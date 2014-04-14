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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rockchip, Chrome OS cihazlarına hitap edecek RK3288 tabanlı devre kartını tanıttı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Rockchip, Chrome OS cihazlarına hitap edecek RK3288 tabanlı devre kartını tanıttı

ARM tabanlı işlemciler tasarlayan ve hatırı sayılır bir pazar payına sahip olan Rockchip, farklı sektörlere yönelik çözümler geliştirmeye devam ediyor. Firma RK3288 yongasetini taşıyan Chrome OS cihazlarına yönelik bir devre kartını lanse etti. 

Hong Kong 2014 elektronik fuarında tanıtılan devre kartı performans konusunda iddialı ve 30 daet Chrome sekmesinin aynı anda açık kalabilmesini sağlıyor. Ayrıca devre kartı ile cihazların açılışı da 8 saniyeye iniyor. 

RK3288 yongaseti aslında Cortex-A12 çekirdeği ile lanse edilmişti. Ancak Rockchip temel değişiklikler yaparak Cortex-A17 çekirdeğini tercih etti ve dünyanın ilk 4 çekirdekli Cortex-A17 yongaseti sloganını benimsedi.

Cortex-A12'nin geliştirilmiş versiyonu olarak görülen Cortex-A17, Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan Cortex-A17, 2GHz üzeri hızlara kadar çıkabiliyor. 

Ürün ARM Mali-T764 grafik birimine yer veriyor. ARM'ın en iyi grafik işlemcisi olarak lanse ettiği Mali-T760 serisi, Mali-T604 grafik birimine göre yüzde 400 daha fazla performans ve enerji verimliliği sunuyor. 

700MHz'e saat hızına kadar çıkabilen ve 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen T760, çekirdek başına performansta da artış kaydediyor. Birim OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0, OpenCL 1.1 ve DirectX 11 standartlarına destek sunuyor. Mali-T760 326 GFLOPS değerine ulaşırken, 600MHz hızına çıkabiliyor ve 9.6 GPiksel/saniye piksel doldurma oranına sahip. 

RK3288 yapısı gereği 4K çözünürlüklere imkan tanıdığı için Chrome OS cihazları dışında, Android tabletler ve televizyonler için de alternatif bir çözüm haline geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 802 yongasetini iptal ettiğini hatırlarsak, Rockchip bu konuda iddialı olabilir. Firma şimdiden bir set üstü televizyon kutusunda RK3288 yongaseti kullanılacağını duyurdu. 

http://www.gizmochina.com/2014/04/14/rockchip-rk3288-brings-motherboard-for-chrome-os-device/ Yorum Yaz
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Guaire 5 yıl en beğenilen
Rockchip'in kafası karışık. Daha önce de bir fuarda A17 yazan tabelanın üstüne kağıtla A12 yapıştırmışlardı.

Bu habere konu olan da CITE 2014 fuarındaki standları. Yine A17 yazmışlar, ama elemanları A17 mi A12 mi olduğu konusunda yorum yapmıyor




A17 aslında A12'nin biraz gelişmişi. Daha hızlı, ama muhtemelen bununla paralel olarak enerji sarfiyatı da A12'den fazladır. Bu yüzden Mediatek MT6595'te A17'ler ve A7'ler big.LITTLE olarak kullanılıyor. A12 de yabana atılmaz, ama bunun A17 olduğunu zannetmiyorum. Zaten önümüzdeki ay ilk ürünler piyasada olacakmış.

Donanımhaber atlamış, bir de bunun rakibi var: Allwinner A80. Antutu'da 41000 puanı aşmış. Yalnız soğutmak için fan takmışlar


Piyasaya çıkma aşamasında böyle bir durum olmaz herhalde.




Rockchip'in kafası karışık. Daha önce de bir fuarda A17 yazan tabelanın üstüne kağıtla A12 yapıştırmışlardı.Bu habere konu olan da CITE 2014 fuarın...
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OverClocK1ng 5 yıl
Bunu telefona uyarlasınlar. Ne de olsa el kadar. 6 inçe sığar.
30 sekmeye de çok diyen olmuş. Benim normalde 60 tane falan oluyor.
Eskiden RAM konusunda çok sıkıntı oluyordu. Allah'tan sonradan 2 sene
kadar önce The Great Suspender'i keşfettim. Yapandan Allah razı olsun.
Şu an Ram kullanımım 8 GB da 2.5 GB falan toplam...
chrome.google.com/...
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NeroWin 5 yıl
Bence çok güzel bir gelişme. Chromebook alma niyetim vardı bu işlemciyle gelirse çok daha iyi olur.. Chromebook ların gelişmesi ve rekabetin artmasıda fiyatların düşmesini sağlayacağını düşünüyorum...
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Guaire 5 yıl
Rockchip'in kafası karışık. Daha önce de bir fuarda A17 yazan tabelanın üstüne kağıtla A12 yapıştırmışlardı.

Bu habere konu olan da CITE 2014 fuarındaki standları. Yine A17 yazmışlar, ama elemanları A17 mi A12 mi olduğu konusunda yorum yapmıyor




A17 aslında A12'nin biraz gelişmişi. Daha hızlı, ama muhtemelen bununla paralel olarak enerji sarfiyatı da A12'den fazladır. Bu yüzden Mediatek MT6595'te A17'ler ve A7'ler big.LITTLE olarak kullanılıyor. A12 de yabana atılmaz, ama bunun A17 olduğunu zannetmiyorum. Zaten önümüzdeki ay ilk ürünler piyasada olacakmış.

Donanımhaber atlamış, bir de bunun rakibi var: Allwinner A80. Antutu'da 41000 puanı aşmış. Yalnız soğutmak için fan takmışlar


Piyasaya çıkma aşamasında böyle bir durum olmaz herhalde.




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modifci 5 yıl
Efsane olacak bu rk3288
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Batterx One 5 yıl
Benim iPad ve nexus7 mde abartısız 100 sekme açık durumda. İşlemci ve gpu bakımından ise telefon ve tabletlere gelirse grafiksel çağ atlatır.
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GetSomeRest 5 yıl
30 adet sekme mi!
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