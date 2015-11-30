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Ruslardan hologram baskısında devrim

Son dönemde sınır ihlali ile gündeme gelen Rusya'da önemli teknolojik gelişmeler de yaşanıyor. Teknoloji tarafında Yandex ve Yota Phone ile duyduğumuz Rusya, baskı konusunda da önemli adımlar atıyor
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
13,5b
1
18
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Ruslardan hologram baskısında devrim


Günümüzde en yaygın yazdırma teknolojisi olarak kullanılan mürekkep püskürtme diyebileceğimiz inkjet, zaman zaman ilginç fikirlere ev sahipliği yapabiliyor. Elektronik devre veya biyo malzeme baskısı gibi projelerden sonra şimdi de hologram baskısı deneniyor. 

Rus bilim adamları tarafından yürütülen projede, genelde kağıt paralarda, pasaportlarda ve kredi kartlarında kullanılan gkökkuşağı hologram görüntüleri standart bir inkjet yazıcı yardımıyla kolayca basılabiliyor. Proje ile bu sektördeki hologram baskıların maliyetlerinin azaltılması ve zaman tasarrufu yapılması amaçlanıyor. 

Ekip lideri olan Saint Petersburg ITMO Üniversitesi bilim adamı Alexander Vinogradov, kullanılan yeni mürekkebin gerçek bir bilimsel devrim olduğunu belirtiyor. Yeni mürekkep; voltaja göre renk değiştiren akıllı camlar, seramik kaplama, boya pigmentleri gibi pek çok alanda kullanılan nano kristal titanya adındaki yeni bir kimyasal materyali temel alıyor. Mürekkep kartuşlara doldurulduktan sonra hologram baskı için gerekli olan üzeri laminat kaplı standart kağıdın kullanılması yeterli oluyor. 

Bu baskı tekniği ile gökkuşağı hologramının oluşturulması sadece dakikalar alıyor. Normalde önce bir master hologram hazırlanması, ardından laserjet tekniği ve farklı makineler ile baskı yapılması gerekiyor. Bu sürecin tamamlanması da günler alabiliyor. Vinogradov ve ekibi sektörde çok önemli bir işe imza atmış oldu. Elbette her yenilikte olduğu gibi teknolojinin piyasaya çıkması için zaman gerekiyor.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201503483/abstract Yorum Yaz
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USDUL 4 yıl en beğenilen
Sınırlarım dışında ne söylerlerse söylesinler boş teneke çok ses çıkarır.
Osmanliyada barbar diyordu bazıları senin gibilerde bunu servis ediyordu millete.

Evet bugün bir mülteci almamak için feribot patlatan yunanlı sensin.

Bugün İngiltere de namaz kılan 2 mültecinin önünde işeyen ayyaş 2 pislik kadın sensin.

Terörist ini kendi yaratıp ortadoğuda terör estirip yardım gönderiyoruz örtüsü altinda petrolünü çalan sensin.

Afrika yı Aç bırakıp. Yemek gönderiyoruz adı altında altinini çalan sensin.

Her turlu amerikan emperyalizmi görüp hayran kalan da sensin.

Bir buluşu olmayıp ülkeyi kötüleyende sensin.

Amaç ne anca boş laf ve kurulan düzene sovmek. Madem düzeni sevmiyorsun kardeşim önce sen kendini düzelt bir sözün olsun söyleyecek arkası dolu ozaman yap. Da görelim.

Öyle gelip de bana elin dinsiz vicdansız milletin parasını madenini petrolünü calan gevurunu ovme okey...


Sınırlarım dışında ne söylerlerse söylesinler boş teneke çok ses çıkarır.Osmanliyada barbar diyordu bazıları senin gibilerde bunu servis ediyordu millete....
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IceRulez 4 yıl
Bir uçak düşürdük diye gururlanan vatansever topluluğuyuz,
güdümlü bir füzenin uçağı takip edip vurmasına şahlanıyoruz,
kendimizi çok üstten görmeye bayılıyoruz,
ab'nin 3 milyar doları bize bekçilik yapmak için verdiğini unutuyoruz,
avrupada basit bir işçinin aldığı maaşı sanırım bilmiyoruz,
tarihimizi de bilmiyoruz,
osmanlının dünyaya hükmettiğini zannediyoruz,
bir tane üniversitemiz yok,
bir tane ürettiğimiz ve geliştirip dünyaya tanıtabildiğimiz proje ürün hiç birşey yok,
bir başkasının bir sektörde devrim yapmasına tahammül edemiyoruz,
çünkü biz herşeyi biliyoruz.
Not : Türkler
Bir uçak düşürdük diye gururlanan vatansever topluluğuyuz,güdümlü bir füzenin uçağı takip edip vurmasına şahlanıyoruz,kendimizi çok üstten görmeye bayı...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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ioz 4 yıl IceRulez
gerçekten çok acaip bir aşağılık kompleksiyle yaşayan bir ülkeyiz.
aynen ilkolkuldaki "ALİ ATA BAK" fişleri iyi iş görmüş. anca bakıyoruz vede ben yapamam edemem vs.

