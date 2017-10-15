Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği''

Ülkedeki Soğuk Tutuma Karşılık Kripto Paraları Destekliyor
Halkı ve yatırımcıları kripto para birimlerinden gelecek tehlikelerden korumaları gerektiğini kaydeden Siluanov, kripto para operasyonlarını hedefleyen, kara para aklamayı da önlemek amacıyla için yasal bir zemin oluşturmak zorunda olduklarını açıkladı. Siluanov'a göre yasal düzenlemelerin ardından operasyonlar, yasal düzenlemelerle çelişirse farklı kontrol mekanizmaları devreye girebilir. Devletin kripto para ticaretine seyirci kalamayacağını dile getiren Siluanov, riskler karşısında önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Sluanov ayrıca ABD'de kripto para birimlerinin emtia olarak düzenlendiğini de belirterek ''Sadece gözlerimizi kapatmak ve neler olup bittiğiyle ilgilenmemek doğru değil.'' dedi. Siluanov, yasal düzenlemelerle birlikte kripto para ticaretine devam edilebileceğini savunurken aynı toplantıda söz alan sermaye ve risk yönetimi şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink bitcoine ateş püskürdü. Fink, bitcoini ''kara para aklama dizini'' olarak nitelendirdi.
''Satın Almak Aptallık''
Daha önceki açıklamalarında bitcoinin dolandırıcılık olduğunu vurgulayan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ise cuma günü Uluslararası Finans Enstitüsü'nün toplantısında bitcoin ile ilgili çok daha sert açıklamalarda bulundu. Kripto para ticaretinin eninde sonunda zarara uğratacağına dikkat çeken Dimon, kripto para satın alan kişilere "Satın alacak kadar aptalsanız, bir gün bunun bedelini ödeyeceksiniz." dedi.
Hafta içinde 5000$ sınırını ikinci kez aşıp yeni bir rekora imza atan bitcoin ise çıkışını sürdürüyor. Hafta içinde 5500$-5700$ seviyelerinde değer sahip olan kripto para birimi bugün erken saatlerde 5840$ değerine ulaşmayı başardı.
https://www.cnbc.com/2017/10/13/russia-finance-chief-says-cryptocurrencies-bitcoin-are-a-fact-of-life.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
YÖH.
deep weebde katiller uyuşturucu satıcıları manyaklar sapıklar hırsızlar. bu sanal para sayesinde iş yapıyorlar. hiç iyi bişey değil. sanal para tüm dünyada kaldırılması gerekiyor
Hocam ne çeşit bi bilgisizlik bu. Söylediğin şeylerin arasında ülke ekonomisine etki olarak fark yok. Nerelerden ne okuyosunuz da böyle yanlış fikirler elde ediyosunuz. Kafama sıkıcam