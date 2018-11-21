Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu

Roccat’ın beğenilen oyuncu kulaklığı Renga yenilendi. Roccat Renga Boost daha iyi ses kalitesine odaklanıyor. Roccat Renga Boost özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
5,6b
1
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyuncu çevre birimleri segmentinde iddialı firmalardan olan Roccat, 2016 yılının beğenilen oyuncu kulaklığı Renga’nın devam modelini tanıttı. Roccat Renga Boost daha iyi bir oyun deneyimi vadediyor.

Roccat Renga Boost özellikleri ve fiyatı

Roccat Renga Boost tamamen siyah bir tasarıma sahip. Oldukça ergonomik olan kulaklığın sürücü kısımları verimli bir havalandırmaya ve peluş kaplamaya sahip. Böylece uzun süren oyunlarda terleme ve rahatsızlık oluşturmuyor. 210gr ağırlık ile segmentindeki rakiplerinden yüzde 30 daha hafif ve kullanıcıyı yormuyor.  

Ayrıca Bkz. "Steam Link üretimi sona erdi"

50mm neodim sürücüler ile ses kalitesini en yukarıya taşıyan Roccat Renga Boost, kablo üzerinde bir kontrol modülü taşıyor. Mikrofon kısmı dönebilirken sesi en iyi şekilde almayı sağlıyor. Yine modül üzerinden mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Roccat Renga Boost 60$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

 

https://www.techpowerup.com/249792/roccat-announces-renga-boost-gaming-headset Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Katlanabilir akıllı telefon yarışına Oppo da katıldı 6 ay Honda'dan Çin pazarına özel elektrikli crossover: Everus VE-1 6 ay Qualcomm'un yeni Snapdragon işlemcisini tanıtacağı tarih belli oldu 6 ay Tom Lee:"Bitcoin hala sağlam" 6 ay AleRabat.com ile Efsane Cuma alışverişlerinizi daha ucuza getirin 6 ay Samsung 860 QVO SSD serisi ön siparişe başladı 6 ay Nvidia RTX serisi kartlardan alana Battlefield 5 hediye ediyor! | RTX On/Off FPS farkı 6 ay Güve virüsleri, manyetik parçacıklar ve gen düzenleme, tedavide nasıl etkili olur? 6 ay Snapdragon 8150 yapay zeka performansı ile rakiplerine nal toplattı 6 ay Altın oda sıcaklığında eritildi 6 ay NASA, önümüzdeki günlerde Mars'a iniş yapacak: İşte dev görevin detayları 6 ay Samsung Galaxy J7 Prime Amazon.com.tr'de 1050TL'den satışta 6 ay Samsung'un gizli Galaxy S10'u deşifre oldu: Altı kamera, 5G desteği ve 6.7 inç ekran 6 ay Turkcell 2. el ve cep telefonu kiralama işine giriyor 6 ay Google’ın Dijital Denge uygulaması kısıtlı sayıda Android Pie cihazı için yayınlandı 6 ay Apple, yapay zeka teknolojileri üreten Silk Labs'ı satın aldı 6 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 6 ay Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu? 6 ay Şıklığı ile göz kamaştıran Honor 10 Lite resmen tanıtıldı 6 ay Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu Sonraki Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği 6 ay Deezer'ın Apple Watch uygulaması güncellendi 6 ay Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Kış lastiği fiyatlarındaki artış cep yakıyor 6 ay Netflix iOS uygulamasının kontrolleri güncellendi 6 ay Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor 6 ay Yeni nesil Apple Watch cilt kanserinden koruyacak 6 ay Çinliler katı hal pillerinde seri üretime geçiyor 6 ay Dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen medikal cihazı tanıtıldı: EXPLORER 6 ay Cooler Master MP750 Soft RGB fare matı duyuruldu 6 ay Nubia Red Magic Mars Geekbench’te görüntülendi 6 ay Turkcell’de AKK kalkıyor, “gerçek limitsiz internet” geliyor! 6 ay Su taşkınlarının Mars yüzeyinde kanyonlar oluşturduğu keşfedildi 6 ay Samsung mobil bölümü krizin eşiğinde 6 ay Bixby 3.0 sürümü katlanabilir telefon ile gelecek 6 ay Yeni Spectacles gözlükler daha pahalı olacak 6 ay Çin’deki bellek fiyatıyla oynama soruşturmasında milyar dolarlık cezalar yolda 6 ay 2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi 6 ay Looney Tunes World of Mayhem Android kayıtları başladı 6 ay Hem güneş enerjisini depolayan hem de binaları havalandıran çatı sistemi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim