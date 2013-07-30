Rockchip, Cortex-A12 tabanlı işlemcilerin üretimine hazırlanıyor

Haber Editörü
Çin'in yükselen işlemci tasarımcılarından birisi olan Rockchip, Cortex-A8 ve A9 tabanlı işlemcileriyle ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ucuz mobil cihazda boy gösteriyor.
Başarısının tesadüf olmadığını ispatlamak isteyen Rockchip, ARM'ın en yeni lansmanı olan Cortex-A12 çekirdeklerinin üretimine hazırlanıyor.
Cortex-A12 çekirdeği ARM'ın Cortex-A9 ve Xortex-A15 çekirdekleri arasına konumlanıyor. A9 - A15 arasındaki büyük farklar ve Cortex-A9'un Intel ile Qualcomm'un giriş ve orta segmentlere yönelik işlemcileriyle rekabet edemeyecek kadar eski olması ARM'ın bu hamlesinin en büyük nedeni.
Cortex-A12 çekirdeği Cortex-A9'dan 28nm fabrikasyon süreci temel alındığında yüzde 30 daha az zar alanı kaplarken, yüzde 40 daha az güç tüketecek ve performans açısından da önde olacak. Cortex-A12 sırasız çalışma sistemini benimsediği için iş yüküne göre gerekli iş hattı kademeleri çalıştırılıyor ve böylece güç ve zamandan tasarruf sağlanıyor. Bunun yanı sıra güç tasarrufunu big.LITTLE teknolojisini kullanarak Cortex-A7 ile birlikte %100'e kadar çıkarmak da mümkün.
Rockchip, Cortex-A12 mimarisini temel alacak işlemcilerini RK32xx serisi altında toplayacak. Bu seri 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve enerji tasarrufunu temel alan High-K Metal Gate teknolojisi ile üretilecekken, 1.8GHz saat hızında ve 4 çekirdekli yapıda olacak. Rockchip elini çabuk tutarsa bu çözüm sektörün ilk 4 Cortex-A12 çekirdekli işlemcisi olacak.
Çözüm Mali-T624 grafik birimi ile 4K ekranlara ve 4K video çözümüne imkan tanıyacak. Ayrıca çift kanal DDR3L, LPDDR3 gibi bellek teknolojileri de desteklenecek. Ayrıca ekran en üst performansta çalışırken bile enerji tasarrufu yapabilecek. Rockchip yeni çözümlerini gelecek yılın ilk yarısına yetiştirmeyi planlıyor.
http://www.gizmochina.com/2013/07/29/rockchip-is-preparing-rk32xx-quad-core-processor-based-on-arm-cortex-a12/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mühendis alımları açıkmış, koş.
Ne garip ki piyasadaki bütün rakipleri A9 temelli. Aynı zmanda Qualcomm'un anlaşma grubunu bilmiyoruz (IP Grubunu, yani hangi teknolojilerin lisanslandığını, yükümlülük miktarlarını).
A7 ve A9 lar daha az güç tükettiği için en çok tercih edilen lisans grubu(başka alternatif de olmadığı için, A8 eski ve işe yaramaz, A15 anca tablette mümkün).
ARM, bu alanda üretim yapan geliştricilerin üstünde yer alır, onlara bi anlamda dikte etme yetkisine sahip. Bu yüzden haberde yer alan "ARM'nin rekabet için bunu çıkartıyor" cümlesi çok fazla yanıltıcı. ARM Qualcomm üstünnden de para kazanıyor sonuçta.Ayrıca geliştriciler gibi çip ve mimari yapıp bunu ürettirtip para kazanma durumu yok. Dolayısı ile haberde ima edilen tarzda bi rekabet yok. Ancak ve ancak çok büyük araştırma ile ARM'nin Qualcomm üstünden kazandığı paranın, diğer geliştricilerin pazar payının daralması yüzünden, bu kaybı karşılamadığı gibi bi sonuç elde edilebilirse olabilir denir. Bu durumda da ARM, diğer geliştricilerin de daha çok satış yapabilmesi için yeni bi mimari getirelim, böylece Qualcomm dışındakilerin de satışı dengelenir ve ARM'nin gelirleri artar. Oysa gözlemlediğimiz Alwinner,Rockchip, MEdiatek vs.'nin satışlarının hiç de gerilemediği. Yani yukarıda yazdıklarımı doğrulayacak bişey yok. O zman haberin ima etmeye çalıştığı şey gerçekten uzak bi konuma düşmüş oluyor. A7'nin konumu gibi bi konumda aslında, A8 ile A9 arasında olup A8 yerine kesinlikle tercih edilmesi gerekmesi gib.
