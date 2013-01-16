Ricoh'tan, 360° fotoğraf çekebilen konsept kamera









Dünyanın sayılı fotoğraf teknolojisi firmalarından olan ve Pentax'ı satın alması ile uzun süre gündemden düşmeyen Ricoh, CES 2013 fuarı kapsamında 360° panoramik fotoğraf çekebilen kamerasını sergiledi.

Pentax'ın 360° bir kamera üzerinde çalıştığı hakkında dedikodular yakın zamanda internete düşmüş, Photokina şovunda bir prototip ortaya çıksa da teknik bilgiler yayınlanmamıştı. Bu sefer ortaya çıkan konsept ise Pentax'ın yeni sahibi Ricoh'tan geldi. CES 2013 fuarı kapsamında sergilenen konsept kamera 360° fotoğraf çekim özelliğine sahip. "T" harfi şeklinde bir gövdeye sahip olan kamera, üzerindeki birbirine zıt açıda bulunan 2 adet kamera ile 360° görüntüyü oluşturuyor ve tek bir fotoğraf halinde sunabiliyor. Fuarda gösterilen örneklerde elde edilen fotoğrafların oldukça kesin ve kaliteli olduğu belirtiliyor.

Firmadan fuarda herhangi bir resmi açıklama gelmese de, Ricoh ve Pentax ikilisinin 360° fotoğraf teknolojisinden vazgeçemediği görülüyor.

http://www.gizmag.com/ricoh-360-degree-one-shot-panoramic-camera/25724/pictures