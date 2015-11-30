Ruslardan hologram baskısında devrim

Haber Editörü
Günümüzde en yaygın yazdırma teknolojisi olarak kullanılan mürekkep püskürtme diyebileceğimiz inkjet, zaman zaman ilginç fikirlere ev sahipliği yapabiliyor. Elektronik devre veya biyo malzeme baskısı gibi projelerden sonra şimdi de hologram baskısı deneniyor.
Rus bilim adamları tarafından yürütülen projede, genelde kağıt paralarda, pasaportlarda ve kredi kartlarında kullanılan gkökkuşağı hologram görüntüleri standart bir inkjet yazıcı yardımıyla kolayca basılabiliyor. Proje ile bu sektördeki hologram baskıların maliyetlerinin azaltılması ve zaman tasarrufu yapılması amaçlanıyor.
Ekip lideri olan Saint Petersburg ITMO Üniversitesi bilim adamı Alexander Vinogradov, kullanılan yeni mürekkebin gerçek bir bilimsel devrim olduğunu belirtiyor. Yeni mürekkep; voltaja göre renk değiştiren akıllı camlar, seramik kaplama, boya pigmentleri gibi pek çok alanda kullanılan nano kristal titanya adındaki yeni bir kimyasal materyali temel alıyor. Mürekkep kartuşlara doldurulduktan sonra hologram baskı için gerekli olan üzeri laminat kaplı standart kağıdın kullanılması yeterli oluyor.
Bu baskı tekniği ile gökkuşağı hologramının oluşturulması sadece dakikalar alıyor. Normalde önce bir master hologram hazırlanması, ardından laserjet tekniği ve farklı makineler ile baskı yapılması gerekiyor. Bu sürecin tamamlanması da günler alabiliyor. Vinogradov ve ekibi sektörde çok önemli bir işe imza atmış oldu. Elbette her yenilikte olduğu gibi teknolojinin piyasaya çıkması için zaman gerekiyor.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201503483/abstract Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Osmanliyada barbar diyordu bazıları senin gibilerde bunu servis ediyordu millete.
Evet bugün bir mülteci almamak için feribot patlatan yunanlı sensin.
Bugün İngiltere de namaz kılan 2 mültecinin önünde işeyen ayyaş 2 pislik kadın sensin.
Terörist ini kendi yaratıp ortadoğuda terör estirip yardım gönderiyoruz örtüsü altinda petrolünü çalan sensin.
Afrika yı Aç bırakıp. Yemek gönderiyoruz adı altında altinini çalan sensin.
Her turlu amerikan emperyalizmi görüp hayran kalan da sensin.
Bir buluşu olmayıp ülkeyi kötüleyende sensin.
Amaç ne anca boş laf ve kurulan düzene sovmek. Madem düzeni sevmiyorsun kardeşim önce sen kendini düzelt bir sözün olsun söyleyecek arkası dolu ozaman yap. Da görelim.
Öyle gelip de bana elin dinsiz vicdansız milletin parasını madenini petrolünü calan gevurunu ovme okey...
güdümlü bir füzenin uçağı takip edip vurmasına şahlanıyoruz,
kendimizi çok üstten görmeye bayılıyoruz,
ab'nin 3 milyar doları bize bekçilik yapmak için verdiğini unutuyoruz,
avrupada basit bir işçinin aldığı maaşı sanırım bilmiyoruz,
tarihimizi de bilmiyoruz,
osmanlının dünyaya hükmettiğini zannediyoruz,
bir tane üniversitemiz yok,
bir tane ürettiğimiz ve geliştirip dünyaya tanıtabildiğimiz proje ürün hiç birşey yok,
bir başkasının bir sektörde devrim yapmasına tahammül edemiyoruz,
çünkü biz herşeyi biliyoruz.
Not : Türkler
aynen ilkolkuldaki "ALİ ATA BAK" fişleri iyi iş görmüş. anca bakıyoruz vede ben yapamam edemem vs.
yakın geçmiş DEVRİM arabaları ortaya çıkmasın diye yapılan onca entrika ortada.
ERBAKAN ağır sanayi vs. deyip dururdu ama ne anlama geldiği anlaşılmıyordu.
1. parti olduğunda Çok tarafsız CB olan Demirel hükümet kurma görevini vermemişti. zaten adamın yaptığı havuz hesap ve denk bütçe çok kimseyi rahatsız etti ve binbir yalan dolanla 28 şubatı çıkaranlara bakmak lazım. müslüm gündüz dolandırıcıları hoca yapıp polise bastıranlar vs.vs. sonrasında da bankaları boşaltanlara vs. vs. neyse konuya gelirsek.
buradaki vurgulana duruma bakarsan ruslarda aynı kanıdalar ve ortada bir sürü HAK ve sözleşme varken insanları ülkeye sokmama ülkedekileri de geri gönderme polis vs baskıları kurmaya başladılar bile. yani tek vatansever ve şahlanan biz değiliz.
Tabi Rusların sadece yakın zamanda Ukrayna kırım vb. yerlerde yaptıklarına bakarsak da elimiz o kadarda kirli değil en azından.
Komik gerçeten sanki babasının hayrına veriyorlar. mültecileri kendi topraklarında görmeye başlayınca durumu ANCAK anlayabilen MEDENİYET vs satan bir avrupadan bahsediyoruz bu arada.
yıllardır süren ve yıllardır bu ülkede başını sokacak yer bulan insanlarda artık kendi ülkerinde durumun düzelmeyeceği ve türkiyede ki CHP nin mültecileri ülkelerine geri göndereceğiz vb. açıklamaları. mültecilerin aylık 800TL maaş vb. aldıkları gibi üfürmelere inanan bir sürü insanın kendilerine olan davranışlarından bıkıp daha iyi şartlar için canı pahasına AVRUPA ya gitmesi gerekti. MEDENİ ve SÜPER UYGARların UYGARlıklarını korumak için alelacele 1 milyar euro ile pazarlığa başlamaları çok medeni olduklarının kanıtı tabiki. bizede bu medeniyete yıllık 3 milyara bekçilik yapmak düşmez mi? nede olsa TÜRK'üz!!!!
reinisfischer.com/... isteyen baksın ama en imrendiğimiz almanyada işçinini asgari ücreti 2015 yılından ÖNCE YOKTU!!!
ama iş sadece aldığın maaşla bitmiyor. birde ödediğin vergiye bakmak lazım. Türkiyede yılda 500tl ödediğin araç vergisi için almanyada 1500€ ödemen lazım vs.vs.
iş sadece maaşa bakarak olmaz aldığın maaşın o ülkedeki değerinede bakmak lazım. yoksa çinde de 50$ bizdeki 1500tl maaşa denktir. neden acaba?
son zamanalarda ülkemizde bir çok Türkemenistan kökenli insan var hiç nedenini sorguladınımız acaba? merak eden okusun yazının sonuna ekliyorum
evet osmanlı dünyaya hükmetmiyordu. kendi topraklarına hükmediyordu. ama bir miktar yeniçeri kıyafeti göndererek bir ülkeyi diğerlerinden koruyabiliyordu!!!!!
ne yazıkkı herkesin tek derdi 657 li olmak olduğu sürece neden üretsin ki? elin gavuru baktı becereksiz adamı kovuyor. ama sen gel 657 yi değiştirecem de kıyamet kopuyor.
projeden kasıt nedir? ne gibi bir beklenti içindesin merak ettim. hiç proje yoksa ihracat denen şey sıfır olmazmıydı?
ha şunuda yazayım bu ülkede AR-GE denen şey ben mezun olduğumda yoktu halen yok. ARÇELİK vb leri abidik gubidik bir şey için ar ge desteği alabiliyorken ben alamıyorum nedenmi? benim projemi hayata geçirmek için hayatımı idame ettirebiliyorken projeyi yürütebilmem gerekli. ama malesef ülke olarak bu konulara para ayıracak kadar imkanımız yok.
bu boya devrimse kimseninde tahammülle ilgili sorunu olacağını zannetmiyorum. Ama zaten biz üretmeye programlı değiliz ya tüketmeye programlıyız niye tahammül etmeyelimki??
zaten ben tahammülsüz bir yorum okumadım seninki hariç .
evet bu konuda sana katılıyorum "bilmiyorum" diyen insanımız yok neredeyse. bilmese bile üfüren insanda çok malesef.
format atmayı bilenin bilgisayarcı olduğu memlekette ne beklersinki?
bilgisayarda sorun olunca da zaten format atılır sorun çözülür. sebebini araştırmak log okumak dump incelemek vs. gereksiz şeyler.
avrupa ile türkiyeyi doğrudan karşılaştıramazsın çünkü hiç birinin konjenktürü aynı değil.
güneyinde sürekli savaş terör yaşayan Türkiye ile Fransayı eş koşamazsın.
Ama bütün bunlara rağmen aşağılık kompeksine girmek acizliktir sadece.
Türkmenler neden Türkiyede çoğaldı?
Geçtiğimiz senelerde peşpeşe Türkmenistanda aşırı soğuklar sebebiyle büyük ölçüde hayvancılıkla geçinen Türkmenistandaki hayannların telef olması sebebiyle kırsalda yaşayan insanlar Aşkabat'a taşınıp çadırlarını şehrin çevresine kurdular. ama ne yazıkkı ülke dede o kadar iş gücü ihtiyacı yok. ve tabiki ki iş yapabilmek içinde bir vasıfda yok vs.vs. malesef bu sebeplerle insanlarda geçim derdiyle yurtdışına çıktılar.