yakın geçmiş DEVRİM arabaları ortaya çıkmasın diye yapılan onca entrika ortada.

ERBAKAN ağır sanayi vs. deyip dururdu ama ne anlama geldiği anlaşılmıyordu.
1. parti olduğunda Çok tarafsız CB olan Demirel hükümet kurma görevini vermemişti. zaten adamın yaptığı havuz hesap ve denk bütçe çok kimseyi rahatsız etti ve binbir yalan dolanla 28 şubatı çıkaranlara bakmak lazım. müslüm gündüz dolandırıcıları hoca yapıp polise bastıranlar vs.vs. sonrasında da bankaları boşaltanlara vs. vs. neyse konuya gelirsek.

IceRulez
Bir uçak düşürdük diye gururlanan vatansever topluluğuyuz,
güdümlü bir füzenin uçağı takip edip vurmasına şahlanıyoruz,


buradaki vurgulana duruma bakarsan ruslarda aynı kanıdalar ve ortada bir sürü HAK ve sözleşme varken insanları ülkeye sokmama ülkedekileri de geri gönderme polis vs baskıları kurmaya başladılar bile. yani tek vatansever ve şahlanan biz değiliz.

Tabi Rusların sadece yakın zamanda Ukrayna kırım vb. yerlerde yaptıklarına bakarsak da elimiz o kadarda kirli değil en azından.

IceRulez
ab'nin 3 milyar doları bize bekçilik yapmak için verdiğini unutuyoruz,


Komik gerçeten sanki babasının hayrına veriyorlar. mültecileri kendi topraklarında görmeye başlayınca durumu ANCAK anlayabilen MEDENİYET vs satan bir avrupadan bahsediyoruz bu arada.
yıllardır süren ve yıllardır bu ülkede başını sokacak yer bulan insanlarda artık kendi ülkerinde durumun düzelmeyeceği ve türkiyede ki CHP nin mültecileri ülkelerine geri göndereceğiz vb. açıklamaları. mültecilerin aylık 800TL maaş vb. aldıkları gibi üfürmelere inanan bir sürü insanın kendilerine olan davranışlarından bıkıp daha iyi şartlar için canı pahasına AVRUPA ya gitmesi gerekti. MEDENİ ve SÜPER UYGARların UYGARlıklarını korumak için alelacele 1 milyar euro ile pazarlığa başlamaları çok medeni olduklarının kanıtı tabiki. bizede bu medeniyete yıllık 3 milyara bekçilik yapmak düşmez mi? nede olsa TÜRK'üz!!!!

IceRulez
avrupada basit bir işçinin aldığı maaşı sanırım bilmiyoruz,


reinisfischer.com/... isteyen baksın ama en imrendiğimiz almanyada işçinini asgari ücreti 2015 yılından ÖNCE YOKTU!!!
ama iş sadece aldığın maaşla bitmiyor. birde ödediğin vergiye bakmak lazım. Türkiyede yılda 500tl ödediğin araç vergisi için almanyada 1500€ ödemen lazım vs.vs.
iş sadece maaşa bakarak olmaz aldığın maaşın o ülkedeki değerinede bakmak lazım. yoksa çinde de 50$ bizdeki 1500tl maaşa denktir. neden acaba?

son zamanalarda ülkemizde bir çok Türkemenistan kökenli insan var hiç nedenini sorguladınımız acaba? merak eden okusun yazının sonuna ekliyorum

IceRulez
tarihimizi de bilmiyoruz,
osmanlının dünyaya hükmettiğini zannediyoruz,


evet osmanlı dünyaya hükmetmiyordu. kendi topraklarına hükmediyordu. ama bir miktar yeniçeri kıyafeti göndererek bir ülkeyi diğerlerinden koruyabiliyordu!!!!!

IceRulez
bir tane üniversitemiz yok,
bir tane ürettiğimiz ve geliştirip dünyaya tanıtabildiğimiz proje ürün hiç birşey yok,


ne yazıkkı herkesin tek derdi 657 li olmak olduğu sürece neden üretsin ki? elin gavuru baktı becereksiz adamı kovuyor. ama sen gel 657 yi değiştirecem de kıyamet kopuyor.
projeden kasıt nedir? ne gibi bir beklenti içindesin merak ettim. hiç proje yoksa ihracat denen şey sıfır olmazmıydı?
ha şunuda yazayım bu ülkede AR-GE denen şey ben mezun olduğumda yoktu halen yok. ARÇELİK vb leri abidik gubidik bir şey için ar ge desteği alabiliyorken ben alamıyorum nedenmi? benim projemi hayata geçirmek için hayatımı idame ettirebiliyorken projeyi yürütebilmem gerekli. ama malesef ülke olarak bu konulara para ayıracak kadar imkanımız yok.

IceRulez
bir başkasının bir sektörde devrim yapmasına tahammül edemiyoruz,

bu boya devrimse kimseninde tahammülle ilgili sorunu olacağını zannetmiyorum. Ama zaten biz üretmeye programlı değiliz ya tüketmeye programlıyız niye tahammül etmeyelimki??
zaten ben tahammülsüz bir yorum okumadım seninki hariç .

IceRulez
çünkü biz herşeyi biliyoruz.


evet bu konuda sana katılıyorum "bilmiyorum" diyen insanımız yok neredeyse. bilmese bile üfüren insanda çok malesef.
format atmayı bilenin bilgisayarcı olduğu memlekette ne beklersinki?
bilgisayarda sorun olunca da zaten format atılır sorun çözülür. sebebini araştırmak log okumak dump incelemek vs. gereksiz şeyler.

avrupa ile türkiyeyi doğrudan karşılaştıramazsın çünkü hiç birinin konjenktürü aynı değil.
güneyinde sürekli savaş terör yaşayan Türkiye ile Fransayı eş koşamazsın.

Ama bütün bunlara rağmen aşağılık kompeksine girmek acizliktir sadece.

Türkmenler neden Türkiyede çoğaldı?
Geçtiğimiz senelerde peşpeşe Türkmenistanda aşırı soğuklar sebebiyle büyük ölçüde hayvancılıkla geçinen Türkmenistandaki hayannların telef olması sebebiyle kırsalda yaşayan insanlar Aşkabat'a taşınıp çadırlarını şehrin çevresine kurdular. ama ne yazıkkı ülke dede o kadar iş gücü ihtiyacı yok. ve tabiki ki iş yapabilmek içinde bir vasıfda yok vs.vs. malesef bu sebeplerle insanlarda geçim derdiyle yurtdışına çıktılar.
gerçekten çok acaip bir aşağılık kompleksiyle yaşayan bir ülkeyiz.aynen ilkolkuldaki "ALİ ATA BAK" fişleri iyi iş görmüş. anca bakıyoruz vede ben yapamam ...
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01myavuz 4 yıl
interwap

İlişkiler normale dönene kadar Yandex dahil Rus ürünlerini bilgisayarımdan ve telefonumdan kaldırıyorum.


Hangi şerefsiz soktuysa çıkarsın Yandex denen rus virüsünü, ne zamandan beri ruslar Amerikalılardan daha dost oldu?
Yanıtla +3
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IceRulez 4 yıl
USDUL
Sınırlarım dışında ne söylerlerse söylesinler boş teneke çok ses çıkarır. Osmanliyada barbar diyordu bazıları senin gibilerde bunu servis ediyordu millete. Evet bugün bir mülteci almamak için feribot patlatan yunanlı sensin. Bugün İngiltere de namaz kılan 2 mültecinin önünde işeyen ayyaş 2 pislik kadın sensin. Terörist ini kendi yaratıp ortadoğuda terör estirip yardım gönderiyoruz örtüsü altinda petrolünü çalan sensin. Afrika yı Aç bırakıp. Yemek gönderiyoruz adı altında altinini çalan sensin. Her turlu amerikan emperyalizmi görüp hayran kalan da sensin. Bir buluşu olmayıp ülkeyi kötüleyende sensin. Amaç ne anca boş laf ve kurulan düzene sovmek. Madem düzeni sevmiyorsun kardeşim önce sen kendini düzelt bir sözün olsun söyleyecek arkası dolu ozaman yap. Da görelim. Öyle gelip de bana elin dinsiz vicdansız milletin parasını madenini petrolünü calan gevurunu ovme okey...

bak işte dünyada senin gibi sadece kendini düşünen insanlar olduğu sürece insanlığı unutuyoruz, sınırlarım dışında ne söylerlerse boş teneke ses dediysen seninle konuşamayız birader, sen kendi çöplüğünde öterken tüm dünya sana da bir tarafıyla gülmeye devam edecektir.
1 Yanıt Yanıtla +2
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USDUL 4 yıl IceRulez
IceRulez
USDUL
Sınırlarım dışında ne söylerlerse söylesinler boş teneke çok ses çıkarır. Osmanliyada barbar diyordu bazıları senin gibilerde bunu servis ediyordu millete. Evet bugün bir mülteci almamak için feribot patlatan yunanlı sensin. Bugün İngiltere de namaz kılan 2 mültecinin önünde işeyen ayyaş 2 pislik kadın sensin. Terörist ini kendi yaratıp ortadoğuda terör estirip yardım gönderiyoruz örtüsü altinda petrolünü çalan sensin. Afrika yı Aç bırakıp. Yemek gönderiyoruz adı altında altinini çalan sensin. Her turlu amerikan emperyalizmi görüp hayran kalan da sensin. Bir buluşu olmayıp ülkeyi kötüleyende sensin. Amaç ne anca boş laf ve kurulan düzene sovmek. Madem düzeni sevmiyorsun kardeşim önce sen kendini düzelt bir sözün olsun söyleyecek arkası dolu ozaman yap. Da görelim. Öyle gelip de bana elin dinsiz vicdansız milletin parasını madenini petrolünü calan gevurunu ovme okey...

bak işte dünyada senin gibi sadece kendini düşünen insanlar olduğu sürece insanlığı unutuyoruz, sınırlarım dışında ne söylerlerse boş teneke ses dediysen seninle konuşamayız birader, sen kendi çöplüğünde öterken tüm dünya sana da bir tarafıyla gülmeye devam edecektir.

Bu kadar yazıdan çıkardığın özeti Tebrik ediyor ve seninle boş tartışmayı bırakıyorum sen böle devam et. Git ovdugun ülkere oralarda sana çok iyi bakarlar. Artık ne yazarsan yaz cevap vermicem çünkü Anlamıyorsun. Zaten sorun yine sende değil bende senin gibi birini alıntı yapıyorum :(
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USDUL 4 yıl en beğenilen
Sınırlarım dışında ne söylerlerse söylesinler boş teneke çok ses çıkarır.
Osmanliyada barbar diyordu bazıları senin gibilerde bunu servis ediyordu millete.

Evet bugün bir mülteci almamak için feribot patlatan yunanlı sensin.

Bugün İngiltere de namaz kılan 2 mültecinin önünde işeyen ayyaş 2 pislik kadın sensin.

Terörist ini kendi yaratıp ortadoğuda terör estirip yardım gönderiyoruz örtüsü altinda petrolünü çalan sensin.

Afrika yı Aç bırakıp. Yemek gönderiyoruz adı altında altinini çalan sensin.

Her turlu amerikan emperyalizmi görüp hayran kalan da sensin.

Bir buluşu olmayıp ülkeyi kötüleyende sensin.

Amaç ne anca boş laf ve kurulan düzene sovmek. Madem düzeni sevmiyorsun kardeşim önce sen kendini düzelt bir sözün olsun söyleyecek arkası dolu ozaman yap. Da görelim.

Öyle gelip de bana elin dinsiz vicdansız milletin parasını madenini petrolünü calan gevurunu ovme okey...


Yanıtla +14
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wolf silver 4 yıl
Rusya askeri teknolojiye verdiği önemi bilime de verseydi şimdi teknoloji olarak çok daha iyi bir yerdeydi.. Tabi 17 milyon km kareyi de korumak kolay birşey değil..
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awolfinsky 4 yıl
Haberi okurken aklıma direk bunla sahte para yapılır mı sorusu geldi Türkiye daha bu teknolojiye hazır değil.
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EnemyDestroyeD 4 yıl
yanlız Türkiyeye gelmesin bu teknoloji yoksa eyvah eyvah sahte paradan geçilmez.
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IceRulez 4 yıl
Bir uçak düşürdük diye gururlanan vatansever topluluğuyuz,
güdümlü bir füzenin uçağı takip edip vurmasına şahlanıyoruz,
kendimizi çok üstten görmeye bayılıyoruz,
ab'nin 3 milyar doları bize bekçilik yapmak için verdiğini unutuyoruz,
avrupada basit bir işçinin aldığı maaşı sanırım bilmiyoruz,
tarihimizi de bilmiyoruz,
osmanlının dünyaya hükmettiğini zannediyoruz,
bir tane üniversitemiz yok,
bir tane ürettiğimiz ve geliştirip dünyaya tanıtabildiğimiz proje ürün hiç birşey yok,
bir başkasının bir sektörde devrim yapmasına tahammül edemiyoruz,
çünkü biz herşeyi biliyoruz.
Not : Türkler
2 Yanıt Yanıtla +12
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USDUL 4 yıl IceRulez
IceRulez
Bir uçak düşürdük diye gururlanan vatansever topluluğuyuz,
güdümlü bir füzenin uçağı takip edip vurmasına şahlanıyoruz,
kendimizi çok üstten görmeye bayılıyoruz,
ab'nin 3 milyar doları bize bekçilik yapmak için verdiğini unutuyoruz,
avrupada basit bir işçinin aldığı maaşı sanırım bilmiyoruz,
tarihimizi de bilmiyoruz,
osmanlının dünyaya hükmettiğini zannediyoruz,
bir tane üniversitemiz yok,
bir tane ürettiğimiz ve geliştirip dünyaya tanıtabildiğimiz proje ürün hiç birşey yok,
bir başkasının bir sektörde devrim yapmasına tahammül edemiyoruz,
çünkü biz herşeyi biliyoruz.
Not : Türkler

Bunun gibi kendi neslini kötüleyen höduk leri + layan zihniyet de var işte naparsin. Sen devam et koçum mesele sen değilsin mesele senin kökün...

Çin seddi senin gibilere ders olsun.

Not: TÜRK...
1 Yanıt Yanıtla +9
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ioz 4 yıl IceRulez
gerçekten çok acaip bir aşağılık kompleksiyle yaşayan bir ülkeyiz.
aynen ilkolkuldaki "ALİ ATA BAK" fişleri iyi iş görmüş. anca bakıyoruz vede ben yapamam edemem vs.

yakın geçmiş DEVRİM arabaları ortaya çıkmasın diye yapılan onca entrika ortada.

ERBAKAN ağır sanayi vs. deyip dururdu ama ne anlama geldiği anlaşılmıyordu.
1. parti olduğunda Çok tarafsız CB olan Demirel hükümet kurma görevini vermemişti. zaten adamın yaptığı havuz hesap ve denk bütçe çok kimseyi rahatsız etti ve binbir yalan dolanla 28 şubatı çıkaranlara bakmak lazım. müslüm gündüz dolandırıcıları hoca yapıp polise bastıranlar vs.vs. sonrasında da bankaları boşaltanlara vs. vs. neyse konuya gelirsek.

IceRulez
Bir uçak düşürdük diye gururlanan vatansever topluluğuyuz,
güdümlü bir füzenin uçağı takip edip vurmasına şahlanıyoruz,


buradaki vurgulana duruma bakarsan ruslarda aynı kanıdalar ve ortada bir sürü HAK ve sözleşme varken insanları ülkeye sokmama ülkedekileri de geri gönderme polis vs baskıları kurmaya başladılar bile. yani tek vatansever ve şahlanan biz değiliz.

Tabi Rusların sadece yakın zamanda Ukrayna kırım vb. yerlerde yaptıklarına bakarsak da elimiz o kadarda kirli değil en azından.

IceRulez
ab'nin 3 milyar doları bize bekçilik yapmak için verdiğini unutuyoruz,


Komik gerçeten sanki babasının hayrına veriyorlar. mültecileri kendi topraklarında görmeye başlayınca durumu ANCAK anlayabilen MEDENİYET vs satan bir avrupadan bahsediyoruz bu arada.
yıllardır süren ve yıllardır bu ülkede başını sokacak yer bulan insanlarda artık kendi ülkerinde durumun düzelmeyeceği ve türkiyede ki CHP nin mültecileri ülkelerine geri göndereceğiz vb. açıklamaları. mültecilerin aylık 800TL maaş vb. aldıkları gibi üfürmelere inanan bir sürü insanın kendilerine olan davranışlarından bıkıp daha iyi şartlar için canı pahasına AVRUPA ya gitmesi gerekti. MEDENİ ve SÜPER UYGARların UYGARlıklarını korumak için alelacele 1 milyar euro ile pazarlığa başlamaları çok medeni olduklarının kanıtı tabiki. bizede bu medeniyete yıllık 3 milyara bekçilik yapmak düşmez mi? nede olsa TÜRK'üz!!!!

