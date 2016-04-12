Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resmi yol haritası Windows 10'un gelecek yeni özelliklerini ortaya çıkardı

Yazılım devi Microsoft, yayınladığı yol haritasıyla akıllı telefon kullanarak bilgisayarı açma yeteneği de dahil olmak üzere Windows 10 için gelecek yeni özellikleri açığa çıkardı.
3 yıl
5b
1
11
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un Windows 10 işletim sisteminin geleceğiyle ilgili büyük planları olduğunu Build 2016 konferansında görmüştük. Önizleme yapıları zaten Bash yeteneği kazanmış durumda ve Visual Studio 2016 oldukça iyi görünüyordu. Şirketin yayınladığı yeni yol haritası, Windows 10'un sahip olacağı çok ilginç görünen bazı yeni özellikleri ortaya koyuyor.
Ayrıca Bkz. "Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi"
Yeni özelliklerin büyük bir bölümü kurumsal odaklı ve aynı zamanda çapraz platform bağlanabilirliğini destekleyecek gibi görünüyor ancak aynı zamanda daha akıcı bir kullanıcı deneyimini de beraberinde getirecek. Ama bunun kesinlikle medya tüketimine yönelik değil, daha fazla verimlilik odaklı olacağı ifade ediliyor.
- Telefonlar Windows PC'lerin kilidini açabilecek
- Microsoft Band 2 ve diğerleri gibi tamamlayıcı cihazlar Windows PC'lerin kilidini açabilecek
- Continuum bağlantılı Windows telefonlar harici dokunmatik ekranlarda dokunmatik kontrollere sahip olacak
- Windows telefonlar Continuum'la diğer laptoplar gibi port istasyonlarını (dock) destekleyecek
- Windows PC'lerin diğer Windows PC'lere görüntü aktarması mümkün olacak
- Microsoft Edge bildirim desteği alacak (hatta çevirimdışıyken bile)
- Cortana bildirimleri nihayet İşlem Merkezi'nde görünecek
- Windows uygulamaları, yeni bir "resim içinde resim" tipi modu kazanacak
- Dijital kalemle not almak için Windows Ink gelecek
- Windows Defender daha iyi korumayla dönüş yapacak

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/windows-roadmap Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
İlk önce şu yarım işletim sistemlerini bi görsel olarak tamamlasinlar. Sistemin yarısı güncel arayüz geri kalan kısmı eski arayuzle çalışıyor. Son kullanıcıya yönelik sistemi kullanma üzerine o kadar çok eksiği var ki 10'un. Hele şu düz gri arayüz üzerine simgeler beni benden alıyor. 90lardan kalma gibi.
İlk önce şu yarım işletim sistemlerini bi görsel olarak tamamlasinlar. Sistemin yarısı güncel arayüz geri kalan kısmı eski arayuzle çalışıyor. Son kullanıcıya y...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yoksulseytan22 3 yıl
Telefonu telefon gibi kullanamadıktan sonra banane pc ile etkileşiminden. Siz ilk önce mobil işletim sistemi yapmayı öğrenin.
Hem işlevsiz hemde berbat arayüze sahip. Kişiselleştirme sıfır.
Milleti iyi kazıkladılar yıllardır. Hem de kendileri kâr bile edemiyor. Yetmiyor NOKİA yı bitirdiler. İos gelişiyor, android gelişiyor, bunlar hâlâ gelişecek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 3 yıl
Geçen sene HB'den 299 liraya valide için aldığım Lumia 525'i ara ara kurcalama fırsatı buluyorum, Windows Phone cidden çekilecek dert değil. Diğer platformlarda olan uygulamaları bire bir karşılaştırınca bir rezaleti görebiliyorsunuz.

Microsoft bizi şaşırtacak ama iyi anlamda mı kötü anlamda mı ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Hem işlevsiz hemde berbat arayüze sahip. Kişiselleştirme sıfır.


Ne saçmalıyorsun ? Kişiselleştirme dediğin şey ana ekrana mağazadan launcher indirmek mi ?

