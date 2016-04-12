Resmi yol haritası Windows 10'un gelecek yeni özelliklerini ortaya çıkardı

Microsoft'un Windows 10 işletim sisteminin geleceğiyle ilgili büyük planları olduğunu Build 2016 konferansında görmüştük. Önizleme yapıları zaten Bash yeteneği kazanmış durumda ve Visual Studio 2016 oldukça iyi görünüyordu. Şirketin yayınladığı yeni yol haritası, Windows 10'un sahip olacağı çok ilginç görünen bazı yeni özellikleri ortaya koyuyor.

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Yeni özelliklerin büyük bir bölümü kurumsal odaklı ve aynı zamanda çapraz platform bağlanabilirliğini destekleyecek gibi görünüyor ancak aynı zamanda daha akıcı bir kullanıcı deneyimini de beraberinde getirecek. Ama bunun kesinlikle medya tüketimine yönelik değil, daha fazla verimlilik odaklı olacağı ifade ediliyor.

- Telefonlar Windows PC'lerin kilidini açabilecek

- Windows Defender daha iyi korumayla dönüş yapacak

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/windows-roadmap

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- Microsoft Band 2 ve diğerleri gibi tamamlayıcı cihazlar Windows PC'lerin kilidini açabilecek- Continuum bağlantılı Windows telefonlar harici dokunmatik ekranlarda dokunmatik kontrollere sahip olacak- Windows telefonlar Continuum'la diğer laptoplar gibi port istasyonlarını (dock) destekleyecek- Windows PC'lerin diğer Windows PC'lere görüntü aktarması mümkün olacak- Microsoft Edge bildirim desteği alacak (hatta çevirimdışıyken bile)- Cortana bildirimleri nihayet İşlem Merkezi'nde görünecek- Windows uygulamaları, yeni bir "resim içinde resim" tipi modu kazanacak- Dijital kalemle not almak için Windows Ink gelecek