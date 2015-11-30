Ruslardan hologram baskısında devrim





Günümüzde en yaygın yazdırma teknolojisi olarak kullanılan mürekkep püskürtme diyebileceğimiz inkjet, zaman zaman ilginç fikirlere ev sahipliği yapabiliyor. Elektronik devre veya biyo malzeme baskısı gibi projelerden sonra şimdi de hologram baskısı deneniyor.





Rus bilim adamları tarafından yürütülen projede, genelde kağıt paralarda, pasaportlarda ve kredi kartlarında kullanılan gkökkuşağı hologram görüntüleri standart bir inkjet yazıcı yardımıyla kolayca basılabiliyor. Proje ile bu sektördeki hologram baskıların maliyetlerinin azaltılması ve zaman tasarrufu yapılması amaçlanıyor.





Ekip lideri olan Saint Petersburg ITMO Üniversitesi bilim adamı Alexander Vinogradov, kullanılan yeni mürekkebin gerçek bir bilimsel devrim olduğunu belirtiyor. Yeni mürekkep; voltaja göre renk değiştiren akıllı camlar, seramik kaplama, boya pigmentleri gibi pek çok alanda kullanılan nano kristal titanya adındaki yeni bir kimyasal materyali temel alıyor. Mürekkep kartuşlara doldurulduktan sonra hologram baskı için gerekli olan üzeri laminat kaplı standart kağıdın kullanılması yeterli oluyor.





Bu baskı tekniği ile gökkuşağı hologramının oluşturulması sadece dakikalar alıyor. Normalde önce bir master hologram hazırlanması, ardından laserjet tekniği ve farklı makineler ile baskı yapılması gerekiyor. Bu sürecin tamamlanması da günler alabiliyor. Vinogradov ve ekibi sektörde çok önemli bir işe imza atmış oldu. Elbette her yenilikte olduğu gibi teknolojinin piyasaya çıkması için zaman gerekiyor.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201503483/abstract