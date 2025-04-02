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    Öğrencilerin geliştirdiği otonom tarım robotu seri üretime geçiyor

    Öğrencilerin TEKNOFEST 2022 için geliştirdiği tarım robotu Bögü, TürkTraktör firması tarafından seri üretime alınacak. Bögü, tarladaki yabani otları temizliyor. 
    Öğrencilerin otonom tarım robotu Bögü seri üretime geçiyor Tam Boyutta Gör
    Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen otonom tanım robotu, TürkTraktör tarafından iki yıl içinden seri üretime alınacak. Bögü ismindeki robot, tarladaki yabani otları tespit edip ilaçlayarak tarlayı koruyor.

    Otonom şekilde görev yapan Bögü, yapay zekalı görüntü işleme teknolojisiyle yabani otları algılıyor. Üzerindeki ilacı yabani otlara püskürtüyor. Bitkilerin ve toprağın ömrünü uzatıyor.

    Öğrencilerin otonom tarım robotu Bögü seri üretime geçiyor Tam Boyutta Gör
    Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurduğu YASUN Takımı, TEKNOFEST 2022’de Bögü tarım makinesi ile yarışmaya katılmıştı. TürkTraktör, bu projedeki 5 mezunu istihdam ederek otonom tarım makineleri üzerine Ar-Ge birimi kurdu. TürkTraktör, Bögü’yü iki yıl içerisinde seri üretime geçirmeyi ve Türkiye’de çiftçilerin kullanımına sunmayı planlıyor.

    Yeni tarım robotu yolda

    Bögü’yü geliştiren ekip şimdi de Ekinazör adında yeni bir robot geliştiriyor. Bu robot, tarladaki yabani otu çapa ile kökünden sökecek. Robot yabani otların türünü tanıyacak ve türüne göre müdahalede bulunacak.

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    A
    Albatross2000 1 saat önce

    Ha öyle mi kanka

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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