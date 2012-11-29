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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rosewill'den 1600 watt kapasiteli ve 80+ Silver sertifikalı güç kaynağı: Hercules-1600

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
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27
Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Rosewill'den 1600 watt kapasiteli ve 80+ Silver sertifikalı güç kaynağı: Hercules-1600
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Rosewill, bilgisayar donanımı tutkunlarına ve iş istasyonlarına özel geliştirdiği, ''Hercules'' serisi 1600 watt kapasiteli güç kaynağı Hercules-1600'ün duyurusunu gerçekleştirdi. 
ATX12V v2.3 / EPS12V v2.92 standartlarını destekleyen, 80+ Silver sertifikası bulunan ve %89'lara varan oranlarda enerji verimliliği sunan Hercules-1600, çift işlemcili veya dört ekran kartlı (Quad SLI / Quad CrossfireX) bilgisayar sistemlerini dahi sorunsuzca besleyebiliyor. Çift kanal 12V rail tasarımının temel alındığı güç kaynağının 12V1 kanalı 1320 watt / 110A çıkış sunarken, 12V2 kanalı ise 600 watt / 50A çıkışa sahip durumda.
Sürekli 1600 watt'lık güç verebilen ve yüksek voltaja karşı koruması olan Hercules 1600, 1 adet 20+4-pin ATX güç konnektörü, 1 adet 8-pin EPS12V güç konnektörü, 1 adet 4+4-pin ATX12V / EPS12V güç konnektörü, 16 adet 8-pin (6+2-pin) PCI Express güç konnektörü, 16 adet 5-pin SATA güç konnektörü, 6 adet 4-pin molex güç konnektörü ve 2 adet 4-pin floppy güç konnektörü ile geliyor. PCI Express, SATA, molex ve floppy güç konnektörleri modüler yapıda. Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kabloları kullanarak bilgisayar kasasının içinin düzenli olmasını sağlayabileceğiniz gibi hava sirkülasyonunu iyileştirebiliyorsunuz.
Yukarıdaki bilgilere ilaveten ısı kontrollü 135 mm çapında bir fan tarafından soğutulan güç kaynağında, tek tuşa basılarak fanın tam devirde çalıştırılmasına olanak tanınmış. Rosewill, Hercules 1600'ün fiyatına dair herhangi bir açıklama yapmamış.
Rosewill'den 1600 watt kapasiteli ve 80+ Silver sertifikalı güç kaynağı: Hercules-1600
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Rosewill'den 1600 watt kapasiteli ve 80+ Silver sertifikalı güç kaynağı: Hercules-1600
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http://www.rosewill.com/products/2381/ProductDetail_Overview.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
guc kaynağina ihtiyacım var
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skelop 6 yıl
CoreXXX
kasayı çökertir bu ağırlığa bak

Boşuna kasanın altına yapmıyorlar artık güç kaynağı yuvasını :)
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OverClocK1ng 7 yıl
1.6 ""KiLOWATT"" !!!
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CoreXXX 7 yıl
-dehşet-
suleymangonca Gereksiz olmuş yeni nesillerde güç tüketimi düşüyor bunlar ne yapıyor. Evdeki fön makinesini buna mı bağlayacağız.
Bütün güç kaynakları zaten ev kullanıcıları için üretiliyor.Örneğin Tesla GPU sunucu bilgisayarları direkt şebeke elektriğine takılıp kullanılıyor.
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onlar için zaten profosyonel çözümler var bu standart kullanıcı için yapılmış senin ve benim gibi:)
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Maxthon 7 yıl
asdf
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jakops. 7 yıl
eksiksiz takım düzmüşler :)
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mc_ihanet 7 yıl
Çoklu ekran kartı kullananlar için ideal bir ürün bence, ev kullanıcılarına yönelik olmadığı için gereksiz değil.
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aykutx 7 yıl
Her marka böyle extreme ürünler sürer piyasaya ve bu prestij içindir.
O kadar şaşıracak bir durum yok yani.
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depeche35 7 yıl
Kendini suyla soğutuyordur bu.
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saintroyo 7 yıl
çantası da şekilmiş hani...
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Evivva 7 yıl
Bunu zorlamak için 3970X ile 4lü (Aslında 8 oluyor :) ) GTX 690 yapmak lazım herhalde :)
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İstan34bul 7 yıl
Gereksiz olmuş yeni nesillerde güç tüketimi düşüyor bunlar ne yapıyor.
Evdeki fön makinesini buna mı bağlayacağız.
2 Yanıt Yanıtla
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Poyri 7 yıl İstan34bul
suleymangonca
Gereksiz olmuş yeni nesillerde güç tüketimi düşüyor bunlar ne yapıyor.
Evdeki fön makinesini buna mı bağlayacağız.

2 tane 3930k koyup 4 tanede gtx680(galiba) koyan bir adam vardi adam 2 tane 1200 luk ile calistiriyordu sistemini
.

Abartili urunler gormek guzel bence ureten formada 800w lik kadar satmayi dusunmuyordur zaten prestij urunu sadece bunu yapabiliyoruz demek icin.
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-dehşet- 7 yıl İstan34bul
suleymangonca

Gereksiz olmuş yeni nesillerde güç tüketimi düşüyor bunlar ne yapıyor.
Evdeki fön makinesini buna mı bağlayacağız.

Bütün güç kaynakları zaten ev kullanıcıları için üretiliyor.Örneğin Tesla GPU sunucu bilgisayarları direkt şebeke elektriğine takılıp kullanılıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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