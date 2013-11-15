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Rolls-Royce, uçak motor parçası üretiminde üç boyutlu yazıcılardan yararlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rolls-Royce, uçak motor parçası üretiminde üç boyutlu yazıcılardan yararlanacak
Daha çok ultra lüks otomobil modelleriyle tanınan Rolls-Royce, aynı zamanda farklı bir departman ile uçaklar için birçok jet motoru da hazırlıyor. Gelen bilgilere göre ise firmanın üç boyutlu motor parçası üretimi amacıyla bazı yeni planları da bulunuyor.

Plastik yanında artık metal baskı da yapabilen üç boyutlu yazıcılar, Rolls-Royce tarafından da jet motorlarının hafif parçalarının üretimi için kullanılacak. Normal şartlarda bazı parçaların üretiminin 18 ay gibi oldukça uzun bir sürede tamamlandığını belirten firma, üç boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde bu süreyi 1-2 hafta seviyesine indirebilecek ve böylece özellikle hava yolu şirketleri için oldukça faydalı bir yapı kurulmuş olacak.

Gelişmeye devam eden üç boyutlu baskı sistemleri, firmanın teknoloji stratejilerinin başında bulunan Dr. Henner Wapenhans'a göre birçok yeni üretim olasılığı ve tasarım alanı oluşturuyor. Bu nedenle firma üç boyutlu baskı teknolojisine oldukça sıcak bakıyor ve yakından takip ediyor.



http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/industry/10448147/Rolls-Royce-looks-to-make-jet-engine-parts-with-3D-printers.html Yorum Yaz
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savinelli 6 yıl
3 boyutlu yazdırma teknolojisi üretim alanında çığır açacak gibi gözüküyor
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Neyinkafasi 6 yıl en beğenilen
Gl4dius

har3al işte evde artık yazıcıdan ekran kartı çıkartırız.
:d haklısın kardeşim şimd amd ve nvidia düşünsün kartı ucuza satmazlarsa bizde evde üretiriz hertürlü


22-23 nm lik bir değerden bahsediyoruz çok zor hocam.bir insan hücresinden kat ve kat daha küçük yapıda olan parçalar.(22x 10^-9(10 üzeri eksi dokuz) Metre)
Kurumsal alanda şuan için belki ama yakın gelecekte evimize nanometrik baskı yapan bir cihaz gireceğini sanmıyorum.

Ayrıca birde programlama konusu var.
Gl4diushar3al işte evde artık yazıcıdan ekran kartı çıkartırız.:d haklısın kardeşim şimd amd ve nvidia düşünsün kartı ucuz...
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aozgec 6 yıl
bir gün 5. element gerçek olacak, o zaman işte mertlik bozulur...
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carretera 6 yıl
RR'nin ana kollarindan biri havacilik. Araba zaten BMW'de artik, RR'ye ait degil. Ucak motorunun LLP, airfoil, shaft, case gibi kisimlarini kesinlikle uretemezler. Ses dusurmeye yarayan acoustic panel, buz tutmayan anti ice panel, fan blade altina denk gelen abradable liner gibi composite urunleri uretirler.
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Rikudou Sennin. 6 yıl
rolls roycenin uçak parçaları ürettiğini bilmiyordum. adamlar aşmış. ama bence denemeler için kullanacaklardır yazıcıları. yoksa imkansız aerodinamiği var kararlılığı var bu parçaların ohoo
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Snipertalent 6 yıl
Yazıcılar ha.. Teknoloji cidden acaip derecede gelişiyor.
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ytaodo 6 yıl
nano ölçekte 3d geçmeli tüm üretim ürün ve parça üretilebilir. grafen ve nanotüple mümkün olur da 5 gramı 1 metreküplük nanoları belki prototip olarak buluşçu milleti şirketlere olası ürün tanıtımı için kullanırlar. 3d cad cam tezgahı düşünsenize bi. hatta 3. dünya ülkeleri için fakirin atom bombası gibi etki yaratır makus talihlerini yenmede. biraz uçarsak, hatta şimdi yerçeimi diferansiyel farklar motoru düşünce olarak yolda en azından yerçekimi gücü quantum alan denklemleri olarak ifade edilmeye başlandı matematikçilerce. bakınız kasım 2013 Cumhuriyet Bilim Teknik.bunun 3d üretimle birleştiğini düşünün al sana minik star trek gemiler
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fatsa52 6 yıl ytaodo
ytaodo
nano ölçekte 3d geçmeli tüm üretim ürün ve parça üretilebilir. grafen ve nanotüple mümkün olur da 5 gramı 1 metreküplük nanoları belki prototip olarak buluşçu milleti şirketlere olası ürün tanıtımı için kullanırlar. 3d cad cam tezgahı düşünsenize bi. hatta 3. dünya ülkeleri için fakirin atom bombası gibi etki yaratır makus talihlerini yenmede. biraz uçarsak, hatta şimdi yerçeimi diferansiyel farklar motoru düşünce olarak yolda en azından yerçekimi gücü quantum alan denklemleri olarak ifade edilmeye başlandı matematikçilerce. bakınız kasım 2013 Cumhuriyet Bilim Teknik.bunun 3d üretimle birleştiğini düşünün al sana minik star trek gemiler

