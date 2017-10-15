Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği''

Kripto para birimlerinin kullanımının ve ticaretinin sorgulandığı Rusya'da geçtiğimiz hafta içinde yetkililer önemli açıklamalara imza atmıştı. Rusya Merkez Bankası Birinci Yardımcısı Sergei Shvetsov, kripto para birimlerinin yatırımcılar için tehlikeli olduğunu ve kolay erişebilir olmasının sakıncalı olduğunu belirtirken yakın zamanda kripto para ticaretine olanak sağlayan web sitelerinin ülkede yasaklanacağını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise salı günü yaptığı açıklama ile kripto para satın alan kişilerin yasa dışı faaliyetlerde bulunabileceğini dile getirmişti.

Ülkedeki Soğuk Tutuma Karşılık Kripto Paraları Destekliyor

Ülkede kripto para birimlerine karşı alınan bu soğuk tutuma karşılık son zamanlarda yaptığı açıklamalarla bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin kullanımını destekleyen Maliye Bakanı Anton Siluanov dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında ''Kripto paraları yasaklamak yerine onları düzenlemeye çalışmalıyız.'' diyen Siluanov benzer doğrultuda bir açıklama daha yaptı. Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu(IMF)'nun toplantısında konuşan Anton Siluanov ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği.'' derken ''Onların yükselişini göz ardı etmemeliyiz.'' çağrısında bulundu.



Halkı ve yatırımcıları kripto para birimlerinden gelecek tehlikelerden korumaları gerektiğini kaydeden Siluanov, kripto para operasyonlarını hedefleyen, kara para aklamayı da önlemek amacıyla için yasal bir zemin oluşturmak zorunda olduklarını açıkladı. Siluanov'a göre yasal düzenlemelerin ardından operasyonlar, yasal düzenlemelerle çelişirse farklı kontrol mekanizmaları devreye girebilir. Devletin kripto para ticaretine seyirci kalamayacağını dile getiren Siluanov, riskler karşısında önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Bkz. "İngiltere parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında İran olabilir" Sluanov ayrıca ABD'de kripto para birimlerinin emtia olarak düzenlendiğini de belirterek ''Sadece gözlerimizi kapatmak ve neler olup bittiğiyle ilgilenmemek doğru değil.'' dedi. Siluanov, yasal düzenlemelerle birlikte kripto para ticaretine devam edilebileceğini savunurken aynı toplantıda söz alan sermaye ve risk yönetimi şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink bitcoine ateş püskürdü. Fink, bitcoini ''kara para aklama dizini'' olarak nitelendirdi.

''Satın Almak Aptallık'' Daha önceki açıklamalarında bitcoinin dolandırıcılık olduğunu vurgulayan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ise cuma günü Uluslararası Finans Enstitüsü'nün toplantısında bitcoin ile ilgili çok daha sert açıklamalarda bulundu. Kripto para ticaretinin eninde sonunda zarara uğratacağına dikkat çeken Dimon, kripto para satın alan kişilere "Satın alacak kadar aptalsanız, bir gün bunun bedelini ödeyeceksiniz." dedi.

Hafta içinde 5000$ sınırını ikinci kez aşıp yeni bir rekora imza atan bitcoin ise çıkışını sürdürüyor. Hafta içinde 5500$-5700$ seviyelerinde değer sahip olan kripto para birimi bugün erken saatlerde 5840$ değerine ulaşmayı başardı.

https://www.cnbc.com/2017/10/13/russia-finance-chief-says-cryptocurrencies-bitcoin-are-a-fact-of-life.html