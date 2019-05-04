Lego’dan çocuklara kodlama öğreten Star Wars seti

Star Wars gününün (May the 4th) gelmesiyle, firmaların Star Wars temalı ürün duyuruları peş peşe sıralandı. Star Wars’un en büyük partnerlerinden biri olan Lego da tabii ki boş durmadı. Çocuklara kodlama öğreten Star Wars seti tanıtıldı.

Sürükle bırak kod eğitimi

Kodlama eğitiminde algoritma mantığı kurmak en önemli noktalardan biri. Lego’nun yeni setleri de sürükle bırak kod blokları ile çocukların küçük yaşta algoritma oluşturmaya alışmasını sağlıyor. 1177 parçadan oluşan setin içerisinde serinin sempatik karakteri R2-D2’ya ek olarak Gonk ve Mouse isimli iki farklı droid de yer alıyor. Set içerisinde bulunan Bluetooth hareket donanımını istediğiniz robotun içine yerleştirebiliyorsunuz.

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Tablet veya telefon üzerinden programlanabilen bu Bluetooth donanımı sayesinde çocuklar droidleri hareket ettirebiliyor. Lego Boost serisi altında yer aldığı için programlama işlemi de Google Play ve App Store'da yer alan Lego Boost Star Wars uygulaması üzerinden yapılacak.

Her ne kadar yeni set Star Wars gününde tanıtılsa da raflardaki yerini 1 Eylül 2019’da alacak. Duyurulan fiyat etiketi ise 199 dolar / 199 Euro. Son olarak setin 8 yaş üstü çocuklar için önerildiğini de belirtelim.

https://www.lego.com/en-US/themes/star-wars/BOOST-Droid-Commander