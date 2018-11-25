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Robotlara dokunma hissi veren elektronik eldiven geliştirildi

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar robotlarda kullanılacak elektronik bir eldiven geliştirdiler. Bu eldiven sayesinde robotlar dokunma hissine sahip olabiliyorlar.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD'de bilim alanında önemli araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi mühendisleri, robotik ellere çeşitli el becerileri ve dokunma hissi kazandıran elektronik bir eldiven geliştirdiklerini açıkladılar.

Sensörler yardımıyla çalışıyor

Science Robotics dergisinde 21 Kasım'da yayınlanan bir makalede kimya mühendisi Zhenan Bao ve ekibi, sensörlerin robotik bir elin hassas bir meyveye temas etmesine ve ezilmeden bir pinpon topunu tutmasına izin verecek kadar iyi çalıştığını gösterdi. Zhenan Bao konuyla ilgili olarak: "Bu teknoloji, bir gün robotlara insan cildinde bulunan algılama yeteneklerini verme yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.
Bao, eldivenin parmak uçlarındaki sensörlerin, aynı zamanda el becerisi elde etmek için gerekli olan gücü, baskı yoğunluğunu ve yönünü eşzamanlı olarak ölçtüğünü söyledi. Elektronik eldivendeki sensörlerin daha iyi olabilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü belirten yetkililer, bu teknoloji istenilen noktaya ulaştığında, bu eldiveni giyen robotun bir yumurtayı kırmadan ve kaymadan elinde tutabilecek beceriye sahip olabileceklerini belirtiyorlar.

http://robotics.sciencemag.org/content/3/24/eaau6914 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 5 ay
Robotlara dokunma teknolojisi.
Robotlara, dokunma teknolojisi.
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Requizm 5 ay
2'si 1 programında bahsetmişlerdi. Yeni olanı bende anlayamadım.
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Gr8Kebabini 5 ay
Bu teknoloji protez kollar için zaten geliştirilmişti. Yeni olan nedir onu anlamadım.
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