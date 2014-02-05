Royal Caribbean, 80 inçlik ekranlarda gemi yolcularına sanal balkon imkanı sunacak





Dünyanın lüks gemi tatillerini organize eden en büyük firmalarından Royal Caribbean, turlarında teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı ihmal etmiyor. Firma Navigator of the Seas gemisinde yeni bir oda düzenine geçiyor.





Yeni düzende kamalara yukarıdan aşağıya duvarı kaplayan 80 inçlik HD televizyonlar kondu. Bu televizyonlara ise canlı olarak geminin güvertesine yerleştirilmiş RED Epic HD sinema kameraları ile çekilen görüntüler aktarıldı.





Böylece genelde küçük bir cam ile dışarıyı görebilen yolcular, sanki geminin güvertesindeymiş gibi etrafı izleme imkanına sahip oldu. Firma televizyonun etrafına perde ve korkuluk gibi dekorasyonlar ekleyerek bir pencere havası vermeyi düşünmüş. Yolcular oda içerisindeki kumanda ile farklı kamera açıları arasında geçiş yapabiliyor.





Firma sistemin kurulması esnasında M.I.T. ve Harvard uzmanları ile birlikte çalışmış ve özel bir fiber kanal ile görüntülerin aksama olmadan televizyona aktarılması sağlanmış. Bugün itibariyle gemi, içerisindeki 80 sanal balkonlu oda ile birlikte ilk yolculuğuna başladı.