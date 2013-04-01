Robot Yusufçuk BionicOpter, sahip olduğu potansiyel ile ilgi uyandırıyor

Haber Editörü
Son yıllarda robot hayvanların farklı işler için geliştirildiğine şahit oluyoruz. Genelde askeri amaçlara yönelik olan projelerin bir kısmı ise ticari olarak son kullanıcıya ulaşıyor. Elektrik otomasyonu konusunda uzman Alman Fasto firmasının robot Yusufçuk projesi ise sahip olduğu potansiyel ile dikkat çekiyor.
Hannover Messe teknoloji fuarında da sergilenecek olan BionicOpter, Yusufçuk hayvanından ilham alıyor ve tasarım olarak biraz daha büyük boyutu denebilir. Kanatları karbon fiber alaşımdan olan robot yaklaşık olarak 300gr ağırlığında ve bir akıllı telefon uygulaması ile kontrol edilebiliyor.
Yükselme, alçalma, süzülme, geri veya ileri gitme gibi neredeyse gerçek bir Yusufçuk tarafından gerçekleştirilen tüm hareketleri yapabilen BionicOpter, saniyede 20 kez kanat çırpabiliyor. Akıllı telefon kontrolü nedeniyle bir ARM kontrolcüsüne sahip olan cihaz bu nedenle denge için özel bir optimizasyona uğramış. Batarya ise 2 hücreli Li-Polimer.
Festo firmasının ticari anlamda geliştirdiği BionicOpter'ın yıl içerisinde son kullanıcıya sunulması bekleniyor.
http://www.theverge.com/2013/3/29/4160620/dragonfly-drone-festo-roboticopter-hovers-flies-backward-in-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tamam anlıyorum , bu forumda herkes istediği gibi yorum yapma özgürlüğüne sahip oraya kadar herşey yolunda ama yaptığın yorum bana biraz komik geldi kusura bakma , senin benim evimizde ucurduğumuz cihazlarla kıyaslarsak konu çok farklı yerlere gider , Sadece yorum yapmadan önce biraz daha dikkatli olursak benim gibi sazan arkadaşlar atlamamış olur , Kusura bakma :D gönlünü aldım mı , oldu mu :D
Hocam zaten ben de onu ilk mesajım da belirttim.Haber tam açık değil.İlk okuduğum da cihaz eğlence amaçlı yapılmış gibi geldi bana.Daha sonra kaynağı inceleyince bunun farklı amaç için yapıldığını anladım.Bu yüzden de yazdığım mesaj komik duruyor.
Eyvallah sorun yok .
Neyi ezmiyosun?
Sırf ego tatmini.Haberden yola çıkarak konuştum.İngilizcem fazla iyi olmadığı için de tam anlayamdım.Farkındayım robot başka amaçlar için yapılmış.Ama zaten diğer yorumumda da belirttim.