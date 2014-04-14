Rockchip, Chrome OS cihazlarına hitap edecek RK3288 tabanlı devre kartını tanıttı





ARM tabanlı işlemciler tasarlayan ve hatırı sayılır bir pazar payına sahip olan Rockchip, farklı sektörlere yönelik çözümler geliştirmeye devam ediyor. Firma RK3288 yongasetini taşıyan Chrome OS cihazlarına yönelik bir devre kartını lanse etti.





Hong Kong 2014 elektronik fuarında tanıtılan devre kartı performans konusunda iddialı ve 30 daet Chrome sekmesinin aynı anda açık kalabilmesini sağlıyor. Ayrıca devre kartı ile cihazların açılışı da 8 saniyeye iniyor.





RK3288 yongaseti aslında Cortex-A12 çekirdeği ile lanse edilmişti. Ancak Rockchip temel değişiklikler yaparak Cortex-A17 çekirdeğini tercih etti ve dünyanın ilk 4 çekirdekli Cortex-A17 yongaseti sloganını benimsedi.





Cortex-A12'nin geliştirilmiş versiyonu olarak görülen Cortex-A17, Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan Cortex-A17, 2GHz üzeri hızlara kadar çıkabiliyor.





Ürün ARM Mali-T764 grafik birimine yer veriyor. ARM'ın en iyi grafik işlemcisi olarak lanse ettiği Mali-T760 serisi, Mali-T604 grafik birimine göre yüzde 400 daha fazla performans ve enerji verimliliği sunuyor.





700MHz'e saat hızına kadar çıkabilen ve 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen T760, çekirdek başına performansta da artış kaydediyor. Birim OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0, OpenCL 1.1 ve DirectX 11 standartlarına destek sunuyor. Mali-T760 326 GFLOPS değerine ulaşırken, 600MHz hızına çıkabiliyor ve 9.6 GPiksel/saniye piksel doldurma oranına sahip.





RK3288 yapısı gereği 4K çözünürlüklere imkan tanıdığı için Chrome OS cihazları dışında, Android tabletler ve televizyonler için de alternatif bir çözüm haline geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 802 yongasetini iptal ettiğini hatırlarsak, Rockchip bu konuda iddialı olabilir. Firma şimdiden bir set üstü televizyon kutusunda RK3288 yongaseti kullanılacağını duyurdu.

http://www.gizmochina.com/2014/04/14/rockchip-rk3288-brings-motherboard-for-chrome-os-device/