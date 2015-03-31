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Retouch3D: Üç boyutlu baskılar için etkili temizleme cihazı

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Retouch3D: Üç boyutlu baskılar için etkili temizleme cihazı
 
Ev kullanıma uygun üç boyutlu yazıcıların oluşturdu baskılar, bazı denge parçaları nedeniyle temizlik işlemlerine gereksinim duyuyor. Bu noktada hazırlanan Retouch3D, hayata geçebilmek adına popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde 30,000$ toplamayı hedefliyor.

Hobi amaçlı ev aletlerine benzeyen Retouch3D, üç boyutlu baskıların istenmeyen parçalarının temizlenmesini ısı yardımıyla (Bildiğiniz üzere üç boyutlu yazıcılar plastik malzeme kullanıyor ve plastik ısı ile sekillendirilebiliyor) yerine getiriyor ve farklı uçlarıyla (Beş adet) etkili bir çalışma süreci sağlayabiliyor. Hali hazırdaki prototip tasarımı oldukça modern görünen ve kablo ile çalışma gösteren temizlik cihazı, çalışılan materyal türüne bağlı olarak da aktif sıcaklık değişimi sunuyor.

Şu ana kadar 19,48$ toplamayı başaran Retouch3D, yapılacak en az 149$ bağış ile 2016 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1654851065/retouch3d-a-brand-new-way-to-finish-3d-prints Yorum Yaz
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StarSOzi 4 yıl
Yok artık yaaa :))) konya sokakta 20 liraya satılan lehim makinasına 149$ bağış toplıyor üstüne üstlük 19000$ ınıda toplamış vay arkadaşşş konya sokaktan alıp bakın arkadaşlar bu kazıkçılardan almayın gelin size 20$ dan satayım diyesim var (vay be kar bile yaparım bu işten :))))) )
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carman 4 yıl
lehim makinasından tek farkı ucu değişebiliyo ki bunu bizim lehim makinalarıda yapar bence eritmek daha kötü sıfıra sıfır giren model erir sıfır girmezsen ya zımpara yada uğraşıp gene düzgün eriticeksin gereksiz daha düzgün bir çözüm bence dremel olur
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Guest-F8946C419 4 yıl
Lehim makinasından farkı ne?
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