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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Retina ekranlı MacBook Air fansız ve çok ince olabilir

Apple’ın çok yakında tanıtması beklenen Retina ekranlı MacBook Air’lar için heyecan verici yeni iddialar ortaya atıldı. Yeni ürünlerin fansız olacağı söyleniyor. Peki bu nasıl mümkün olacak?
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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40
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Retina ekranlı MacBook Air fansız ve çok ince olabilir
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Apple’ın çok yakında tanıtması beklenen Retina ekranlı MacBook Air’lar için heyecan verici yeni iddialar ortaya atıldı. Yeni ürünlerin fansız olacağı söyleniyor. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Apple’ın 12inç ekrana sahip Retina ekranlı MacBook Air’ı pazara sunacağı yönündeki beklentiler yeni MacBook Air’lar ile gerçeğe dönüşebilir. Yeni modelde köklü yenilikler sunması beklenen Apple’ın cihazı hiç olmadığı kadar ince bir yapıda hazırladığı konuşuluyor.

12inçlik Retina ekranıyla MacBook Air serisini farklı bir noktaya taşıyacak olan bu hamle, sadece incelikle sınırlı kalmayacak. İşlemciden, hoparlörlere hatta şarj teknolojisine kadar detay üzerinde çok titiz bir çalışma yürütülüyor.

Aslında bu konudaki iddiaların arkası kesinlikle boş değil. Intel’in M çekirdeği sayesinde artık mevcut kişisel bilgisayarların performansını tıpkı mobil ürünlerde olduğu gibi fana ihtiyaç duymayan işlemcilerle almak mümkün olabiliyor. Bu sayede Apple da Core M serisi işlemcileri kullanarak hem Retina ekranın yüksek çözünürlüğünü taşıyacak bir güç elde etmiş olacak hem de fana ihtiyaç duymayan bir cihaz ortaya çıkarmış olacak. Fanın olmayışının yarattığı boşluk sayesinde de gerçekten fark edilir incelikte bir MacBook Air ile karşılaşacağız.

Ekran konusundaysa kesin bir bilgi yok ancak MacBook Pro Retina serisindeki ekranın aynısının 12inçlik formda MacBook Air’a taşınması muhtemel. Mevcut durumda klavyenin altına yerleştirilen hoparlörlerin de incelik nedeniyle önemli bir güncellemeye uğraması muhtemel görünüyor. Özellikle şikayet edilen ses seviyesinin biraz daha beklentileri karşılayacak seviyeye gelebileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında küçülen boyutlar nedeniyle bağlantı yuvalarındaki değişimler de gündeme gelebilir. Özellikle USB yuvalarında alan kazanımı adına Type C portlarına geçiş muhtemel olabilir.

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oktayakgoz 5 yıl
Maç hakkındaki söylemlerinize katılmakla beraber mac booklardaki şarj soketine hayranım. Suda bir gerçekki windowsun yeri ayrı mac in yeri ayri
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madmax50 5 yıl
Bir bilgisayar mühendisi olarak yıllarca macbook alanlara aptal gözüyle baktım, macbook air ile tanışana kadar notebook kullandığımı sanıyormuşum. Gecenin sessizliğinde susmayan fan, 3-4 saati geçmeyen pil, dandik klavye, saçma touchpad, 500gram tuğla gibi şarj cihazı ve kalın kablolar, 2.5kg ağırlık, mouse, berbat hoparlör daha sayamadığım birçok sorunu macbook air ile unuttum. Macbooklar şuan diğer modellere göre 2-3 yıl önden gidiyor teknoloji olarak. Pil süresi 10 saatin altına düşmediği müddetçe sorun yok incelsin.
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MrKemal17 5 yıl
Haberdeki gibi olursa gerçekten güzel cihaz olacak.
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DeepMind 5 yıl
Bukulur buda kirilir abisi.
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Lazeran 5 yıl
türk milleti tartışmayı mı unuttu yoksa hiç bilmiyor muyduk? Şu yorumları ne zaman okusam biri birbaşkasını kesinlikle aşağılıyor kimse haber hakkında yorum yapmıyor.
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Nf 5 yıl
cnet.com/...
Intel Core M chip means really thin Windows 8.1 hybrids are on the way

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xmasx 5 yıl Nf
Nf
cnet.com/...
Intel Core M chip means really thin Windows 8.1 hybrids are on the way

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Sony olsa bunu carbon fiberden yapar kus gibi olurdur heralde. 7,3 mm kalinlik cok iyi cidden, artik laptoplar kaba geliyor ve bir cok insan daha cok kompakt cihazlar istiyor. Microsoft bir kac yildir bu konuda kendini asti. Apple tarafinda hareketlenme olmazsa tamamen bu gibi tablet bilgisayarlara yonelecegim. Dukkanlarini kapayan diger ureticiler icinse yeni bir umut ısıgı olabilir.
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1BilimAdamı 5 yıl
Apple A8'de kullanabilir,belli olmaz.Çekirdek sayısına frekansa bakmayın 2 milyar transistör iiçeren 20nm'lik işlemci.(Haswell serisi ise 1 milyar küsürmüş)
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xmasx 5 yıl
Umarim bu core M islemcileri daha da gelisir. Apple`nin macbook air yapmasina gerek yok onun yerine 12 inch gercek tablet bilgisayarini yaparsa ciddi anlamda tutar.
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oktayakgoz 5 yıl xmasx
İpad çıkmadan önce bende osx bi tablet bekliyordum. Apple bu dediğini yapacağa benzemiyor
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koyunsavar 5 yıl
SAGGY NIN YERINE YENI POMPACI AHMET HOSGELDIN
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EddyCue 5 yıl
12 saat pil omru sunan cihaza pil elestirisi yapan var lan
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SteveMeade 5 yıl
Daha da inceltin prize bağlı yaşayalım
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Python 5 yıl SteveMeade
SteveMeade

Daha da inceltin prize bağlı yaşayalım

Mübarek hangi macbook prize bağımlıymış ?
notebook dünyasında belki pil süresi/ömrü olarak liderliğe oynuyorlar zaten,2013 de aldığım air'in pil ömrü internette gezinme o şu bu derken 9-10 saati görüyordum,zaten ince ama ekran şart şöyle bir retina lazım,pro retina oldu bakarsınız air'da retina oluverir,belki tasarım biraz değişir,air tasarımda senelerdir aynı apple bilgisayarlarda pek kasa değişikliği yapmıyor ama zaman gösterir.
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, mac book air
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