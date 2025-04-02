Öğrencilerin geliştirdiği otonom tarım robotu seri üretime geçiyor

Otonom şekilde görev yapan Bögü, yapay zekalı görüntü işleme teknolojisiyle yabani otları algılıyor. Üzerindeki ilacı yabani otlara püskürtüyor. Bitkilerin ve toprağın ömrünü uzatıyor.
Yeni tarım robotu yolda
Bögü’yü geliştiren ekip şimdi de Ekinazör adında yeni bir robot geliştiriyor. Bu robot, tarladaki yabani otu çapa ile kökünden sökecek. Robot yabani otların türünü tanıyacak ve türüne göre müdahalede bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ha öyle mi kanka
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo