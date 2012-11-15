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RIM'in BlackBerry 10'lu L serisi akıllı telefonu iPhone 5 ile birlikte görüntülendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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RIM'in yeni işletim sistemi BlackBerry 10 ile birlikte piyasaya süreceği akıllı telefonlardan biri olması beklenen L serisi dokunmatik ekranlı telefonu bir kez daha kendini gösterdi. BBin sitesi tarafından görüntülenen cihaz Apple'ın akıllı telefonu iPhone 5 ile yan yana görüntülendi.

Söz konusu görüntüde kılıf içerisindeki iPhone 5'in boyutlarına yakın bir boyutta olduğu görünen BlackBerry L serisi cihazın 4.2 inç'lik bir LCD ekrana sahip olduğu tahmin ediliyor. BlackBerry 10 Dev Alpha cihazlarından yola çıkılarak görseldeki L serisi cihazın 1280 x 768'li bir ekran çözünürlüğü ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söz konusu çözünürlüğün 4.2 inç'lik ekran boyutuyla gelmesi durumunda 355 ppi gibi oldukça yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olacağı da belirtiliyor. 355 ppi'lık piksel yoğunluğuyl iPhone 5'in 326 ppi'lık Retina ekranını geride bırakan cihaz, incelik konusunda ise iPhone 5'in gerisinde kalıyor. L serisi cihazın iPhone 5'in 7.6 mm'lik kalınlığına karşın 9 mm'lik bir kalınlığa sahip olduğu söyleniyor.

Görselde yer edinen L serisi telefonun RIM'in 2013'ün ilk aylarında piyasaya süreceği iki BlackBerry 10 cihazdan biri olacağı tahmin ediliken, diğerinin ise QWERTY klavyeli N serisi bir telefon olacağı söyleniyor. RIM'in yeni cihazları hakkındaki bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu ve cihazların son halini 30 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan BlackBerry 10 lansmanında hep birlikte göreceğiz.

http://www.bbin.in/en/2012/11/pics-blackberry-10-l-series-poses-against-the-iphone-5/ Yorum Yaz
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Yaratık00 7 yıl en beğenilen
Taksim'de bir bardan çıkan ikili "sadece arkadaşız" şeklinde konuştu.
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BarGoS 7 yıl
turkiyede liseli mesaj dedileri haricinde pek sevilmez bb. aslında bu sektörün ilklerinden ve öncülerindendir. yeni çıkıcak olan bb10 dünyanın en sağlam işletim sistemi ve amerikan hüğkümetinin bile kullanabileceği güvenlik sertifikalarını almıştır. umarım diğer konulardada başarısını tırmandırır ve rakabete dahil olur yeniden.
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OverClocK1ng 7 yıl BarGoS
BarGoS

turkiyede liseli mesaj dedileri haricinde pek sevilmez bb. aslında bu sektörün ilklerinden ve öncülerindendir. yeni çıkıcak olan bb10 dünyanın en sağlam işletim sistemi ve amerikan hüğkümetinin bile kullanabileceği güvenlik sertifikalarını almıştır. umarım diğer konulardada başarısını tırmandırır ve rakabete dahil olur yeniden.

Çok doğru kardeşim. Zaten RIM de o kadar güvenilir bir şirket ki, bazı ülkelerde hükümetler RIM den "Blackberry kullanan şu kişi casus. Bize onun bilgilerini ver" diye Rim'in müşterisinin bilgilerini istediğinde dahi vermiyor ve o yüzden bazı ülkelerin hükümetleri Blackberry kullanılmasını yasaklıyor. O derece güvenilir. Ayrıca kullanıcıların bilgilerinin tutulduğu serverları da çok güvenli ve gizli yerlerde saklıyormuş. Bu güvenirliği yüzünden pek çok ajan da Blackberry kullanıyormuş. Yani Apple gibi kullanıcısına saygısız bir şirket asla değil.
Bir hata yaptığı zaman çıkıp Blackberry kullanıcılarından özür diliyor. Apple gibi "Siz telefonu tutmasını bilmiyorsunuz" veya "Fotoğraf çekerken elinizle güneşi kapatın" gibi seviyesiz saçmalıklar hayatta yapmıyor. Bu yüzden Rim e hiç bir şey olmaz evelAllah...

Ben şahsen BB10 dan da çok umutluyum. Yine en güvenilir olan işletim sistemi o olacaktır her halde.
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OverClocK1ng 7 yıl
Eyvah yan yana koyup çekmeselerdi bari. Şimdi Apple düşünüyordur. Nelerden dava açsak diye....
1- Bizimkiyle yan yana koymuşlar.
2- Köşeleri yuvarlar. Olur mu öyle şey. Sadece biz üretebiliriz yuvarlak.
3- Boyutları hemen hemen aynı. Oysa bu boyutta sadece biz üretebiliriz.
gibi...
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alcakkofte 7 yıl
gene sarj girişi yan tarafa konmuş. sarjdayken telefonu kullanmak tam bi işkence oluyor ya.
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
bb 10 dan çok umutluyum hadi bakalım
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Yaratık00 7 yıl en beğenilen
Taksim'de bir bardan çıkan ikili "sadece arkadaşız" şeklinde konuştu.
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nurettinaz 7 yıl
BB daha bi sağlam daha bir teknolojik daha bir oturaklı duruyor ya iphone nun tasarımı bence artık değiştirilmeli s3 ü gördüm birazda kullandım sonra iphone bakınca ana dedim bu ne la böyle ki BB yi de gördükten sonra kesinlikle sadece s3 te değil artık bütün telefonlarla karşılaştırıldığında oyuncak gibi kalıyor iphone
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zeona 7 yıl
BB kendisini ne sandı acaba çok merak ediyorum.
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Firaristt 7 yıl
4.2" ekran 4.5" ekrana göre kasa... Üreticilerin ne derdi var bu boşluklarla anlam veremiyorum. Dayanıklılık da bir yere kadar. Madem o kadar kasaya sahip bir cihaz yapacaksın ekranı da donanımı(özellikle pili) de kasaya ve cihaza yakışır şekilde koysalar ne olacak merak ediyorum. iPhonelar, bir çok Android cihaz, BB'nin dokunmatik modelleri gibi üreticinin ne karın ağrısı var da ekranı bu kadar ufak tutup(kasaya göre) böyle tasarım yapıyorlar anlamak zor...
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pijama61 7 yıl
1 sene önce de vardı bu model. kıyaslamak için iphone 5 in çıkmasını mı beklemişler?
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Krone 7 yıl
BB mi ?


Android

iOS

WP8


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