Rus girişimciler hidrojen ile çalışan şarj istasyonu geliştirmeyi başardı





Dünkü çakmak gazı ile elektrik enerjisi üreten şarj cihazından sonra bugün yeni bir alternatif enerji kaynağı haberi daha geldi. Bu kez Rus girişimciler hidrojen ile çalışan bir şarj istasyonu geliştirdiğini duyurdu.





HandyPower adındaki şarj istasyonu benzersiz bir elektrik üretim teknolojisi kullanıyor. Girişim dünya üzerinde böyle bir teknolojiye sahip başka şarj cihazı olmadığını savunuyor. Girişim iki büyük Rus nanoteknoloji merkezi tarafından da mali destek almış.





HandyPower elektrik enerjisi üretmek için alüminyum tozu kullanıyor. Alüminyum su ile temas ettikten sonra okside oluyor ve hidrojen açığa çıkarıyor. Hidrojen daha sonra bir yakıt hücresi zarından geçerek oksijen ile temas ediyor ve buhara dönüşüyor. Bu süreç esnasında da enerji elde ediliyor.





HandyPower şarj cihazı sadece mobil cihazları değil dizüstü modellerini de şarj edebiliyor. İstasyonun enerji sağlayacağı su ise kartuşlar halinde takılıp çıkartılıyor. Ancak girişimin ilk hedefi askeri alanlar ve felaket bölgelerine müdahale eden acil hizmet birimleri. Bu bakımdan şimdilik son kullanıcıya yönelik bir ürün mevcut değil. Ürünün satışına ise bu yıl başlanması planlanıyor.