Seralarda hasılatı artıran ve elektrik üreten güneş enerjisi teknolojisi geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Tarımda güneş panelleri yavaş yavaş kullanılmaya başlansa dahi seralar için şimdiye kadar kabul edilebilir bir çözüm bulunmuyor. Zira 4 mevsim üretim yapan seralarda güneş ışığı çok ciddi derecede önemli. Voltiris adlı İsviçreli girişim bu sorunu çözdüğünü iddia ediyor.

Serada genelde aşırı hızlı büyüyen bitkiler yetiştirilir ve bunlar her türlü güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden sıradan güneş panelleri bu serada kullanmak neredeyse imkansız zira çift taraflı bir panel konursa güneş ışığını %70 azaltıyor. Yeni girişimin çözümü ise bir yandan elektrik üretimine devam ederken bitkilerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Buradaki en büyük yenilik spektral filtre yöntemi ile bitkilerin ihtiyacı olan dalga boylarını geçirerek bitkileri beslerken, diğer dalga boyundaki ışığı, yansıtıp yoğunlaştırarak bir güneş panelinde elektriğe dönüştürmesi.

Böylece bitkiler büyümek için istediği enerjiye sahip olurken yetiştiriciler ise sera için gerekli olan elektriği üretiyorlar. Bu sayede kışın ihtiyaç duyulan ısıtma ihtiyacı tamamen öz tüketim ile sağlanabiliyor. Bunun için bir ısı pompası kullanılabilir, soğuk bulutlu veya gece ihtiyaç duyulduğunda bu ısıtma sağlanabilir. Eğer Akdeniz iklimi gibi genelde ısıtma ihtiyacı olmayan bir yerde ise sera şebekeye elektrik sağlayarak kısıtlı toprak alanının çift amaçlı kullanımı sayesinde çiftçiye ek gelir kapısı sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Bu sistemin en büyük avantajlarından biri güneş ışığını filtreleyen hassas malze ve gün ışığını takip ederek yoğunlaştıran motor sera içerisine asılı şekilde kuruluyor. Dış hava şartlarından korunması. Bu her şeyin içeride olması sayesinde monte etmek için herhangi bir kurumdan izin almakta gerekmiyor.

Hasılatı artırıyor

Firma son 2 senedir seralarda yaptığı testlerde hasılatın etkilenmediği, hatta bazı durumlarda arttırdığını kanıtlamış. Bunun nedenlerinden biri bitkilerin gereksiz ısınmasından dolayı su tüketimini azaltması. Diğer bir fayda ise zararlı böceklerin sayısını üçte bire düşürmesi. Bu böcek azalmasının tahmini nedeni aşağıya aktarılan ışık dalga boyları değiştiği için böcekler için uygun habitatın bozulması sonucu daha az üremeleri. Başka bir fayda da belli bir ışık spektrumunun artık elektrik enerjisine çevrilmesi ile yaz aylarında seranın çok fazla ısınmaması.

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Metrekare başına 150 Watt enerji üretiliyor

Spektral filtreden yansıyan ışık bir yandan 3 kata kadar odaklanmakta, sistem güneşin gökyüzündeki konuma göre bir yandan takipte ediyor. Tüm bunlar sayesinde üretilen elektrik enerji miktarı m2 başına 150 Watt gibi etkileyici bir değere ulaşmış. Normal panellerin aynı şartlarda 200 Watt/m2 miktarına ulaştığı düşünülürse verim oldukça yeterli.

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Girişim şu anda Avrupa çapında seracılara satışlara başlamış durumda. Fakat sistemin kendini ödeme süresi yüksek olduğundan isteyenlere elektrik satış anlaşması yaparak bütün masrafları karşılayarak kendi kurabiliyor. Çiftçilerden bu durumda kurulum için para çıkmaz iken yapmaları gereken tek şey 15-20 yıl boyunca piyasa fiyatından aşağıda belli miktar bir elektriği satın alma taahhüdü vermek.

10 bin metre kare alana 3000 modülün entegre edildiği bir tarım sahasında yıllık 450 MWs elektrik üretimi yapılmakta. Firma İsviçreli enerji dağıtım şirketi EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) ile birlikte projelerde gerçekleştiriyor. Bunlardan ilki Füllinsdorf kasabasındaki bir çiftlikte yapılan entegrasyon sayesinde yıllık ilk aşamada yıllık 50 MWs elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Gelecek yıl ilk baharda daha fazla kurulum yapılarak ve seranın kullandığı elektriğin çoğunu kendi üretir olacak.

Bu tür teknolojiler güzel ama yaygınlaşması için gerekli bir kaç şartda mevcut. Mesela bunlardan biri İsviçre’deki en büyük süper marketi kendisine gelen sera ürünlerinin 1 Ocak 2026 itibari işe sıfır karbon olmasını şart koşuyor. Diğer bir etken ise girişiminde beraber çalıştığı İsviçre’li elektrik dağıtım şirketinin yeşil elektrik paketlerinin içinde bu tür projeleri destekleyecek özel fon koyması. Bu tür bir kaç etki pazardaki ne gerek var algısını kırmakta ve yatırımın önünü açmakta.

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Seralarda hasılatı artıran ve elektrik üreten güneş teknolojisi