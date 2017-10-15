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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği''

Son zamanlarda bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin şiddetli bir şekilde tartışıldığı Rusya'da, Maliye Bakanı Anton Siluanov kripto paraların hayatın bir gerçeği olduğunu dile getirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği''
 
Kripto para birimlerinin kullanımının ve ticaretinin sorgulandığı Rusya'da geçtiğimiz hafta içinde yetkililer önemli açıklamalara imza atmıştı. Rusya Merkez Bankası Birinci Yardımcısı Sergei Shvetsov, kripto para birimlerinin yatırımcılar için tehlikeli olduğunu ve kolay erişebilir olmasının sakıncalı olduğunu belirtirken yakın zamanda kripto para ticaretine olanak sağlayan web sitelerinin ülkede yasaklanacağını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise salı günü yaptığı açıklama ile kripto para satın alan kişilerin yasa dışı faaliyetlerde bulunabileceğini dile getirmişti.

Ülkedeki Soğuk Tutuma Karşılık Kripto Paraları Destekliyor 

Ülkede kripto para birimlerine karşı alınan bu soğuk tutuma karşılık son zamanlarda yaptığı açıklamalarla bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin kullanımını destekleyen Maliye Bakanı Anton Siluanov dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında ''Kripto paraları yasaklamak yerine onları düzenlemeye çalışmalıyız.'' diyen Siluanov benzer doğrultuda bir açıklama daha yaptı. Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu(IMF)'nun toplantısında konuşan Anton Siluanov ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği.'' derken ''Onların yükselişini göz ardı etmemeliyiz.'' çağrısında bulundu.


Halkı ve yatırımcıları kripto para birimlerinden gelecek tehlikelerden korumaları gerektiğini kaydeden Siluanov, kripto para operasyonlarını hedefleyen, kara para aklamayı da önlemek amacıyla için yasal bir zemin oluşturmak zorunda olduklarını açıkladı. Siluanov'a göre yasal düzenlemelerin ardından operasyonlar, yasal düzenlemelerle çelişirse farklı kontrol mekanizmaları devreye girebilir. Devletin kripto para ticaretine seyirci kalamayacağını dile getiren Siluanov, riskler karşısında önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.


Sluanov ayrıca ABD'de kripto para birimlerinin emtia olarak düzenlendiğini de belirterek ''Sadece gözlerimizi kapatmak ve neler olup bittiğiyle ilgilenmemek doğru değil.'' dedi. Siluanov, yasal düzenlemelerle birlikte kripto para ticaretine devam edilebileceğini savunurken aynı toplantıda söz alan sermaye ve risk yönetimi şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink bitcoine ateş püskürdü. Fink, bitcoini ''kara para aklama dizini'' olarak nitelendirdi. 


''Satın Almak Aptallık'' 

Daha önceki açıklamalarında bitcoinin dolandırıcılık olduğunu vurgulayan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ise cuma günü Uluslararası Finans Enstitüsü'nün toplantısında bitcoin ile ilgili çok daha sert açıklamalarda bulundu. Kripto para ticaretinin eninde sonunda zarara uğratacağına dikkat çeken Dimon, kripto para satın alan kişilere "Satın alacak kadar aptalsanız, bir gün bunun bedelini ödeyeceksiniz." dedi.


Hafta içinde 5000$ sınırını ikinci kez aşıp yeni bir rekora imza atan bitcoin ise çıkışını sürdürüyor. Hafta içinde 5500$-5700$ seviyelerinde değer sahip olan kripto para birimi bugün erken saatlerde 5840$ değerine ulaşmayı başardı.


https://www.cnbc.com/2017/10/13/russia-finance-chief-says-cryptocurrencies-bitcoin-are-a-fact-of-life.html Yorum Yaz
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zwanzig 1 yıl
Bitcoinin değerinin sürekli artması çok garip.Blockchain sisteminin işleyişine bakarsak mantıklı görünüyor ancak alışıldık para kavramı açısından bakınca da bir yerde patlayacak diye düşündürüyor.
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Halilowich 1 yıl
Tren kaçıyor hanımlar ve beyler :)
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V4LKyR 1 yıl
Ulan daha yeni 5000 $ seviyesini aşmıştı 3-4 gün önce... Nasıl 5800 $ olabilir yahu?
YÖH.
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Katalikitci 1 yıl
Benim anlamadığım quantum bilgisayarlarlar ile bu şifreleme yöntemleri yetersiz hale gelince ne olacak?
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bydvd 1 yıl
sanal para hayatın felaketi olacak. işi bilenler çalışmadan para kazanacaklar.
deep weebde katiller uyuşturucu satıcıları manyaklar sapıklar hırsızlar. bu sanal para sayesinde iş yapıyorlar. hiç iyi bişey değil. sanal para tüm dünyada kaldırılması gerekiyor
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profecco 1 yıl
Şimdi ülkeler bazında ele alacak olursak bu bitcoin olayını ABD hariç hiçbir ülkeye fayda sağlamıyor. Mesela ülkemize gelecek olan bir turisti düşünelim. Yanında 5000 dolar ile gelip hepsini harcadığını varsayalım atıyorum şimdi. Böyle yapmayıp da elindeki bitcoini ülkemizde 5000 dolara çevirip bankadan aldı diyelim (hadi bir bitcoin 5000 dolar diyelim daha da arttı da örnek veriyorum).Ve bunu harcadı. Paranın el değiştirmesi ekonomi için iyi bir şey ama ilkini yapsaydı yani sıcak para olarak döviz getirseydi ülkemize daha çok katkı sağlamış olurdu. Ülkemizin yurtdışı alışverişlerinde o dövizi kullanmak daha çok işimiz gelirdi. Bir yerde bir şey ne kadar azsa o kadar değerlenir. 1 USD'nin 3.60 TL, 1 Euro'nun 4,30 TL olması gibi.
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Lord Melkor 1 yıl profecco
Özünde değişen yok. Hatta daha güzeli ülkene bitcoin girmiş olur
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Mianfei 1 yıl profecco
profecco

Şimdi ülkeler bazında ele alacak olursak bu bitcoin olayını ABD hariç hiçbir ülkeye fayda sağlamıyor. Mesela ülkemize gelecek olan bir turisti düşünelim. Yanında 5000 dolar ile gelip hepsini harcadığını varsayalım atıyorum şimdi. Böyle yapmayıp da elindeki bitcoini ülkemizde 5000 dolara çevirip bankadan aldı diyelim (hadi bir bitcoin 5000 dolar diyelim daha da arttı da örnek veriyorum).Ve bunu harcadı. Paranın el değiştirmesi ekonomi için iyi bir şey ama ilkini yapsaydı yani sıcak para olarak döviz getirseydi ülkemize daha çok katkı sağlamış olurdu. Ülkemizin yurtdışı alışverişlerinde o dövizi kullanmak daha çok işimiz gelirdi. Bir yerde bir şey ne kadar azsa o kadar değerlenir. 1 USD'nin 3.60 TL, 1 Euro'nun 4,30 TL olması gibi.

Hocam ne çeşit bi bilgisizlik bu. Söylediğin şeylerin arasında ülke ekonomisine etki olarak fark yok. Nerelerden ne okuyosunuz da böyle yanlış fikirler elde ediyosunuz. Kafama sıkıcam
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