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Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi

Windows işletim sistemlerindeki mavi ekran hatası neredeyse tüm kullanıcıların kabusu olmuştur. Gelen yeni haberler Microsoft'un bu kritik hata ekranına bir QR kod eklediğini ortaya koyuyor.
3 yıl
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İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows işletim sistemindeki ölümcül mavi ekran hatası (BSOD) çoğu zaman bir felaket habercisi olmuştur. Sistemdeki bazı şeylerin yolunda gitmediğini gösteren bu ekran hepimizin canını sıkmaya devam ediyor. Ancak bazı kullanıcılar Microsoft'un Windows 10 işletim sisteminde yer alan mavi ekran hatasına yeni bir görünüm kazandırdığını bildirmeye başladılar. İyi haber de artık neyin yanlış gittiğini daha kolay anlayabilecek olmamız.
Ayrıca Bkz. "Windows Vista için emeklilik vakti yaklaşıyor"
Yazılım devi yeni Windows 10 yapısı ile birlikte mavi ekranda yer alan hata iletisinin yanına bir QR kod yerleştirmiş durumda. Bu sayede kullanıcılar kritik bir hatayla karşılaştıklarında, mobil cihazları aracılığıyla bu kodu taratarak daha fazla bilgi alabilmek için ilgili web sayfasına yönlendirilebiliyorlar. Böylece ekranda yazan hata kodunu elle bir yere not aldıktan sonra online arama yaparak bilgi almaya çalışma zahmeti ortadan kalkmış oluyor.
Yenilenmiş mavi ekran şu anda muhtemelen Microsoft'un "Windows Insider" beta test programında yer alan kullanıcılar için geçerli durumda. Ekranın ne zaman genele yayılacağı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Büyük olasılıkla önümüzdeki yaz (muhtemelen Temmuz ayında) yayınlanacak Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak. 

http://www.microsoftinsider.es/102660/quieres-saber-mas-sobre-los-errores-de-windows-pronto-sera-posible/ Yorum Yaz
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eulogy 3 yıl en beğenilen
Windows mavi ekran veriyor. Amd çok ısınıyor. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Almanlar kaybedince biz de kaybetmiş sayıldık.

Bu 4 efsane bitmez :)

Windows 98'den kalma efsane devam ediyor.
Windows mavi ekran veriyor. Amd çok ısınıyor. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Almanlar kaybedince biz de kaybetmiş sayıldık.Bu 4 efs...
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BiilimAdamı 3 yıl
Konuyu açan admin mavi ekran hatalarını almayı çok ölümcül göstererek çok abartmışsın, windowsta elini sallasan mavi ekrana çarpıyor zaten ölümcüllük birşey yok yazılımdan hatasından bile mavi ekran veriyor. ama mavi ekranlara qr kodu başarılı bir iş olmuş şayet mavi ekran alındığında pc tekrar açıldığında neydi lan bu yazan dediğim çok oluyor
Konuyu açan admin mavi ekran hatalarını almayı çok ölümcül göstererek çok abartmışsın, windowsta elini sallasan mavi ekrana çarpıyor zaten ölümcüllük birşey yo...
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bkaakco 3 yıl
Mavi ekran işletim sisteminden çok sürücü ve donanım kaynaklıdır.
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HAAltuntas 3 yıl
Win 10 ile birlikte mavi ekranı unuttuk Elhamdulillah.
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TheWhiteGandalf 3 yıl HAAltuntas
HAAltuntas
Win 10 ile birlikte mavi ekranı unuttuk Elhamdulillah.


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MahalleAndroidi 3 yıl
win 10 geçtiğimden beri mavi ekran görmez oldum bakalım ilk mavi ekranının ne zaman verecek
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YokCrysis 3 yıl
yamulmuyorsam 29 temmuz 2015 den beri windows 10 kullanıyorum 1 kere bilem morcivert ekran vermedi allaha şükür :D
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DH Misafiri 3 yıl
Windows 10 ilk zamanlar mavi ekran çok veriyordu fakat 2-3 aydır görmedim. insider sürümünde karşılaşılması daha muhtemel
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peske 3 yıl
3 4 yıldır mavi ekran yemedim ama iyi bir özellik olmus diğer türlü kağıda yada baska bir yere yazmak zorunda kalıyorduk.
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yoksulseytan22 3 yıl
Hayatımda bir kere mavi ekran ile karşılaştım. O da windows phone da. Ne yaptım ettiysem sonuç sıfır. Telefon çöp oldu.
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a_y_k_u_t 3 yıl
Zibilyon tane farklı donanımda çalışmaya çalışan işletim sisteminin böyle hatalar vermesi normal bence :)
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DeepNote 3 yıl
Mavi ekran ile ilgili bilgilendirme yapmak için kod yazacaklarına, mavi ekran vermemesi için kodları düzeltseler daha sağlıklı olur
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bahner 3 yıl
Genelde işletim sistemi hatası değil mavi kod.
Donanımdan kaynaklı. Yada benim karşılaştıklarım hep donanımsaldı.
Son bikaç senedir hiç görmedim,ama pc yaşlandıkca tekrar görecekmişim gibi bi his var içimde.
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microsoft, windows 10 ve
6 etiket daha hata mavi ekran qr code İşletim Sistemleri Yazılım Onur Seven
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