Ricoh'dan 52 kat optik yakınlaştırma sunan yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: Pentax XG-1

Önemli fotoğraf makinesi üreticilerinden Ricoh, Pentax adı altında hazırladığı fotoğraf makineleri arasına bir yenisini daha ekleyerek 52 kat optik yakınlaştırma sunan XG-1 modelini kullanıcıların beğenisine sundu.





SLR-Benzeri gövde yapısıyla gelen Pentax XG-1, 24-1248mm F2.8-5.6 lensiyle 52 kat optik yakınlaştırma sunuyor ve bünyesinde 1/2.3 inç 16MP BSI-CMOS sensör taşıyor. Teknik olarak saniyede 9 kare seri çekim yapabilen, Full HD 30 fps video çekebilen 200k noktalık elektronik vizör ile 460k nokta 3-inç LCD ekran barındıran, şarj edilebilir lityum-iyon bataryasıyla 240 çekimin altından kalkabilen ve sensör tabanlı görüntü sabitleme teknolojisiyle kişilere elde çekimler için büyük avantaj sağlayabilen Pentax XG-1, maksimum 3200 ISO seviyesine çıkabiliyor ve düşük ışıklı şartlarında dahili flaşından yararlanabiliyor. Gövde boyutu 119 x 89 x 98 mm, ağırlığı ise 567 gram olarak açıklanan fotoğraf makinesi, çektiği görüntüleri de Eye-Fi destekliler dahil SD/SDHC hafıza kartlarına aktarabiliyor.





Sektörün en yeni üyesi Pentax XG-1, yaklaşık 430$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ayın ortalarında raflardaki yerini alıyor.





http://www.dpreview.com/articles/2746892255/ricoh-announces-pentax-xg-1-superzoom