Diğer taraftan A12, A9'un iyice elden geçirilmiş hali (OoO yapısının iyileştirilmesi, cache'in çekirdeğe alınması vs. gibi). Bu durumda A7'ye benzer şekilde A9'a tercih edilir olacak. Ama benzer şekilde nasıl A7'nin yükümlülüklerinin daha yüksek olması (lisans ve satış üstünden alınanlar) kullanılmasını engellemedi, hatta A7'nin getirileri yüzünden artan oranlarda kullanıldı A12'de benzeri konumda olacak. Daha maliyetli lisans ücretleri olsa da A9'un üstüne koyacağı performans ve A15'e göre daha uygun güç tüketimi yüzünden tercih edilir konuma gelecek gibi duruyor.
ARM Intel ve Qualcomm ile direk bi rekabet içinde değil. Qualcomm'un satış yapması ARM'nin işine gelir, diğer geliştricilerin satış yapmasının ARM'ye yaraması gibi.
Diğer taraftan A9'a çok eski ve değersiz imajını yaftalamak pek iyi bişey değil. Bi cep tel'de A9'un işe yaramaz olduğu yetersiz kaldığı yer yok. Burda önemli olan yazılım altyapısının iyileştirilmesi. Ama Intel'in dediği gibi geliştriciler bununla uğraşmak yerine daha hızlı donanıma yönelmek ve yazılım kaynaklı olabilecek teklemelerin de önüne geçmek istiyorlar.
Böylece iş git gite daha performanslı donanıma ihtiyaç varmış gibi değişik bi ortama dönüşüyor. Yazılım altyapısı daha verimli olsa, her ne kadar rekabet için öne geçmeye çalışmak işin içinde olsa bile, daha hızlı donanım ile öne geçmeye çalışmak ve herşeye eskidi damgasını vurdurmaya çalışmak daha zor olur.
Çoğunluk farkında değil belki ama yıllardır bu gidişat Intel'in 2008 lerden sonra istediği bişey. Intel 2008'den sonraki girişim ve çabalarıyla bu daha yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyulan yazıılımların yayılıp, bunların üstünde çalışacağı daha güçlü donanımlara ihtiyaç duyulmasını sağlamaya çalıştı (moblin meego windrive vs.). Ama malesef işler iyi gitmedi. Arm11 cihazlara göre üstün konumu varken Intel'in, Cortex A8 ile birlikte insanların ihtiyacını karşılayabilecek cihazlar yazılımdan daha hızlı gelişti. Intel de düşük güç tüketen ve her ihtiyacı karşılayabilen cihazlar karşısında çaresiz kaldı. 2010'daki Moorestown platformu orjinal Atom'a göre büyük ilerleme sağlasa bile ARM ile rekabet edebilecek güç tüketimini verecek seviyede değildi. Kaldı ki A8 ve A9'un performansı da, güç tüketimini göz önüne alınca Atom'a nanik nanik yapacak cinstendi.
Günümüze doğru Intel Medfield ile başlayıp (1 core 2 thread) sonra Clovertrail'e uzanan (2 core 4 thread) platformlarında ARM ile rahatça rekabet edecek performans ve güç tüketimi seviyelerine indi(Qualcomm ile rekabet de dahil).
Bu arada olup biten, görece şişirme yazılımlar ile hep daha daha olayına yönelme oldu. Intel'in yapamadığını piyasa / endüstri kendi kendine yaptı. Bu gidişle Intel'in kucağına kendi başına oturulmuş olunacak.
Intel Silvermont, yerine göre Core2 seviyesinde perf verince işin rengi farklı seviyeye gelecek. Zaten bu yüzden Intel aynı çekirdek yapısını (Silvermont Atom'u) Celeron ve Pentium işlemcilerde kullanmayı düşünüyor.
Eleştri yanında Rockchip'in seveni var baya güzel çipleri var. 4çekirdek RK3188 biraz geç geldi ama iyi baya. Rockchip çözümlerinin tek sevmediğim yanı GPS içermemesi.
