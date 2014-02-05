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Royal Caribbean, 80 inçlik ekranlarda gemi yolcularına sanal balkon imkanı sunacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Royal Caribbean, 80 inçlik ekranlarda gemi yolcularına sanal balkon imkanı sunacak

Dünyanın lüks gemi tatillerini organize eden en büyük firmalarından Royal Caribbean, turlarında teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı ihmal etmiyor. Firma Navigator of the Seas gemisinde yeni bir oda düzenine geçiyor.

Yeni düzende kamalara yukarıdan aşağıya duvarı kaplayan 80 inçlik HD televizyonlar kondu. Bu televizyonlara ise canlı olarak geminin güvertesine yerleştirilmiş RED Epic HD sinema kameraları ile çekilen görüntüler aktarıldı. 

Böylece genelde küçük bir cam ile dışarıyı görebilen yolcular, sanki geminin güvertesindeymiş gibi etrafı izleme imkanına sahip oldu. Firma televizyonun etrafına perde ve korkuluk gibi dekorasyonlar ekleyerek bir pencere havası vermeyi düşünmüş. Yolcular oda içerisindeki kumanda ile farklı kamera açıları arasında geçiş yapabiliyor. 

Firma sistemin kurulması esnasında M.I.T. ve Harvard uzmanları ile birlikte çalışmış ve özel bir fiber kanal ile görüntülerin aksama olmadan televizyona aktarılması sağlanmış. Bugün itibariyle gemi, içerisindeki 80 sanal balkonlu oda ile birlikte ilk yolculuğuna başladı.

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***Respect*** 5 yıl en beğenilen
İki şey sonsuzdur; İnsanoğlunun aptallığı ve evren. fakat ikincisinden emin değilim.

Albert Einstein
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cceviz 5 yıl
Gemi değilde eve böyle bir şey yapılsa ve gökdelen, dağ gibi manzaralardan istediğini seçsen süper olur.
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ardarda45 5 yıl
Barney'in ev aklıma geldi


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okan_cehapelioglu 5 yıl
çenemizi boşuna yormuyalım
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join 5 yıl
Tekne turuna çıkan ve deniz görmek isteyen kokusunu almak isteyen zaten güvertede uygun yerler var oradan istedikleri kadar manzaraya bakabilirler. Bu olay ise odalarına gittikten sonra küçük kalan pencereye bir çözüm ve bence gayet hoş ve mantıklı. İnsanlar anlık olarak dışarının görüntüsünü odalarından bile görebilecekler. Yok bulut çizsinler yok koku yoksa moku çıkar gibi yorumlar sırf yorum yapmış olmaktan öte şeyler değil.
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01001101 5 yıl
eleştirileri anlayamıyorum. kimse adam odasına kapansın da gece gündüz monitöre baksın dememiş ki? isterseniz bu monitör sistemi gelmeden önceki ve geldikten sonraki duruma bi bakalım:

eskiden küçük camlı odalarda:
-> odanda isen küçük bi pencereden dışarıyı görürsün, güverteye çıkarsan heryer senindir.
yeni sistem ile küçük camlı odalarda:
-> odanda birçok farklı açıdan canlı görüntüyü tam duvar boyutunda görürsün, güverteye çıkarsan heryer senindir.

bir zararı var mı? yok.

üstelik duvardaki buzlu cam arkasına yerleştirilmiş florasanlar bile gün ışığı hissiyatı uyandırıyorken bu sistem de oda içine gün ışığı hissiyatı uyandıracaktır. bence gayet güzel.
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FRoGKaTa 5 yıl
Bu tarz gemilerde zaten camsız kabinler var. Felsefe yapmaya çalışmaya gerek yok yani.
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Morphinz 5 yıl
Bulut resmi çizip ışıklandırma yapsalar daha ucuza gelirdi :)
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haqy 5 yıl
Sen o kadar para ver, koskoca gemi ile tura katıl, sonra odandan denizi görmek için tv ekranına bak. Tam bir komedi :)
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prof.exx 5 yıl
ne kadar felsefe yaptınız arkadaş yok evrendi yok deniz kokusuydu. parası olan adam alır mis gibi kullanır ne var bunda? sanki yarından itibaren teknosada goldda satılacak yazıyor. teknesi vs olan adam gider alır nasıl olsa mok gibi para var
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aspirin_00 5 yıl
denizin kokusunu almayı, rüzgarı hissetmedikten sonra ne anlamı var o ekrana 4 duvar içinde beynini mutlu et. otobüse koysunlar deniz manzarayı bassınlar al gemi bulut videosu koy al uçak gezisi diyorum ya beynini mutlu etmek ten öteye gidemez,
his,temas yok.
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uTqx 5 yıl
Bizim de metrobüsümüzde televizyon var taaa 12-13 durak sonrasını görebiliyoruz, n'olmuş ??
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***Respect*** 5 yıl
İki şey sonsuzdur; İnsanoğlunun aptallığı ve evren. fakat ikincisinden emin değilim.

Albert Einstein
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