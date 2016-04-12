Resmi yol haritası Windows 10'un gelecek yeni özelliklerini ortaya çıkardı

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 10 işletim sisteminin geleceğiyle ilgili büyük planları olduğunu Build 2016 konferansında görmüştük. Önizleme yapıları zaten Bash yeteneği kazanmış durumda ve Visual Studio 2016 oldukça iyi görünüyordu. Şirketin yayınladığı yeni yol haritası, Windows 10'un sahip olacağı çok ilginç görünen bazı yeni özellikleri ortaya koyuyor.Ayrıca Bkz. "Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi"
Yeni özelliklerin büyük bir bölümü kurumsal odaklı ve aynı zamanda çapraz platform bağlanabilirliğini destekleyecek gibi görünüyor ancak aynı zamanda daha akıcı bir kullanıcı deneyimini de beraberinde getirecek. Ama bunun kesinlikle medya tüketimine yönelik değil, daha fazla verimlilik odaklı olacağı ifade ediliyor.
- Telefonlar Windows PC'lerin kilidini açabilecek- Microsoft Band 2 ve diğerleri gibi tamamlayıcı cihazlar Windows PC'lerin kilidini açabilecek
- Continuum bağlantılı Windows telefonlar harici dokunmatik ekranlarda dokunmatik kontrollere sahip olacak
- Windows telefonlar Continuum'la diğer laptoplar gibi port istasyonlarını (dock) destekleyecek
- Windows PC'lerin diğer Windows PC'lere görüntü aktarması mümkün olacak
- Microsoft Edge bildirim desteği alacak (hatta çevirimdışıyken bile)
- Cortana bildirimleri nihayet İşlem Merkezi'nde görünecek
- Windows uygulamaları, yeni bir "resim içinde resim" tipi modu kazanacak
- Dijital kalemle not almak için Windows Ink gelecek
- Windows Defender daha iyi korumayla dönüş yapacak
https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/windows-roadmap Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hem işlevsiz hemde berbat arayüze sahip. Kişiselleştirme sıfır.
Milleti iyi kazıkladılar yıllardır. Hem de kendileri kâr bile edemiyor. Yetmiyor NOKİA yı bitirdiler. İos gelişiyor, android gelişiyor, bunlar hâlâ gelişecek.
Microsoft bizi şaşırtacak ama iyi anlamda mı kötü anlamda mı ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
Ne saçmalıyorsun ? Kişiselleştirme dediğin şey ana ekrana mağazadan launcher indirmek mi ?
Kişiselleştirme sıfır dediğin olay iOS'da oluyor. Yapabildiğin tek şey maalesef uygulamaları klasörlemek. Windows'ta karoları kişisel tercihine göre küçük-büyük-geniş şeklinde ayarlayabiliyorsun, yine kişisel seçimine göre tema rengi atayıp, çoğu uygulamanın kodlarını değiştirmeden içeriğinin değişmesine neden oluyor. Ana ekrana Black Ops, Battlefield, Batman, Joker, Dr. Who vs. temaları eklenebiliyor. Yetmez dersen yine kişisel tercihine göre siyah ve beyaz temalar arasında geçiş yapabilme, kişisel ofis dosyalarını her daim cebinde taşıma, kişisel asistan, notlar, dosyalar hem kişisel bilgisayarında hem de telefonunda senkronize olması ve çok daha fazlası sistemde bulunuyor.
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