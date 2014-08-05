Ricoh'dan 40 farklı rengiyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: Pentax Q-S1

Ricoh, uzun zamandır pazarda yer alan Q serisi aynasız fotoğraf makineleri arasına 40 farklı renk seçeneğiyle elde edilebilen yeni Pentax Q-S1 modelini eklediğini duyurdu.





Q bağlantı yapısıyla lensleri değiştirilebilen aynasız fotoğraf makinesi Pentax Q-S1, 4 standart gövde ve 36 gövde / tutma bölümü renk kombinasyonu ile özelleştirilebiliyor. Pentax Q7'ye oranla bazı ufak kozmetik değişiklikler kazanan Q-S1, benzer olarak 12MP çözünürlüğünde 1/1.7-inç BSI CMOS sensörle geliyor. Diğer teknik detayları arasında Q Engine görüntü işlemcisi, 100-12800 ISO aralığı, 3-inç 460K TFT LCD ekran, 1/8000 maksimum enstantane değeri, saniyede 5 kare seri çekim hızı, düşük ışıklı ortamlar için dahili flaş, birçok özel çekim modu, Full HD 30 kare video çekim desteği ve CIPA standartlarına göre ortalama 250 fotoğraf çekimi gibi değerler yer alan aynasız fotoğraf makinesi, çektiği bütün görüntüleri SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarına aktarabiliyor ve 105 x 58 x 34 mm boyut ile 203 gram ağırlık değerleriyle oldukça taşınabilir bir seçenek oluşturuyor. RAW çekim yapabilen ve sensör tabanlı görüntü sabitleme uygulayabilen Q-S1, Time Laps özelliğiyle de maksimum 999 kareye kadar etkili sonuçlar sağlayabiliyor.





Ricoh'un Q serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi Q-S1, standart kit zoom lens ile beraber 499,95$ fiyat etiketiyle Eylül ayında satışa çıkıyor.





http://www.dpreview.com/articles/5755587632/ricoh-announces-pentax-q-s1