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Rus girişimciler hidrojen ile çalışan şarj istasyonu geliştirmeyi başardı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Rus girişimciler hidrojen ile çalışan şarj istasyonu geliştirmeyi başardı

Dünkü çakmak gazı ile elektrik enerjisi üreten şarj cihazından sonra bugün yeni bir alternatif enerji kaynağı haberi daha geldi. Bu kez Rus girişimciler hidrojen ile çalışan bir şarj istasyonu geliştirdiğini duyurdu.

HandyPower adındaki şarj istasyonu benzersiz bir elektrik üretim teknolojisi kullanıyor. Girişim dünya üzerinde böyle bir teknolojiye sahip başka şarj cihazı olmadığını savunuyor. Girişim iki büyük Rus nanoteknoloji merkezi tarafından da mali destek almış.

HandyPower elektrik enerjisi üretmek için alüminyum tozu kullanıyor. Alüminyum su ile temas ettikten sonra okside oluyor ve hidrojen açığa çıkarıyor. Hidrojen daha sonra bir yakıt hücresi zarından geçerek oksijen ile temas ediyor ve buhara dönüşüyor. Bu süreç esnasında da enerji elde ediliyor. 

HandyPower şarj cihazı sadece mobil cihazları değil dizüstü modellerini de şarj edebiliyor. İstasyonun enerji sağlayacağı su ise kartuşlar halinde takılıp çıkartılıyor. Ancak girişimin ilk hedefi askeri alanlar ve felaket bölgelerine müdahale eden acil hizmet birimleri. Bu bakımdan şimdilik son kullanıcıya yönelik bir ürün mevcut değil. Ürünün satışına ise bu yıl başlanması planlanıyor. 

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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaş ne yiyorsun ne içiyorsun. Erdi beye deselermişki seni bi şirketin başına geçirelim .Erdi beyimizde Bu şirket NVİDİA omasın dermiş Ve seçmezmiş
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thejackal4141 4 yıl
Sınırsız bi kaynak :-) ne güzel bişey
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arel.gr 4 yıl
cepte bomba, bor kullanmamislarmi, bor yokmu ?
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halitozbasli 4 yıl
Anladığım kadarı ile kartuşta su var. Hidrojen tepkime sonucu ortaya çıkan yan mamul ise aslında bunlar su ile çalışan şarj istasyonu yapmış olmuyormu :=
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MyMagicLife 4 yıl
kartuş şeklinde su ve alüminyum tarzı eklentileri olduğu için son kullanıcı içiz zahmetli olabilir daha çok acil durumlarda şarj bittiği durumlarda kullanılabilecek birşey gibi görünüyor.
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doctor_bey 4 yıl
Bu cihazda güzelmiş ama çakmak gazı kullanan model daha da güzeldi. Zaten son kullanıcıya gelmeyeceği için problem yok denebilir benim açımdan
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OZKNaln 4 yıl
abı bunların işi gücü nukluer mi?
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ManoMachine 4 yıl OZKNaln
OZKNaln

abı bunların işi gücü nukluer mi?

Habere göre, hayır değil :D
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umut_baris 4 yıl OZKNaln
OZKNaln

abı bunların işi gücü nukluer mi?

Öyle yorumlayacak olursak Almanlar n'olacak?


Hidrojen sınırsız diyebileceğimiz sayılı kaynaklardan.

Temini kolay ve aşırı fazla.
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Guest-24B35DD43 4 yıl
millet hidrojenle elektrik üretip şarj eden makine geliştiriyor bizimkiler hala başı açık mı kapalı mı onu tartışsınlar
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