Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu

Oyuncu çevre birimleri segmentinde iddialı firmalardan olan Roccat, 2016 yılının beğenilen oyuncu kulaklığı Renga’nın devam modelini tanıttı. Roccat Renga Boost daha iyi bir oyun deneyimi vadediyor.

Roccat Renga Boost özellikleri ve fiyatı

Roccat Renga Boost tamamen siyah bir tasarıma sahip. Oldukça ergonomik olan kulaklığın sürücü kısımları verimli bir havalandırmaya ve peluş kaplamaya sahip. Böylece uzun süren oyunlarda terleme ve rahatsızlık oluşturmuyor. 210gr ağırlık ile segmentindeki rakiplerinden yüzde 30 daha hafif ve kullanıcıyı yormuyor.

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50mm neodim sürücüler ile ses kalitesini en yukarıya taşıyan Roccat Renga Boost, kablo üzerinde bir kontrol modülü taşıyor. Mikrofon kısmı dönebilirken sesi en iyi şekilde almayı sağlıyor. Yine modül üzerinden mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Roccat Renga Boost 60$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.