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Ricoh'tan, 360° fotoğraf çekebilen konsept kamera

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın sayılı fotoğraf teknolojisi firmalarından olan ve Pentax'ı satın alması ile uzun süre gündemden düşmeyen Ricoh, CES 2013 fuarı kapsamında 360° panoramik fotoğraf çekebilen kamerasını sergiledi.
Pentax'ın 360° bir kamera üzerinde çalıştığı hakkında dedikodular yakın zamanda internete düşmüş, Photokina şovunda bir prototip ortaya çıksa da teknik bilgiler yayınlanmamıştı. Bu sefer ortaya çıkan konsept ise Pentax'ın yeni sahibi Ricoh'tan geldi. CES 2013 fuarı kapsamında sergilenen konsept kamera 360° fotoğraf çekim özelliğine sahip. "T" harfi şeklinde bir gövdeye sahip olan kamera, üzerindeki birbirine zıt açıda bulunan 2 adet kamera ile 360° görüntüyü oluşturuyor ve tek bir fotoğraf halinde sunabiliyor. Fuarda gösterilen örneklerde elde edilen fotoğrafların oldukça kesin ve kaliteli olduğu belirtiliyor.
Firmadan fuarda herhangi bir resmi açıklama gelmese de, Ricoh ve Pentax ikilisinin 360° fotoğraf teknolojisinden vazgeçemediği görülüyor. 

http://www.gizmag.com/ricoh-360-degree-one-shot-panoramic-camera/25724/pictures Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mako3e 6 yıl
bu cihaz harika. bundan sonra ev satan galeriler, araba satan galeriler, otellerini tanıtan ajanslar bunu kullanırlar.
bu sayede gidilecek mekanı ya da alınacak evi oturduğumuz yerden sanki oradaymış gibi göreceğiz.
örnekler çoğaltılabilir. bence yakında cep telefonlarına kadar düşer.
şu anda tek kamera ile en fazla şerit 360 derece güzel fotoğraf çekebiliyoruz.
tek kameraya destek veren küre şeklinde 360 derece fotoğraf çekebildiğimiz programlar var ama kesinlikle işi görmüyor. resim oluşturmak neredeyse imkansız.
saygılar...
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HectorBarbossa 6 yıl
bir çok alternatif yol varken bu biraz gereksiz geldi bana. :/
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deadric 6 yıl
4 kamera olsa daha mı iyi olurdu acaba.
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Menow 6 yıl
Düşünün 20 artkadaş bir masadasınız ve fotoğraf çekjilmemiz lazım. Bu gibi benzer durumlarda güzel bir makine. Ama sürekli lazım olan bir durum değil. Bu sebeple fotoğraf makineleri her zaman daha cazip...
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Ed - 6 yıl
Böyle fütüristik işlerle uğraşacaklarına bi FF çıkarsalar da marka imajını düzeltseler.
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SystemApps 6 yıl
günümüz panaromalarının eş zamanlı hali gibi geldi bana :)
güvenlik kameraları niyetine kullanılabilir....
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sherlock66 6 yıl
Nexus 4 teki panorama modelleme özelliği çok hoştu bunlar güzel gelmiyor
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Küre ayna gibi duruyor görüntü. Ne kadar mantıklı olduğu, hangi alanlarda kullanılabileceği ise meçhul.
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