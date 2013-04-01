Robot Yusufçuk BionicOpter, sahip olduğu potansiyel ile ilgi uyandırıyor





Son yıllarda robot hayvanların farklı işler için geliştirildiğine şahit oluyoruz. Genelde askeri amaçlara yönelik olan projelerin bir kısmı ise ticari olarak son kullanıcıya ulaşıyor. Elektrik otomasyonu konusunda uzman Alman Fasto firmasının robot Yusufçuk projesi ise sahip olduğu potansiyel ile dikkat çekiyor.





Hannover Messe teknoloji fuarında da sergilenecek olan BionicOpter, Yusufçuk hayvanından ilham alıyor ve tasarım olarak biraz daha büyük boyutu denebilir. Kanatları karbon fiber alaşımdan olan robot yaklaşık olarak 300gr ağırlığında ve bir akıllı telefon uygulaması ile kontrol edilebiliyor.





Yükselme, alçalma, süzülme, geri veya ileri gitme gibi neredeyse gerçek bir Yusufçuk tarafından gerçekleştirilen tüm hareketleri yapabilen BionicOpter, saniyede 20 kez kanat çırpabiliyor. Akıllı telefon kontrolü nedeniyle bir ARM kontrolcüsüne sahip olan cihaz bu nedenle denge için özel bir optimizasyona uğramış. Batarya ise 2 hücreli Li-Polimer.





Festo firmasının ticari anlamda geliştirdiği BionicOpter'ın yıl içerisinde son kullanıcıya sunulması bekleniyor.











http://www.theverge.com/2013/3/29/4160620/dragonfly-drone-festo-roboticopter-hovers-flies-backward-in-video