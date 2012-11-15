RIM'in BlackBerry 10'lu L serisi akıllı telefonu iPhone 5 ile birlikte görüntülendi

RIM'in yeni işletim sistemi BlackBerry 10 ile birlikte piyasaya süreceği akıllı telefonlardan biri olması beklenen L serisi dokunmatik ekranlı telefonu bir kez daha kendini gösterdi. BBin sitesi tarafından görüntülenen cihaz Apple'ın akıllı telefonu iPhone 5 ile yan yana görüntülendi.

Görselde yer edinen L serisi telefonun RIM'in 2013'ün ilk aylarında piyasaya süreceği iki BlackBerry 10 cihazdan biri olacağı tahmin ediliken, diğerinin ise QWERTY klavyeli N serisi bir telefon olacağı söyleniyor. RIM'in yeni cihazları hakkındaki bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu ve cihazların son halini 30 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan BlackBerry 10 lansmanında hep birlikte göreceğiz.

http://www.bbin.in/en/2012/11/pics-blackberry-10-l-series-poses-against-the-iphone-5/

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Söz konusu görüntüde kılıf içerisindeki iPhone 5'in boyutlarına yakın bir boyutta olduğu görünen BlackBerry L serisi cihazın 4.2 inç'lik bir LCD ekrana sahip olduğu tahmin ediliyor. BlackBerry 10 Dev Alpha cihazlarından yola çıkılarak görseldeki L serisi cihazın 1280 x 768'li bir ekran çözünürlüğü ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söz konusu çözünürlüğün 4.2 inç'lik ekran boyutuyla gelmesi durumunda 355 ppi gibi oldukça yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olacağı da belirtiliyor. 355 ppi'lık piksel yoğunluğuyl iPhone 5'in 326 ppi'lık Retina ekranını geride bırakan cihaz, incelik konusunda ise iPhone 5'in gerisinde kalıyor. L serisi cihazın iPhone 5'in 7.6 mm'lik kalınlığına karşın 9 mm'lik bir kalınlığa sahip olduğu söyleniyor.