IceRulez
avrupada basit bir işçinin aldığı maaşı sanırım bilmiyoruz,


reinisfischer.com/... isteyen baksın ama en imrendiğimiz almanyada işçinini asgari ücreti 2015 yılından ÖNCE YOKTU!!!
ama iş sadece aldığın maaşla bitmiyor. birde ödediğin vergiye bakmak lazım. Türkiyede yılda 500tl ödediğin araç vergisi için almanyada 1500€ ödemen lazım vs.vs.
iş sadece maaşa bakarak olmaz aldığın maaşın o ülkedeki değerinede bakmak lazım. yoksa çinde de 50$ bizdeki 1500tl maaşa denktir. neden acaba?

son zamanalarda ülkemizde bir çok Türkemenistan kökenli insan var hiç nedenini sorguladınımız acaba? merak eden okusun yazının sonuna ekliyorum

IceRulez
tarihimizi de bilmiyoruz,
osmanlının dünyaya hükmettiğini zannediyoruz,


evet osmanlı dünyaya hükmetmiyordu. kendi topraklarına hükmediyordu. ama bir miktar yeniçeri kıyafeti göndererek bir ülkeyi diğerlerinden koruyabiliyordu!!!!!

IceRulez
bir tane üniversitemiz yok,
bir tane ürettiğimiz ve geliştirip dünyaya tanıtabildiğimiz proje ürün hiç birşey yok,


ne yazıkkı herkesin tek derdi 657 li olmak olduğu sürece neden üretsin ki? elin gavuru baktı becereksiz adamı kovuyor. ama sen gel 657 yi değiştirecem de kıyamet kopuyor.
projeden kasıt nedir? ne gibi bir beklenti içindesin merak ettim. hiç proje yoksa ihracat denen şey sıfır olmazmıydı?
ha şunuda yazayım bu ülkede AR-GE denen şey ben mezun olduğumda yoktu halen yok. ARÇELİK vb leri abidik gubidik bir şey için ar ge desteği alabiliyorken ben alamıyorum nedenmi? benim projemi hayata geçirmek için hayatımı idame ettirebiliyorken projeyi yürütebilmem gerekli. ama malesef ülke olarak bu konulara para ayıracak kadar imkanımız yok.

IceRulez
bir başkasının bir sektörde devrim yapmasına tahammül edemiyoruz,

bu boya devrimse kimseninde tahammülle ilgili sorunu olacağını zannetmiyorum. Ama zaten biz üretmeye programlı değiliz ya tüketmeye programlıyız niye tahammül etmeyelimki??
zaten ben tahammülsüz bir yorum okumadım seninki hariç .

IceRulez
çünkü biz herşeyi biliyoruz.


evet bu konuda sana katılıyorum "bilmiyorum" diyen insanımız yok neredeyse. bilmese bile üfüren insanda çok malesef.
format atmayı bilenin bilgisayarcı olduğu memlekette ne beklersinki?
bilgisayarda sorun olunca da zaten format atılır sorun çözülür. sebebini araştırmak log okumak dump incelemek vs. gereksiz şeyler.

avrupa ile türkiyeyi doğrudan karşılaştıramazsın çünkü hiç birinin konjenktürü aynı değil.
güneyinde sürekli savaş terör yaşayan Türkiye ile Fransayı eş koşamazsın.

Ama bütün bunlara rağmen aşağılık kompeksine girmek acizliktir sadece.

Türkmenler neden Türkiyede çoğaldı?
Geçtiğimiz senelerde peşpeşe Türkmenistanda aşırı soğuklar sebebiyle büyük ölçüde hayvancılıkla geçinen Türkmenistandaki hayannların telef olması sebebiyle kırsalda yaşayan insanlar Aşkabat'a taşınıp çadırlarını şehrin çevresine kurdular. ama ne yazıkkı ülke dede o kadar iş gücü ihtiyacı yok. ve tabiki ki iş yapabilmek içinde bir vasıfda yok vs.vs. malesef bu sebeplerle insanlarda geçim derdiyle yurtdışına çıktılar.
Yanıtla +10
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mrmiyagi 4 yıl
rus teknoloji şirketlerinin ürünlerini kullanmayacağım inşaallah... zaten sevmezdim, şimdi hiç sevmiyorum... artistik yapmasınlar
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Godolphin 4 yıl
Dh oldu rus haber kanalı..
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Patren 4 yıl
luzumsuz
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