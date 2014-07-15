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Ricoh'dan 52 kat optik yakınlaştırma sunan yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: Pentax XG-1

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ricoh'dan 52 kat optik yakınlaştırma sunan yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: Pentax XG-1
Önemli fotoğraf makinesi üreticilerinden Ricoh, Pentax adı altında hazırladığı fotoğraf makineleri arasına bir yenisini daha ekleyerek 52 kat optik yakınlaştırma sunan XG-1 modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

SLR-Benzeri gövde yapısıyla gelen Pentax XG-1, 24-1248mm F2.8-5.6 lensiyle 52 kat optik yakınlaştırma sunuyor ve bünyesinde 1/2.3 inç 16MP BSI-CMOS sensör taşıyor. Teknik olarak saniyede 9 kare seri çekim yapabilen, Full HD 30 fps video çekebilen 200k noktalık elektronik vizör ile 460k nokta 3-inç LCD ekran barındıran, şarj edilebilir lityum-iyon bataryasıyla 240 çekimin altından kalkabilen ve sensör tabanlı görüntü sabitleme teknolojisiyle kişilere elde çekimler için büyük avantaj sağlayabilen Pentax XG-1, maksimum 3200 ISO seviyesine çıkabiliyor ve düşük ışıklı şartlarında dahili flaşından yararlanabiliyor. Gövde boyutu 119 x 89 x 98 mm, ağırlığı ise 567 gram olarak açıklanan fotoğraf makinesi, çektiği görüntüleri de Eye-Fi destekliler dahil SD/SDHC hafıza kartlarına aktarabiliyor.

Sektörün en yeni üyesi Pentax XG-1, yaklaşık 430$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ayın ortalarında raflardaki yerini alıyor.
Ricoh'dan 52 kat optik yakınlaştırma sunan yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: Pentax XG-1


http://www.dpreview.com/articles/2746892255/ricoh-announces-pentax-xg-1-superzoom Yorum Yaz
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Hasan0320 4 yıl
Ben bu günlerde fujifilm bir kamera almayı düşünüyorum.Fujifilmin hs serisinden bişey düşünüyorum. Hs25 hs28 hs30 bınlardan birini düşünüyorum. Aralarında ne fark var bunların bilgisi olan biri allah rızası için bi anlatsa çok makbul olurum.
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LGSalesB 4 yıl Hasan0320
Hasan0320
Ben bu günlerde fujifilm bir kamera almayı düşünüyorum.Fujifilmin hs serisinden bişey düşünüyorum. Hs25 hs28 hs30 bınlardan birini düşünüyorum. Aralarında ne fark var bunların bilgisi olan biri allah rızası için bi anlatsa çok makbul olurum.

snapsort.com/...


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AlgoMan 4 yıl Hasan0320
Hasan0320

Ben bu günlerde fujifilm bir kamera almayı düşünüyorum.Fujifilmin hs serisinden bişey düşünüyorum. Hs25 hs28 hs30 bınlardan birini düşünüyorum. Aralarında ne fark var bunların bilgisi olan biri allah rızası için bi anlatsa çok makbul olurum.

HS serilerinden uzak durun. Hatta bu kadar yüksek zoom yapan makinelerden uzak durun. Size iyi bir optik kalite veremezler. İllaki super zoom bir makine almak istiyorsanız Panasonic FZ 200 e bakın derim.
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