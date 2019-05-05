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Robotların çalıştığı çiftlikte yetiştirilen yeşillikler, markette satılıyor

ABD menşeili Iron Ox adlı bir girişim, robotların çalıştığı bir çiftlikte yetiştirilen sebzelerin satışına başladı. Üç tip yeşillik üreten çiftlik, ürünlerini şuan için sadece bir markette satıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Ekim ayında Iron Ox adlı bir girişim, normalde insanların yaptıkları işleri üstlenen robotların çalıştığı bir çiftlik açtı.

Geçtiğimiz süre zarfında toprağa ekilen ve büyüyen yeşillikler toplanıp satılmaya başlanmış. Şirketin CEO’su Brandon Alexander’a göre Iron Ox tarafından üretilen ve Angus adlı robot tarafından toplanmış olma ihtimali bulunan marul, hazırlayacağınız bir sonraki salatanızda masalarınızı süsleyebilir. CEO’ya göre söz konusu gelişme teknolojinin tarıma nasıl yön verdiğini göstermesi açısından önem teşkil ediyor.

San Francisco Chronical’a konuşan yönetici, butik üretim yapan firmanın; Ceneviz fesleğeni, damarlı kuzu kulağı ve göbek marul olmak üzere 3 tip yeşillik ürettiğini belirtmiş. Aile işletmesi olan Bianchini’s Market adlı tek bir şarküteriye haftada 5 ila 10 kasa ürün tedarik eden Iron Ox, sebzelerin hiçbir zaman iade edilmediğini ve nispeten yüksek fiyatlara rağmen satışların çok iyi gittiğini ifade etmiş.

 Şirket CEO’su Alexander, “Oklar; teknoloji, robot ve yapay zekâ gibi terimlere yönelse de ürünlerin satılmasına neden olan faktörler, fesleğenin sahip olduğu hoş koku ve ürünlerin tazeliği.” diyor.

Ürünlerin taze bir şekilde adresine ulaştırılmasının nedenlerinden biri ise çiftliğin markete olan uzaklığının sadece 1km mesafede bulunması. Iron Ox gibi firmalara ait robot çiftliklerinin sahip olduğu küçük fiziksel ayak izleri, bu tür çiftliklerin müşterilere ve satıcılara çok daha yakın yerlere kurulabilmesi imkânı tanıyor. Daha kısa sürede ve daha az yol kat ederek ulaştırılan ürünler, şirketlerin doğa üzerinde yarattığı kirliliğin görece azalmasına neden oluyor.

Tarımda insan hakimiyeti devam edecek

Robotlar tarım alanında da insanların yerini mi alıyor endişelerinin ise henüz yersiz olduğunu ifade eden uzmanlar, günümüz şartlarında insan işgücünün robotlara kıyasla daha ucuz olduğunu belirtiyorlar.

Yine de benzer yatırımlar arttıkça, ibrenin otomasyona kaymayacağı ile ilgili kesin bir yargıya varılamayacağı da ayrıca vurgulanmış.


https://futurism.com/the-byte/futuristic-robot-farm-selling-produce Yorum Yaz
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TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
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DH Misafiri 2 hf.
Robota yaptırabileceği işi, insan neden kendisi yapsın? Zaman, işgücü,verimlilik.. bu tür kavramlar başka ülkelerde çok fazla anlam ifade ediyor.
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Askaparta 2 hf.
Çiftçiye mi güven az, denetleyene mi. Robot bakınca kuzu kulağının damarı mı arttı?
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