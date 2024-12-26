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    Türk Telekom, Çorum'da akıllı 5G tarım şebekesini hayata geçirdi

    Türk Telekom, ZTE iş birliği ile Çorum'da pilot 5G şebekesi üzerinden akıllı tarım hizmeti sunmaya başladı. Tarım makineleri 5G üzerinden haberleşerek düşük gecikme ile iletişim kuruyr.
    Türk Telekom, Çorum'da akıllı 5G tarım şebekesini hayata geçirdi Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, 5G teknolojisini tarım alanında kullanmaya başladı. Türk Telekom ve ZTE iş birliği ile hayata geçirilen proje ile Çorum’da 5G akıllı tarım sistemi hayata geçirildi. Pilot 5G ağı üzerinden dronelar ve akıllı tarım makineleri kontrol edilerek 5G’nin yüksek hız ve düşük gecikmeli bağlantı özelliklerinden yararlanılıyor.

    5G'den nasıl yararlanılıyor?

    Çorum'da hayata geçirilen 5G akıllı tarım projesi ile makineler 5G ağı üzerinden kontrol edilerek otomatik ilaçlama, gübreleme ve hassas sulama gibi görevler başarıyla yerine getirildi. Türk Telekom ve ZTE proje kapsamında, bölgede yüksek hızlı, düşük gecikmeli bir 5G ağı kurarken, bu ağı drone’lar ve akıllı tarım makineleri gibi ileri teknolojilerle entegre etti. 5G ağının sunduğu bağlantı sayesinde, artık yerel drone’lar otomatik pestisit ve gübre püskürtme, verimli su kullanımı sağlamak için hassas sulama gibi görevleri yerine getiriyor. Ayrıca, otonom sürüş teknolojisini benimseyen çiftçilerin, özellikle yoğun tarım sezonlarında ekim ve hasat süreçlerini otomatikleştirmeleri sağlandı. 5G akıllı tarım teknolojilerinin daha fazla bölgeye yayılması planlanırken, tarımda verimlilik ve kaynak tasarrufu hedefleniyor.

    Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Çorum’da ZTE ile yakın iş birliğimiz sayesinde, tarımın dijital dönüşümünde önemli adımlar attık. 5G’nin getirdiği hassasiyet ve veri odaklı yetenekler, modern tarımın zorluklarını aşmamıza, verimliliği artırmamıza ve sürdürülebilir büyümeyi desteklememize yardımcı olacak. Bu öncü proje aracılığıyla, yalnızca teknolojik yeteneklerimizi güçlendirmekle kalmıyor, iş hedeflerimizin merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir adım daha atarken, aynı zamanda tarımı teknolojiyle güçlendirme, yaşam standartlarını iyileştirme ve sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleme vizyonumuzu ortaya koyuyoruz” dedi.

    5G teknolojisinin en büyük getirisi düşük gecikme süresinde olacak. Tarım, sanayi, ulaşım, tıp gibi alanlarda uzaktan kontrol ve makineler arası iletişimde 5G kullanılacak.

    5G ne zaman kullanıma sunulacak?

    Türkiye’de 5G için 2025 yılında ihale yapılması planlanıyor. İhalede 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz frekansları tahsis edilecek. 2026 yılında ise Türkiye’de 5G kullanıma sunulacak.

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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    L
    LastStand 1 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 21 saat önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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