinder uygulaması Windows Phone için geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,6b
1
7
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Resmi Tinder uygulaması Windows Phone için geliyor


Windows Phone platformu için hazırladığı alternatif uygulamalar ile adından sıkça söz ettiren Rudy Huyn bu kez resmi Tinder uygulamasını geliştirmeye başladı.

Huyn kısa süre önce Tinder alternatifi 6tindr uygulamasını yayınlamış, ancak itirazlar nedeniyle kaldırmak zorunda kalmıştı. Ancak Tinder alternatifi beğenmiş olacak ki orijinal uygulamanın da Huyn tarafından geliştirilmesini istedi. 

Kullanmak için Facebook hesabı gerektiren Tinder, temel olarak verilen bilgilerin de desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı oluyor. Orijinal Tinder uygulaması ne zaman yayınlanacak bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Official-Tinder-app-coming-to-Windows-Phone-and-Rudy-Huyn-is-making-it_id51752 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mkyb 3 yıl
Gelecekten bildiriyorum resmi uygulama hala gelmedi.
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Dexter Morgan 3 yıl mkyb
Yandex

Gelecekten bildiriyorum resmi uygulama hala gelmedi.

Resmi uygulama universal olarak yakında geliyor
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aslankanı 5 yıl
Rudy Huyn artık kendini aştı , birde face uygulaması yapsa tam olacak
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danGerfuLL 5 yıl aslankanı
aslankanı

Rudy Huyn artık kendini aştı , birde face uygulaması yapsa tam olacak


Hayrına Youtube'a da el atsın.
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