Rockchip, Cortex-A12 tabanlı işlemcilerin üretimine hazırlanıyor





Çin'in yükselen işlemci tasarımcılarından birisi olan Rockchip, Cortex-A8 ve A9 tabanlı işlemcileriyle ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ucuz mobil cihazda boy gösteriyor.





Başarısının tesadüf olmadığını ispatlamak isteyen Rockchip, ARM'ın en yeni lansmanı olan Cortex-A12 çekirdeklerinin üretimine hazırlanıyor.





Cortex-A12 çekirdeği ARM'ın Cortex-A9 ve Xortex-A15 çekirdekleri arasına konumlanıyor. A9 - A15 arasındaki büyük farklar ve Cortex-A9'un Intel ile Qualcomm'un giriş ve orta segmentlere yönelik işlemcileriyle rekabet edemeyecek kadar eski olması ARM'ın bu hamlesinin en büyük nedeni.





Cortex-A12 çekirdeği Cortex-A9'dan 28nm fabrikasyon süreci temel alındığında yüzde 30 daha az zar alanı kaplarken, yüzde 40 daha az güç tüketecek ve performans açısından da önde olacak. Cortex-A12 sırasız çalışma sistemini benimsediği için iş yüküne göre gerekli iş hattı kademeleri çalıştırılıyor ve böylece güç ve zamandan tasarruf sağlanıyor. Bunun yanı sıra güç tasarrufunu big.LITTLE teknolojisini kullanarak Cortex-A7 ile birlikte %100'e kadar çıkarmak da mümkün.





Rockchip, Cortex-A12 mimarisini temel alacak işlemcilerini RK32xx serisi altında toplayacak. Bu seri 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve enerji tasarrufunu temel alan High-K Metal Gate teknolojisi ile üretilecekken, 1.8GHz saat hızında ve 4 çekirdekli yapıda olacak. Rockchip elini çabuk tutarsa bu çözüm sektörün ilk 4 Cortex-A12 çekirdekli işlemcisi olacak.





Çözüm Mali-T624 grafik birimi ile 4K ekranlara ve 4K video çözümüne imkan tanıyacak. Ayrıca çift kanal DDR3L, LPDDR3 gibi bellek teknolojileri de desteklenecek. Ayrıca ekran en üst performansta çalışırken bile enerji tasarrufu yapabilecek. Rockchip yeni çözümlerini gelecek yılın ilk yarısına yetiştirmeyi planlıyor.

http://www.gizmochina.com/2013/07/29/rockchip-is-preparing-rk32xx-quad-core-processor-based-on-arm-cortex-a12/