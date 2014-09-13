Ricoh'dan kimyasal koruma sağlayan G800 dijital fotoğraf makinesi





Genelde fotoğraf makinelerinde dış mekan kullanımına uygun olarak suya ve toza karşı dayanıklı yapılar kullanıldığını görüyoruz. Ancak Ricoh endüstiyel kullanıma yönelik olarak kimyasal maddelere karşı daha dayanıklı bir fotoğraf makinesi geliştirdi.





Ricoh tıp, kozmetik, gıda üretimi veya felaket bölgelerinde kullanılmasını amaçladığı kompakt fotoğraf makinesini etanol, sodyum hipoklorite, sıvı klor dioksit gibi kimyasallara karşı dayanıklı ve kolayca dezenfekte edilebiliyor. Bnun yanında 2 metreye kadar suya, toza ve 2 metreden düşmelere de dayanıklı.





Ricoh kimyasal koruma özelliğine daha önce de yer vermişti. Ancak G800 modelindeki koruma standartları en gelişmiş yapıyı temsil ediyor.





16MP çözünürlükte 1/2.3 inçlik CMOS yığın sensörü kullanan Ricoh G800 modeli 8GB depolama alanına sahip ve parola korumalı olarak SD kartlarla genişletebiliyorsunuz. 28-140mm zoom sunan lensi yanında entegre flaş ile desteklenen model 3 inçlik 920 bin piksellik bir LCD ekran barındırıyor.





25600 ISO değerine çıkabilen makine daha mükemmel hizalama için elektronik bir seviye ve boşluk göstergesine sahip. Ayrıca inşaat alanlarında işe yarayacağı düşünülen ekranda iki kareyi yanyana koyabilme imkanı da sunulmuş. 30 kare/saniye hızında Full HD video çekebilirken bunları HDMI portu ile harici ekranlara aktarabiliyorsunuz. 118.8 x 71 x 41mm ölçülerine ve 318g ağırlığa sahip olan model Ekim ayında 600 pound fiyat etiketi ile saıtşa sunulacak.

http://www.ephotozine.com/article/ricoh-announce-g800-chemical-resistant-compact--26153