Reuters : Texas Instruments, mobil cihaz segmentine daha az yatırım yapmayı planlıyor





Galaxy Nexus ve Kindle Fire gibi modellerde gördüğümüz OMAP işlemcilerin geliştiricisi olan ve Cortex-A15 tabanlı OMAP 5 serisini merakla beklediğimiz Texas Instruments firması, mobil segmente bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor olabilir.





Reuters'in haberine göre bir açıklama yapan TI firması, kablosuz cihaz yatırım portföyünü, mobil platformlardan, otomotiv sanayisi gibi sektörlere kaydırmayı planlıyor. Bu sektörler mobil platformlara göre daha dengeli ve daha karlı.





Teksas kaynaklı bir firma olan Texas Instruments tarafından geliştirilen OMAP işlemciler, bir dönem rağbet görmesine rağmen son dönemde durgunluk yaşanmaya başladı. Qualcomm, Apple, Samsung gibi firmalar kendi işlemcilerini tasarlamaya başlayarak, TI firmasına verdikleri sipariş miktarını azalttı.





Bunun yanında üretici firmaların sadece işlemci tedariği yerine işlemci, grafik birimi, hücresel veri yongaları, kablosuz iletişim yongaları gibi çözümleri bir araya toplayan yongada sistemlere yönelmesi de diğer bir etken faktör. Örneğin Qualcomm'un Snapdragon yongada sistemleri en çok tercih edilen çözümlerin başında geliyor.





Amiral gemisi modellere Tegra yongada sistem ailesini tedarik eden NVIDIA, konu LTE versiyonlara gelince yerini Qualcomm'a bırakmak zorunda kalıyordu. O da yakın zamanda Icera hücresel yonga üreticisini satın alarak Tegra ve LTE yongalarını bir arada sunmaya başladı.





Analiz uzmanları, TI firmasının açıklamalarını, açık bir şekilde OMAP platformunu akıllı telefon ve tablet pazarından tamamen çıkarma niyetine yoruyor. Belirsiz olan kısım ise müşterilere ne kadar daha destek sağlanacağı.





TI, yeni yöneleceği sektörlerde yüzde 55-60 genel kar marjına ve yüzde 30 işletim karı marjına ulaşmayı hedefliyor.

Bu gelişme sonrasında TI hisselerinin yüzde 3 değer kaybettiği gözlemlendi. Özellikle yeni değişimin yatırımcılar tarafından endişeyle karşılanması düşüşü tetikledi.

Yıl sonuna doğru piyasaya çıkmasını beklediğimiz OMAP 5 işlemcilerin bu karardan ne kadar etkileneceği açıklanmadı. Muhtemelen kısıtlı sayıda cihazda bu işlemcileri gördükten sonra, gelecek yıl sonlarında OMAP ailesinin mobil pazarından çekildiğine şahit olabiliriz.





Özellikle donanım teknolojilerinin çok hızlı geliştiği mobil segmentte, talep alanlarının da çok hızlı değiştiğini ve zamanında tedbir alamayan firmaların çekilmeye veya yok olmaya yüz tuttuğuna şahit oluyoruz.