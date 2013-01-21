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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM : BlackBerry 10 işletim sistemini lisanslama fikri lansmandan sonra değerlendirilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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RIM : BlackBerry 10 işletim sistemini lisanslama fikri lansmandan sonra değerlendirilecek

Bir dönemin en popüler akıllı telefon üreticisi konumunda olan Kanadalı RIM, son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle CEO değişimine gitmiş ve donanım bölümünün satılması, BlackBerry işletim sisteminin lisanslanması gibi pek çok dedikodu doğmasına neden olmuştu. Yeni CEO Thorsten Heins ile sistemi yeni bir şans vermeyi kararlaştıran RIM, BlackBerry 10 işletim sisteminin benimsenmesi ile ya tamam ya devam diyecek.

Alman bir gazeteye demeç veren Heins, BB10 işletim sisteminin lisanslanması ile ilgili sorulara önce platformun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu görmek istediklerini, vaatlerini yerine getirdikten sonra lisanslama konusunun değerlendirileceği şeklinde cevap verdi. 

BB10 işletim sisteminin geciktiği eleştirileri karşısında ise Heins, sistemi önümüzdeki on yılın ihtiyaçlarına cevap verecek ve yeni cihazlara uyum sağlayacak şekilde tasarlamak istediklerini, ayrıca sadece akıllı telefonlarda değil araç içi eğlence sistemlerinde de kullanılacak bir potansiyel ortaya koymak için çalıştıklarını dile getirdi.

BB10 işletim sisteminin tanıtımı için 100'den fazla operatör ile görüşme yaptıklarını aktaran Heins, firmalardan çok iyi tepkiler aldıklarını ve Google, Apple gibi devlere alternatif olarak görüldüklerini vurguladı. 

Heins, BlackBerry markasının sadece kurumsal müşterilere hitap ettiği yargısının artık gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. CEO görevine geldiği günden bu yana pek çok şeyi değiştiren Heins, yeni bir yönetim ekibi kurarken, daha hızlı karar alma ve sorumlulukları paylaştırma konusunda önemli mesafeler katetti. Bugün borçlarından kurtulmuş ve 2.9 milyar dolar nakit birikimi olan bir firma haline geldi. Ancak Heins, RIM'in stratejik olarak değerlendirme aşamasında olduğunu, BB10 başarısı ile birlikte lisanslama ve donanım üretimi kısmının satılması gibi seçeneklerin de masaya geleceğinin altını çizdi. 

http://techcrunch.com/2013/01/21/rim-ceo-says-licensing-blackberry-10-is-conceivable/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xagdas 6 yıl
BB için BBMessenger zaten Allahın emri. Ama kullanıcılar artık bence Whatsapp + Skype + Tango vs gibi diğer ücretsiz iletişim uygulamalarının telefon ile uyumlu çalışmasını da arıyor. (Eski modellerde ücretsiz sesli görüşme olmuyordu, sadece yazı oluyordu, çok kötüydü. Kesin düzeltmişlerdir.)
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oktayakgoz 6 yıl
canlı kutucuklara zor alıştık. büyük kutucukların pek beyenileceğini düşünmüyorum.
fakat sistem olarak açıkçası ben çok sevdim. tasarım olarak harika. bakalım çıksın bence çok başarılı olacaktır.
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JohnLord 6 yıl
Oyun ve İnternet performansı iyi olursa tutar.
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