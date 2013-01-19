Rode, iXY isimli stereo mikrofonunu iPhone ve iPad için duyurdu





Ses kayıt teknolojileri konusunda başarılı firmalardan olan Rode, iPhone ve iPad uyumlu stereo mikrofonunu CES 2013 fuarı kapsamında tanıttı.

Rode iXY iPhone yada iPad için özel olarak üretilmiş bir stereo mikrofon. iXY iPhone yada iPad'in şarj yuvasından bağlanıyor ve üzerindeki 2 mikrofon sayesinde 24-bit/96kHz ses kaydı yapabiliyor. Kaydedilen sesler cihaz içinde depolanabiliyor ve istenildiği taktirde özel olarak hazırlanmış "Rode Rec" isimli uygulama tarafında işlenebiliyor. Yazılım sayesinde seslere çeşitli efektler verilebiliyor yada çeşitli yerlere paylaşım amaçlı gönderilebiliyor. Rode Rec uygulaması Apple iTunes store üzerinden 11 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi ise özel olarak hazırlanan bir aparat sayesinde DSLR fotoğraf makinelerine bağlanabiliyor olması. Bu sayede günümüzde yüksek video kalitesine sahip fotoğraf makineleri üzerinde, yüksek ses kalitesi de elde edilmiş oluyor. Geliştirilen aparat DSLR fotoğraf makinelerine flaş yuvasından takılıyor ve mikrofon çıkışı üzerinden çalışıyor.

Rode iXy $199 fiyat etiketi ile yurt dışı alışveriş siteleri yada direk firmanın resmi sitesinden satın alınabiliyor. Ürünün gerçekten nasıl işlediğini ise aşağıdaki videolar sayesinde görebilirsiniz.

http://www.ixymic.com





http://www.photographybay.com/2013/01/13/rode-ixy-stereo-mic-for-iphone-and-ipad/