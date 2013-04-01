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Robot Yusufçuk BionicOpter, sahip olduğu potansiyel ile ilgi uyandırıyor

6 yıl
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14
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Robot Yusufçuk BionicOpter, sahip olduğu potansiyel ile ilgi uyandırıyor

Son yıllarda robot hayvanların farklı işler için geliştirildiğine şahit oluyoruz. Genelde askeri amaçlara yönelik olan projelerin bir kısmı ise ticari olarak son kullanıcıya ulaşıyor. Elektrik otomasyonu konusunda uzman Alman Fasto firmasının robot Yusufçuk projesi ise sahip olduğu potansiyel ile dikkat çekiyor.

Hannover Messe teknoloji fuarında da sergilenecek olan BionicOpter, Yusufçuk hayvanından ilham alıyor ve tasarım olarak biraz daha büyük boyutu denebilir. Kanatları karbon fiber alaşımdan olan robot yaklaşık olarak 300gr ağırlığında ve bir akıllı telefon uygulaması ile kontrol edilebiliyor.

Yükselme, alçalma, süzülme, geri veya ileri gitme gibi neredeyse gerçek bir Yusufçuk tarafından gerçekleştirilen tüm hareketleri yapabilen BionicOpter, saniyede 20 kez kanat çırpabiliyor. Akıllı telefon kontrolü nedeniyle bir ARM kontrolcüsüne sahip olan cihaz bu nedenle denge için özel bir optimizasyona uğramış. Batarya ise 2 hücreli Li-Polimer.

Festo firmasının ticari anlamda geliştirdiği BionicOpter'ın yıl içerisinde son kullanıcıya sunulması bekleniyor.




http://www.theverge.com/2013/3/29/4160620/dragonfly-drone-festo-roboticopter-hovers-flies-backward-in-video Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cibicibi 6 yıl
Çok büyük ve çok ses çıkartıyor. bu açıdan bakınca Parrot AR.Drone daha avantalı bir alet
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interwap 6 yıl
Festo show yapıyor.
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[__Zahid__] 6 yıl
Samsung galaxy s4 varken bu alinmaz
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umutarslan.com 6 yıl
Türk Pilotlarımız görmesin ters uçurmayı dener.. :)
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alito 6 yıl
Çok hoşuma gitti
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cyberfalcon 6 yıl
Festo firmasının böyle ilginç ürünleri var. Mesela yüzen ve uçan penguen, kuş gibi robot ürünleri var. Pnomatik kaslarla insansı bir robot yapmışlardı.
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seconder77 6 yıl
5-6 yıl önce bu tarz bir robotu discovery channelda göstermişlerdi
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stalker(1979) 6 yıl
İlginç daha büyüğünü de yapar bunlar:)
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Odyofilci 6 yıl
exp16
Odyofilci
exp16Güzel olmuş fakat bu tarz cihazlarda en önemli durum pil süresi.Bir hevesle alıyorsunuz uçurmaya başlıyorsunuz 15 dk sonra pil bitiyor;şarja takarsan da 3-4 saat sonra doluyor.Ne anladım ben o işten?Ayrıca bu cihazı sadece oyuncak maksatlı mı yapmışlar?
Yok Yok ezmicem şimdi link veriyorum dostum izle birazcık festo.com/...
Neyi ezmiyosun?Sırf ego tatmini.Haberden yola çıkarak konuştum.İngilizcem fazla iyi olmadığı için de tam anlayamdım.Farkındayım robot başka amaçlar için yapılmış.Ama zaten diğer yorumumda da belirttim.

Tamam anlıyorum , bu forumda herkes istediği gibi yorum yapma özgürlüğüne sahip oraya kadar herşey yolunda ama yaptığın yorum bana biraz komik geldi kusura bakma , senin benim evimizde ucurduğumuz cihazlarla kıyaslarsak konu çok farklı yerlere gider , Sadece yorum yapmadan önce biraz daha dikkatli olursak benim gibi sazan arkadaşlar atlamamış olur , Kusura bakma :D gönlünü aldım mı , oldu mu :D
1 Yanıt Yanıtla
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YordleKing 6 yıl Odyofilci
Odyofilci

exp16

Odyofilci
exp16Güzel olmuş fakat bu tarz cihazlarda en önemli durum pil süresi.Bir hevesle alıyorsunuz uçurmaya başlıyorsunuz 15 dk sonra pil bitiyor;şarja takarsan da 3-4 saat sonra doluyor.Ne anladım ben o işten?Ayrıca bu cihazı sadece oyuncak maksatlı mı yapmışlar?
Yok Yok ezmicem şimdi link veriyorum dostum izle birazcık festo.com/...
Neyi ezmiyosun?Sırf ego tatmini.Haberden yola çıkarak konuştum.İngilizcem fazla iyi olmadığı için de tam anlayamdım.Farkındayım robot başka amaçlar için yapılmış.Ama zaten diğer yorumumda da belirttim.


Tamam anlıyorum , bu forumda herkes istediği gibi yorum yapma özgürlüğüne sahip oraya kadar herşey yolunda ama yaptığın yorum bana biraz komik geldi kusura bakma , senin benim evimizde ucurduğumuz cihazlarla kıyaslarsak konu çok farklı yerlere gider , Sadece yorum yapmadan önce biraz daha dikkatli olursak benim gibi sazan arkadaşlar atlamamış olur , Kusura bakma :D gönlünü aldım mı , oldu mu :D



Hocam zaten ben de onu ilk mesajım da belirttim.Haber tam açık değil.İlk okuduğum da cihaz eğlence amaçlı yapılmış gibi geldi bana.Daha sonra kaynağı inceleyince bunun farklı amaç için yapıldığını anladım.Bu yüzden de yazdığım mesaj komik duruyor.
Eyvallah sorun yok
.
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YordleKing 6 yıl
Odyofilci
exp16Güzel olmuş fakat bu tarz cihazlarda en önemli durum pil süresi.Bir hevesle alıyorsunuz uçurmaya başlıyorsunuz 15 dk sonra pil bitiyor;şarja takarsan da 3-4 saat sonra doluyor.Ne anladım ben o işten?Ayrıca bu cihazı sadece oyuncak maksatlı mı yapmışlar?
Yok Yok ezmicem şimdi link veriyorum dostum izle birazcık festo.com/...

Neyi ezmiyosun?
Sırf ego tatmini.Haberden yola çıkarak konuştum.İngilizcem fazla iyi olmadığı için de tam anlayamdım.Farkındayım robot başka amaçlar için yapılmış.Ama zaten diğer yorumumda da belirttim.
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