Kardeş ne diyon sen. :)
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ytaodo 6 yıl
nano ölçekte 3d geçmeli tüm üretim ürün ve parça üretilebilir grafen ve nanotüple mümkün olur da 5 gramı 1 metreküplük nanoları belki prototip olarak buluşçu milleti şirketlere olası ürün tanıtımı için kullanırlar 3d cad cam tezgahı düşünsenize bi hatta 3. dünya ülkeleri için fakirin atom bombası gibi etki yaratır makus talihlerini yenmede
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erdem3113 6 yıl
masculine
Yarın Tv2 de detaylı göreceğiz kısmetse.Donanımhaber in yarınki bölümünde 3 boyutlu yazıcılara geniş yer verilmiş.Eğer ulaşılabilirliği artarsa bunu kötü amaçlar için kullananlar çok olacaktır.Güzel bir teknoloji iyi alanlarda kullanılması dileği ile.

Demokrasi bekçisi amerika yazıcıdan bomba yapmaya başlamıştır bile.
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rorschach_ 6 yıl
mukavemet konusunda çok önem verilen parçaları yazıcı ile üretebileceklerini sanmıyorum. haber de söylediği gibi ancak bazı parçalar üretilebilir ancak zaman konusunda gerçekten büyük bir kazanım oluyormuş.
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Roark 6 yıl
concorde gibi ses üstü uçabilen yolcu uçağının motorlarını da rolls-royce üretmiştir. şaşırtıcı değil.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Yarın Tv2 de detaylı göreceğiz kısmetse.Donanımhaber in yarınki bölümünde 3 boyutlu yazıcılara geniş yer verilmiş.Eğer ulaşılabilirliği artarsa bunu kötü amaçlar için kullananlar çok olacaktır.Güzel bir teknoloji iyi alanlarda kullanılması dileği ile.
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Neyinkafasi 6 yıl en beğenilen
Gl4dius

har3al işte evde artık yazıcıdan ekran kartı çıkartırız.
:d haklısın kardeşim şimd amd ve nvidia düşünsün kartı ucuza satmazlarsa bizde evde üretiriz hertürlü


22-23 nm lik bir değerden bahsediyoruz çok zor hocam.bir insan hücresinden kat ve kat daha küçük yapıda olan parçalar.(22x 10^-9(10 üzeri eksi dokuz) Metre)
Kurumsal alanda şuan için belki ama yakın gelecekte evimize nanometrik baskı yapan bir cihaz gireceğini sanmıyorum.

Ayrıca birde programlama konusu var.
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Gl4dius 6 yıl
har3
al işte evde artık yazıcıdan ekran kartı çıkartırız.

:d haklısın kardeşim şimd amd ve nvidia düşünsün kartı ucuza satmazlarsa bizde evde üretiriz hertürlü
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Nokia Specialist 6 yıl Gl4dius
Gl4dius
har3
al işte evde artık yazıcıdan ekran kartı çıkartırız.

:d haklısın kardeşim şimd amd ve nvidia düşünsün kartı ucuza satmazlarsa bizde evde üretiriz hertürlü

Gpu, CPU silikondan üretiliyor. Ve üretimi öyle 3d yazıcıyla olacak iş değil
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