Robotlara dokunma hissi veren elektronik eldiven geliştirildi

ABD'de bilim alanında önemli araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi mühendisleri, robotik ellere çeşitli el becerileri ve dokunma hissi kazandıran elektronik bir eldiven geliştirdiklerini açıkladılar.

Sensörler yardımıyla çalışıyor

Science Robotics dergisinde 21 Kasım'da yayınlanan bir makalede kimya mühendisi Zhenan Bao ve ekibi, sensörlerin robotik bir elin hassas bir meyveye temas etmesine ve ezilmeden bir pinpon topunu tutmasına izin verecek kadar iyi çalıştığını gösterdi. Zhenan Bao konuyla ilgili olarak: "Bu teknoloji, bir gün robotlara insan cildinde bulunan algılama yeteneklerini verme yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

http://robotics.sciencemag.org/content/3/24/eaau6914

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Bao, eldivenin parmak uçlarındaki sensörlerin, aynı zamandaiçin gerekli olan gücü, baskı yoğunluğunu ve yönünü eşzamanlı olarak ölçtüğünü söyledi. Elektronik eldivendeki sensörlerin daha iyi olabilmesi içinyürütüldüğünü belirten yetkililer, bu teknoloji istenilen noktaya ulaştığında, bu eldiveni giyen robotun birve kaymadan elinde tutabileceksahip olabileceklerini belirtiyorlar.