Kişiselleştirme sıfır dediğin olay iOS'da oluyor. Yapabildiğin tek şey maalesef uygulamaları klasörlemek. Windows'ta karoları kişisel tercihine göre küçük-büyük-geniş şeklinde ayarlayabiliyorsun, yine kişisel seçimine göre tema rengi atayıp, çoğu uygulamanın kodlarını değiştirmeden içeriğinin değişmesine neden oluyor. Ana ekrana Black Ops, Battlefield, Batman, Joker, Dr. Who vs. temaları eklenebiliyor. Yetmez dersen yine kişisel tercihine göre siyah ve beyaz temalar arasında geçiş yapabilme, kişisel ofis dosyalarını her daim cebinde taşıma, kişisel asistan, notlar, dosyalar hem kişisel bilgisayarında hem de telefonunda senkronize olması ve çok daha fazlası sistemde bulunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
İlk önce şu yarım işletim sistemlerini bi görsel olarak tamamlasinlar. Sistemin yarısı güncel arayüz geri kalan kısmı eski arayuzle çalışıyor. Son kullanıcıya yönelik sistemi kullanma üzerine o kadar çok eksiği var ki 10'un. Hele şu düz gri arayüz üzerine simgeler beni benden alıyor. 90lardan kalma gibi.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4996 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, özellik ve
5 etiket daha roadmap yol haritası İşletim Sistemleri Yazılım Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone 6S'de kullanılan parçalar hangi ülkede kim tarafından üretiliyor? 3 yıl Türkiye, hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda 3 yıl Snapdragon 820'li ZUK Z2 Pro 21 Nisan'da tanıtılacak 3 yıl Amazon’dan yeni bir e-kitap okuyucu: Kindle Oasis 3 yıl Meizu Pro 6 resmileşti 3 yıl Facebook'un 10 yıllık yol haritası 3 yıl Kepler acil durum modundan çıktı, peki problem neydi? 3 yıl San Bernardino iPhone'u sıfır gün güvenlik açığı kullanılarak kırılmış 3 yıl HTC, Android cihazınızın performansını artıracak 3 yıl Ekran devleri, TADF OLED teknolojisine yatırım yapıyor 3 yıl HTC 10 mercek altında: "Yeni nesil süper telefonu kullandık..." 3 yıl Playstation 4'ün 3.50 güncellemesi bazı kullanıcılarda sorun yaratıyor 3 yıl Sony Xperia C6 yine sızdırıldı 3 yıl İşte HTC'nin yeni amiral gemi telefonu: HTC 10'nun fiyatı ve tüm detayları 3 yıl 12 Nisan 1961: İşte insanlığın uzay çağını başlatan isim ve çarpıcı detaylar 3 yıl LG G5 ülkemize giriş yaptı: İşte fiyatı ve diğer detayları 3 yıl HTC 10 Lifestyle ortaya çıktı 3 yıl Audi'den Avrupalı müşterisine özel limuzin: A8L Extended 3 yıl Lian Li’den şimdi de güç kaynağı 3 yıl LG, yılın ilk çeyreğinde rekora koşuyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Resmi yol haritası Windows 10'un gelecek yeni özelliklerini ortaya çıkardı Sonraki Galaxy Note 6 için Snapdragon 823 işlemci ve 8GB RAM iddiası 3 yıl Kişisel bilgisayar pazarı küçülürken Asus'un ve Apple’ın pazar payı büyüyor 3 yıl Giyilebilir cihazlarla panik atak kontrolü 3 yıl Yeni nesil güneş panelleri yağmur damlalarından enerji üretecek 3 yıl Hitachi yeni insansı robotu EMIEW3'ü tanıttı 3 yıl Nvidia Pascal GTX 1080 ekran kartı 8GB GDDR5X bellekle gelebilir 3 yıl HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar! 3 yıl Otonom Ford araçlar gece sürüşünde insanlardan daha iyi 3 yıl Samsung, bir milyondan fazla kavisli monitör sattı 3 yıl Sony, Playstation VR'ı koltukta oturarak kullanmamızı istiyor 3 yıl Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi 3 yıl Facebook Messenger'a Dropbox ve Chat Head desteği geliyor 3 yıl LG G5 ülkemizde satışa çıkıyor: İşte fiyatı 3 yıl Asus’tan yeni bir çubuk bilgisayar 3 yıl Game of Thrones'tan bir fragman daha geldi 3 yıl Green Goblin gerçek oldu, İşte kusursuz bir "hoverboard" 3 yıl NVIDIA'nın yeni jenerasyon ekran kartları önümüzdeki haftalarda tanıtılacak 3 yıl Razer'dan Pro Gamepad "Wildcat" video inceleme 3 yıl Nintendo NX, AMD GPU, 4K yeteneği ve 6-8 GB RAM ile gelebilir 3 yıl Turkcell ve Vestel'den stratejik işbirliği: Kaan Terzioğlu ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim