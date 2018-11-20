Steam Link üretimi sona erdi

Valve’nin büyük umutlarla donanım pazarına adım attığı dönemde Steam Link ve Steam Controller ürünleri piyasaya çıkmıştı. PC oyunculuğunu oturma odasına taşımayı amaçlayan Valve bunda pek başarılı olamadı ve Steam Link üretimini durdurma kararı aldı.

Steam Link nedir?

Steam Link aslında çevrim içi oyun hizmetlerinin bazı engeller nedeniyle pek kabul görmediği bir dönemde piyasaya çıktı. Proje aynı ağda bulunan bilgisayardaki Steam oyununu canlı akış ile mobil uygulamaya yönlendirmeyi ve akıcı bir tecrübeyi hedefliyordu.

Steam Link için bir çevrim içi ağ gerekmiyordu ve aynı ev ağına bağlanmak yeterli oluyordu. Oyuncular kablolu bir bağlantı ile en iyi verimi alırken kablosuz bağlantı için 5GHz bandı tavsiye ediliyordu.

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Steam Link iOS sürümü onay alamadığı için sadece Android tarafında boy gösterdi. Ayrıca Samsung televizyonlar için özel bir uygulama hazırlandı ve uygulama yüklü set üstü televizyon kutuları piyasaya çıktı.

Ne var ki Steam Link beklenen ilgiyi göremedi. Bu nedenle Avrupa ve ABD’de kısıtlı bir üretim hattı oluşturuldu. Bu yıl içerisinde de üretilen son kutular tüketiciye ulaştıktan sonra üretim durduruldu. Valve mevcut cihazlara teknik destek sağlamaya devam edecek.

Bir internet gerektirmediği halde Steam Link cihazının ilgi görmemesi aslında oyuncuların oyuna ilk başladıkları sistemde devam etme eğilimlerini gösteriyor. Örneğin bilgisayar üzerinde oynayan bir oyuncu kolay kolay başından kalkarak mobil cihaza aktarmayı tercih etmiyor. Bu bakımdan doğrudan cihaza aktarılan çevrim içi oyun hizmetlerinin biraz daha şansı yüksek gibi duruyor.