Son olarak yularda ARM'ın direk Qualcomm ile rakip olmamasından bahsederken bundan CPU olarak bahsediyorum. İşin için GPU girdiği zaman herkes birbirinin rakibi. Eğer reklam değilse Nvidia bile lisans satarak dahil oluyor olaya.
big.little zaten bu tarz farklı güç kullanımına sahip mimarileri, kullanım ihtiyacına göre birbiri yerine kullanmak içn çıktı. Bi A15'in mesela, en düşük konumdayken çektiği güç A7'nin max konumdaki çektiği güçten daha düşük. Bu yüzden A7 / A15 konfigürasyonu big.little için biçilmş kaptan. Ama A7 kabul edilebilir seviyede de performans verebildiği için enerji verimi de düşünülünce tek başına da kullanılmaya başlandı. 4 çekrdek A9'a göre perf açısından daha geride 4 çekirdek A7 SOC ama iş görebilme kabiliyeti, A7'nin çekirdek alanının çok küçük olup üretim maliyeti olarak çok büyük avantaj sağlaması, güç tüketminin düşük olması tercih nedeni yaptı.
A12 de bunun gibi, güç tüketimini A9 seviyelerinde tutmaya çalışırken perf olarak belirgin olarak yukarılarda olacak. Bu da A12 cihazların telefonlara girmesinii olası kılıyor. 2 çekirdekli A12 bi cihaz, belki 3 çekirdekli ve frekansı dolgun A9 ile anca eşleşebilir konumda olacak. Bu da 2 çekirdekli SOC tasarımları için daha çok tercih edilmesi anlamına geliyor. 4 çekirdek A7'den daha iyi per vermesi lazım, single-thread performansı büyük oranda artmış olacak, güç tüketimi de iyi. Åzamda kayısı gibi.
Burda sorun, bunun önceden A57 >> A53 arasında konumlandırılmış olması. A57 daha çıkmamış 64bit 8. nesil komut kümesini kullanın Arm V8 mimarili büyük çekirdek konfigürasyonu (A15 gibi). A53'de onun güç tasarrufu odaklı olanı, A7 gibi.
A12 bu ikisinin arasında konumlandırılıyordu. Daha sonra o kadar bekleme / gecikme yerine direk pazarlanması yoluna gidildi zannedersem. Özellikle de Mips ile olan patent davasını kaybedip, büyük ödeme yapıp geçen çeyrek kar oranları düştükten sonra. Diğer taraftan bazılarının dediği gibi artan ARGE masrafları da var işin içine. Üstelik A12'yi lisans/yükümlülük anlamında daha yüksek bi fiyattan pazara sokma şansları var. Åzu an A9 temelli tasarım yapanlar için çok cazip konumda bu. A9 temelli SOC'lara bakarsak, bunların içinde sade A15 ve big.little şeklinde A15/A7 olanlarda çok daha uygun üretim maliyeti ve satış fiyatına sahip olduğunu görürüz. A15 A7'ye göre dev gibi bi çip 4 kat fark var aralarında mesela çekirdek alanı açısından.
Bu yüzden A12, A9 temelli SOC'ların daha çok tercih edildiği ürünlerde balıklama atlanılacak bi seçenek. MEdiatek, Allwinner, Rockchip vs. gibi büyük küçük herkes A12'yi sevecektir. Herkes kazanıyor burda, çekirdek alanı açısından A9'dan fazla büyük değil, stok olarak ARM tarafından üretim tesisinde üretime hazır hard-macro ve proses dizaynları faln var, performansı yüksek güç tüketimi düşük. Perf ve güç tüketimi sayesinde son kullanıcıya yüksek fiyattan dayayablirsin. Son kullanıcı A15 gibi batarya tüketmeyen ama ona yakın perf sunan ürüne A15'den daha az para vermeye razı olur. Üretici açısından A15'e göre üretim kolaylığı ve maliyet avantajı var yine, satış fiyatını A9'dan yüksek tutma şansı var. ARM ise lisans / yükümlülük ücretlerini A9'dan yüksek tutacak. Herkesin işine gelir bu.
Intel için araştırırsan meego moblin ile ilgili şeyler bulursun. Windriver'a ne zman yatırım yapmaya başladıkları, ama sonra Windriver'dan bi cacık olamaması çünkü ekosistemin farklı yöne evrilmesiyle de ilgil bilgiler bulabilirsin. Anandta da bununla ilgili eski yazılar var yazdıklarımla birebir örtüşen.
