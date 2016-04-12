Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi

Windows işletim sistemindeki ölümcül mavi ekran hatası (BSOD) çoğu zaman bir felaket habercisi olmuştur. Sistemdeki bazı şeylerin yolunda gitmediğini gösteren bu ekran hepimizin canını sıkmaya devam ediyor. Ancak bazı kullanıcılar Microsoft'un Windows 10 işletim sisteminde yer alan mavi ekran hatasına yeni bir görünüm kazandırdığını bildirmeye başladılar. İyi haber de artık neyin yanlış gittiğini daha kolay anlayabilecek olmamız.

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Yazılım devi yeni Windows 10 yapısı ile birlikte mavi ekranda yer alan hata iletisinin yanına bir QR kod yerleştirmiş durumda. Bu sayede kullanıcılar kritik bir hatayla karşılaştıklarında, mobil cihazları aracılığıyla bu kodu taratarak daha fazla bilgi alabilmek için ilgili web sayfasına yönlendirilebiliyorlar. Böylece ekranda yazan hata kodunu elle bir yere not aldıktan sonra online arama yaparak bilgi almaya çalışma zahmeti ortadan kalkmış oluyor.

Yenilenmiş mavi ekran şu anda muhtemelen Microsoft'un "Windows Insider" beta test programında yer alan kullanıcılar için geçerli durumda. Ekranın ne zaman genele yayılacağı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Büyük olasılıkla önümüzdeki yaz (muhtemelen Temmuz ayında) yayınlanacak Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

http://www.microsoftinsider.es/102660/quieres-saber-mas-sobre-los-errores-de-windows-pronto-sera-posible/