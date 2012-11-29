Rosewill'den 1600 watt kapasiteli ve 80+ Silver sertifikalı güç kaynağı: Hercules-1600

Rosewill, bilgisayar donanımı tutkunlarına ve iş istasyonlarına özel geliştirdiği, ''Hercules'' serisi 1600 watt kapasiteli güç kaynağı Hercules-1600'ün duyurusunu gerçekleştirdi.

ATX12V v2.3 / EPS12V v2.92 standartlarını destekleyen, 80+ Silver sertifikası bulunan ve %89'lara varan oranlarda enerji verimliliği sunan Hercules-1600, çift işlemcili veya dört ekran kartlı (Quad SLI / Quad CrossfireX) bilgisayar sistemlerini dahi sorunsuzca besleyebiliyor. Çift kanal 12V rail tasarımının temel alındığı güç kaynağının 12V1 kanalı 1320 watt / 110A çıkış sunarken, 12V2 kanalı ise 600 watt / 50A çıkışa sahip durumda.

Sürekli 1600 watt'lık güç verebilen ve yüksek voltaja karşı koruması olan Hercules 1600, 1 adet 20+4-pin ATX güç konnektörü, 1 adet 8-pin EPS12V güç konnektörü, 1 adet 4+4-pin ATX12V / EPS12V güç konnektörü, 16 adet 8-pin (6+2-pin) PCI Express güç konnektörü, 16 adet 5-pin SATA güç konnektörü, 6 adet 4-pin molex güç konnektörü ve 2 adet 4-pin floppy güç konnektörü ile geliyor. PCI Express, SATA, molex ve floppy güç konnektörleri modüler yapıda. Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kabloları kullanarak bilgisayar kasasının içinin düzenli olmasını sağlayabileceğiniz gibi hava sirkülasyonunu iyileştirebiliyorsunuz.



Yukarıdaki bilgilere ilaveten ısı kontrollü 135 mm çapında bir fan tarafından soğutulan güç kaynağında, tek tuşa basılarak fanın tam devirde çalıştırılmasına olanak tanınmış. Rosewill, Hercules 1600'ün fiyatına dair herhangi bir açıklama yapmamış.



http://www.rosewill.com/products/2381/ProductDetail_Overview.htm