Cortex A8 A9 Intel'in canını okumuştur bunun başka bi açarı faln yok. 2008 'den itibaren Intel Z 5xx serisi Atomların 2W civarı TDP'si oldu ama bunlar tam SOC tarzında değiller. 2W TDP sadece CPU için geçerli. Bunlara bi de chipset lazım. O da güç tüketimini kaybı vs. arttırıyor. Atom Z6xxx ile (Moorestown platformu ile) Atom'un yapısında iyileştirmeler de yapılıp tek paket gibi bi çözüm ürettiler yine 2 çip kullanan, dha düzgün entegre edilmiş grafik gibi. Ama Z500 ve Z600 lerin hepsinin fiyatları çok yüksek, 50$ gibi fiyat istiyordu Intel.
ARM11 ile karşılaştırınca ama kabul edilebilecek frekansa ve güç tüketimine indirilmiş Atomlar bu şekilde kullanılabilirdi belki, özellikle de yazılımın yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyması durumunda. Diğer taraftan Intel pahalı, daha çok güç tüketiyor ve A8 / A9 cihazlar çoğalıyor. Intel bu konumda ihtiyacı olan yüksek işlem gücü avantajını da kaybediyor, daha yüksek güç tüketimi de ayrıca elinde dezavantaj olarak kalıyor.
Intel taa ki Medfield platformuna geçene kadar, gerçek anlamdaki ilk bütünleşik tek çip SOC yapısına geçene kadar piyasa zatan A8 A9 ile iyice dolmuş doygunluğa ulaşmış oldu. Medfield single-thread açısından verimli baya, düşük güç tüketimine sahip. 1 core 2 thread ile mobil açısından bakınca iş görecek kadar da iyi. Ama SGX540 olması onu geri planda tuttu, ilk çıkan modellere 550$ gibi etiket koydular. LTE faln da yok, batıda tutmadı doğal olarak. Zaten hedefin doğu, hindistan pakistan çin vs. olduğu söylendi sonrasında. İlerleyen zmanlarda fiyatı 200$ lara kadar indi veya biraz daha altına. Bu Intel'in kaçırdığı trene binme çabaları. ARM SOC'lar gibi başından itibaren tek parça düşük güç tüketen SOC olayına girseydi ve bazı çözümleri daha iyi olsaydı daha çabuk ilerlerdi (PineTrail'in Atom D ve N'lerin boşta iken batarya yemeleri gibi mesela, bunu anca Moorestown'da 2010'dan itibaren düzeltmeye başladılar). Medfield'a da daha iyi bi GPU koysalardı, en azından inceleme yapanlar oyun oynanmıyor takılıp duruyor demezdi.
Clover Trail 2 çekirdek 4 thread, GPU'su SGX545. Bu tabletlerde faln güzel sonuç verdi, hem takılıp etmiyor hem pratik kullanımı. Performansı da iyi, forumdan inceleyen de vardı.
Clover Trail+ ile yine 2 çekirdek 4 thread, ama GPU'su SGX 544MP2. Bu Intel'in artık aldım başımı gidiyorum dediği nokta, kopmaya az kaldı noktası. Tel için de tablet için de gayet uygun, performans olarak da ısınmaması açısından da. Fuarda arkadaş bizzat Krait'ın 5dk dan sonra nasıl ısındığını gösterdi. Intelde hem ısınma yok hem single-thread performansı iyi.
BayTrail ile aynı frekansdaki Core2 ile karşılaştırılabilir seviyede bi perf verecek. Bunu 22nm üstünden yapacak. Gen7 GPU'su olacak (HD2500 ayarında). Perf ve güç tüketimi olarak belirgin bi fark olması bekleniyor.
Clovertrail+ için 40$ civarında fiyat istediğini düşünürsek, BayTrail'in perf, maliyet, güç tüketimini de dahil edince 50$ istemesi makul gibi. ARM tabanlı SOC'lar ile karşılaştırınca, 10-20$ aralığına göre çok yüksek fiyat bu.
Diğer taraftan o fiyatı haklı çıkartacak, o performansa ihtiyaç duyacak uygulamalar Android tarafında görülemez bence. Win8 tabletlerde satış patlaması olur mu bilemem. Ama ilk defa Intel perf ve güç tüketimi açısından çok iyi çip üretip, arkadan takip etmek yerine en önlerde yer alıyor olacak. Ama bu seviyede fiyatı hakedecek performans gerektirecek şeyler Android tarafında olmaz gibime geliyor. Apple zaten bundan kullanmaz. Win8 tarafında güçlü tableti severüz desekde yine de şüphelerim var.