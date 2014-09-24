Retina ekranlı MacBook Air fansız ve çok ince olabilir

Apple’ın çok yakında tanıtması beklenen Retina ekranlı MacBook Air’lar için heyecan verici yeni iddialar ortaya atıldı. Yeni ürünlerin fansız olacağı söyleniyor. Peki bu nasıl mümkün olacak?





Apple’ın 12inç ekrana sahip Retina ekranlı MacBook Air’ı pazara sunacağı yönündeki beklentiler yeni MacBook Air’lar ile gerçeğe dönüşebilir. Yeni modelde köklü yenilikler sunması beklenen Apple’ın cihazı hiç olmadığı kadar ince bir yapıda hazırladığı konuşuluyor.





12inçlik Retina ekranıyla MacBook Air serisini farklı bir noktaya taşıyacak olan bu hamle, sadece incelikle sınırlı kalmayacak. İşlemciden, hoparlörlere hatta şarj teknolojisine kadar detay üzerinde çok titiz bir çalışma yürütülüyor.





Aslında bu konudaki iddiaların arkası kesinlikle boş değil. Intel’in M çekirdeği sayesinde artık mevcut kişisel bilgisayarların performansını tıpkı mobil ürünlerde olduğu gibi fana ihtiyaç duymayan işlemcilerle almak mümkün olabiliyor. Bu sayede Apple da Core M serisi işlemcileri kullanarak hem Retina ekranın yüksek çözünürlüğünü taşıyacak bir güç elde etmiş olacak hem de fana ihtiyaç duymayan bir cihaz ortaya çıkarmış olacak. Fanın olmayışının yarattığı boşluk sayesinde de gerçekten fark edilir incelikte bir MacBook Air ile karşılaşacağız.





Ekran konusundaysa kesin bir bilgi yok ancak MacBook Pro Retina serisindeki ekranın aynısının 12inçlik formda MacBook Air’a taşınması muhtemel. Mevcut durumda klavyenin altına yerleştirilen hoparlörlerin de incelik nedeniyle önemli bir güncellemeye uğraması muhtemel görünüyor. Özellikle şikayet edilen ses seviyesinin biraz daha beklentileri karşılayacak seviyeye gelebileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında küçülen boyutlar nedeniyle bağlantı yuvalarındaki değişimler de gündeme gelebilir. Özellikle USB yuvalarında alan kazanımı adına Type C portlarına geçiş muhtemel olabilir.