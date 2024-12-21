Biyogaz enerji santrali karbon negatife dönüşüyor

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Tam Boyutta Gör Almanya merkezli bir girişim tarım atıkları ve hayvan gübrelerinden üretilen biyogazı yüzde 80 oranında daha verimli hale getirmenin yolunu buldu. Sistem aslında oldukça basit. Biyogazı yakmak yerine yakıt hücresi ile elektriğe dönüştürüyor. Üstelik bu hücreler ihtiyaca göre şebekeden şarj bile edilebiliyor. Geleneksel biyogaz motorlarının iki katı üretim yaptığı ve yenilenebilir doğal gaz ya da yeşil hidrojen üreterek etkin bir şekilde “tersine çevrilebilir” hale getirdiği anlamına geliyor.

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Dünyada kullandığımız birçok enerji çeşidinden birisi de tarım atıklarından oluşan biyogazı yakıp elektrik üretmek oldu. Bu şekilde zaten atmosferde geri dönecek CO2 miktarından en azından %40 miktarında elektrik üretmeyi başarıyoruz. Fakat bu atıklardan %80 oranında daha verilmli şekilde elektrik üreteceğini iddia eden Reverion girişimi ekstra olarak saf CO2’yi yakalıyor ve depoluyor. Bu gaz istenirse satılıyor veya sonrasında tekrar metan üretmek için kullanılabiliyor ya da sonsuza kadar depolanıyor.

Geliştirilen mimari ile tesis karbon negatif hale geliyor çünkü entegre CO2 ayrıştırma sistemi bulunuyor. Ünitenin kendisi, sıvılaştırılabilen ve taşınabilir hale getirilebilen bir CO2 akışı haricinde herhangi bir gaz çıkarmıyor.

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Bu sistemi, şebekede fazla elektriği depolama özelliği öne çıkarıyor. İhtiyaç durumunda şebekeden çektiği elektrik ile su buharı ve CO2 ile H2 ve CO’ya sonra istenirse sonra H2 ve metana dönüştürerek enerji depolaması. Biyogaz enerji santralleri istenildiğinde aktif edilebilen veya devamlı çalışan bir enerji santralleridir. Bu nedenle baz yük olarak veya şebekenin sıkıştığı zamanlarda pik yükler için aktif edilebiliyor. Kısaca rüzgar ve güneş ucuz olsa da bu enerji kaynaklarının olmadığı durumlarda arkada çalışan bir enerji kaynağı olarak kullanmakta mümkün.

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Üretilen hidrojen ise istendiğinde tekrar elektrik üretiminde kullanılabiliyor. Buradaki elektrik ile hidrojen üretip, hidrojenle elektrik üretimdeki geri dönüş verimi ise %75 gibi iyi bir rakam. Üstelik giderek artan Avrupa'daki yenilenebilir enerjinin aşırı fazla olduğu durumlardaki negatif elektrik fiyatları sayesinde sistem şarj ederekte para kazandırabiliyor.

Geri çevrilebilir biyogaz santrallerinin en güzel yanı harcadıkları veya ürettikleri gazı devasa yerlerde depolayabilmeleri. Dev depolar sayesinde istenirse sezonluk yani bir kaç aylık enerji depolama yada saklama yapılabilir.

Son yatırım turunda seri üretim için 62 milyon Euro toplayan şirket iki yıl içinde 100 adet enerji santralini piyasaya sürmeyi planlıyor. Şimdiden topladıkları ön sipariş miktarı ise 100 milyon Euro’yu bulmuş durumda.

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Maliyeti ne kadar?

Tüm sistem bir konteynere sığacak şekilde tasarlandı. Toplam 100 kW güçteki sistem yarım konteyner, 500 kW gücündeki sistem ise tam konteynere sığacak boyutlara sahip. Konteyner tak çalıştır şekilde tasarlandığından bir biyogaz bağlantısını birde elektrik kablosunu çekmeniz yeterli. Bu sistemlerin fiyatları ise şu şekilde 100 kW için 600 bin Euro, 500 kW için 3 milyon Euro.

20 yıl hizmet verecek

Sistem 20 yıl boyunca çalışacak şekilde tasarlansa da bazı parçalar mesela katı oksit yakıt hücresi 5 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor ama teknoloji ilerledikçe siz değiştirinceye kadar ömür de uzayabilir.

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