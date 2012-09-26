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Reuters : Texas Instruments, mobil cihaz segmentine daha az yatırım yapmayı planlıyor

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Nexus ve Kindle Fire gibi modellerde gördüğümüz OMAP işlemcilerin geliştiricisi olan ve Cortex-A15 tabanlı OMAP 5 serisini merakla beklediğimiz Texas Instruments firması, mobil segmente bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor olabilir.

Reuters'in haberine göre bir açıklama yapan TI firması, kablosuz cihaz yatırım portföyünü, mobil platformlardan, otomotiv sanayisi gibi sektörlere kaydırmayı planlıyor. Bu sektörler mobil platformlara göre daha dengeli ve daha karlı.

Teksas kaynaklı bir firma olan Texas Instruments tarafından geliştirilen OMAP işlemciler, bir dönem rağbet görmesine rağmen son dönemde durgunluk yaşanmaya başladı. Qualcomm, Apple, Samsung gibi firmalar kendi işlemcilerini tasarlamaya başlayarak, TI firmasına verdikleri sipariş miktarını azalttı.

Bunun yanında üretici firmaların sadece işlemci tedariği yerine işlemci, grafik birimi, hücresel veri yongaları, kablosuz iletişim yongaları gibi çözümleri bir araya toplayan yongada sistemlere yönelmesi de diğer bir etken faktör. Örneğin Qualcomm'un Snapdragon yongada sistemleri en çok tercih edilen çözümlerin başında geliyor. 

Amiral gemisi modellere Tegra yongada sistem ailesini tedarik eden NVIDIA, konu LTE versiyonlara gelince yerini Qualcomm'a bırakmak zorunda kalıyordu. O da yakın zamanda Icera hücresel yonga üreticisini satın alarak Tegra ve LTE yongalarını bir arada sunmaya başladı.

Analiz uzmanları, TI firmasının açıklamalarını, açık bir şekilde OMAP platformunu akıllı telefon ve tablet pazarından tamamen çıkarma niyetine yoruyor. Belirsiz olan kısım ise müşterilere ne kadar daha destek sağlanacağı.

TI, yeni yöneleceği sektörlerde yüzde 55-60 genel kar marjına ve yüzde 30 işletim karı marjına ulaşmayı hedefliyor.
Bu gelişme sonrasında TI hisselerinin yüzde 3 değer kaybettiği gözlemlendi. Özellikle yeni değişimin yatırımcılar tarafından endişeyle karşılanması düşüşü tetikledi. 
Yıl sonuna doğru piyasaya çıkmasını beklediğimiz OMAP 5 işlemcilerin bu karardan ne kadar etkileneceği açıklanmadı. Muhtemelen kısıtlı sayıda cihazda bu işlemcileri gördükten sonra, gelecek yıl sonlarında OMAP ailesinin mobil pazarından çekildiğine şahit olabiliriz.

Özellikle donanım teknolojilerinin çok hızlı geliştiği mobil segmentte, talep alanlarının da çok hızlı değiştiğini ve zamanında tedbir alamayan firmaların çekilmeye veya yok olmaya yüz tuttuğuna şahit oluyoruz.


http://www.reuters.com/article/2012/09/25/texasinstruments-wireless-idUSL1E8KP5FN20120925?irpc=932 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
"otomotiv sanayisi gibi sektörlere kaydırmayı planlıyor"
Beni ilgilendirmez valla. OMAP5 i çıkartsın, ondan sonra nereye kayarsa kaysın, kaydırsın...
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sertacarslan 6 yıl
Son kullanıcıya yaramayacak bir gelişme.
Mediatek, Rockchip, Allwinner, Wondermedia, vs. piyasada kalmayı ve para kazanmayı becerebiliyorsa bunlar da yapabilirdi.
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V4LKyR 6 yıl
O resimdeki cihazlar da nesi?! Neye yarıyorlar, nasıl bir süreç sonunda üretiliyorlar... Vay be.
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JohnLord 6 yıl
Eksileyenler Nvidia genel müdürü

yedirememiş tabi
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aceleciburak 6 yıl
neredeyse Tüm symbian cihazlarda bulunan işlemci çözümüydü çekilmesi kötü olur piyasa ve çeşitlilik açısından TI OMAP 5 ve PowerVR Rouge ile ciddi şekilde rekabetçi olursa performans noktasında bu kararlarını bir daha düşünebilirler ...
bir yandan çekilme kararı TI OMAP 5 in alım fiyatını düşürür tedarikçiler tarafından buda daha uygun fiyatlı cihazlar anlamına gelir bakınız Amazon Kindle Fire HD OMAP 4470 ile geliyor ve tabletin fiyatıda çok uçuk değil ...
umarım OMAP 5 in uygun fiyatlı gelir ...
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JohnLord 6 yıl
Hata yaparlar çekilmesinler pazardan
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