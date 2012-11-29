Retina Ekran destekli Photoshop CS6, 11 Aralık'da geliyor

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15" Retina Macbook Pro kullanıcılarının, uzun süredir süren Retina Ekran destekli Adobe Photoshop CS6 bekleyişi sona yaklaştı.
11 Aralık günü Create Now etkinliği yapmaya hazırlanan Adobe, etkinlik için hazırladığı tanıtım videosunda 15" rMBP'da çalışan Photoshop CS6'ya yer vererek bekleyişin bu aralık ayında sona ereceğinin müjdesini verdi.
Adobe'dan ağustos ayında yapılan açıklamada Photoshop CS6'nın retina ekran desteğine sonbahar aylarında kavuşacağı duyurulmuştu.
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