Rolls-Royce, uçak motor parçası üretiminde üç boyutlu yazıcılardan yararlanacak

Daha çok ultra lüks otomobil modelleriyle tanınan Rolls-Royce, aynı zamanda farklı bir departman ile uçaklar için birçok jet motoru da hazırlıyor. Gelen bilgilere göre ise firmanın üç boyutlu motor parçası üretimi amacıyla bazı yeni planları da bulunuyor.





Plastik yanında artık metal baskı da yapabilen üç boyutlu yazıcılar, Rolls-Royce tarafından da jet motorlarının hafif parçalarının üretimi için kullanılacak. Normal şartlarda bazı parçaların üretiminin 18 ay gibi oldukça uzun bir sürede tamamlandığını belirten firma, üç boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde bu süreyi 1-2 hafta seviyesine indirebilecek ve böylece özellikle hava yolu şirketleri için oldukça faydalı bir yapı kurulmuş olacak.





Gelişmeye devam eden üç boyutlu baskı sistemleri, firmanın teknoloji stratejilerinin başında bulunan Dr. Henner Wapenhans'a göre birçok yeni üretim olasılığı ve tasarım alanı oluşturuyor. Bu nedenle firma üç boyutlu baskı teknolojisine oldukça sıcak bakıyor ve yakından takip ediyor.









http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/industry/10448147/Rolls-Royce-looks-to-make-jet-engine-parts-with-3D-printers.html