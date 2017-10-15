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İngiltere parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında İran olabilir

Geçtiğimiz haziran ayında İngiltere parlamentosunu hedef alan saldırı sonucunda milletvekilleri hesaplarına ulaşım sağlayamamıştı. Times, saldırının arkasında İran olduğunu iddia ediyor.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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İngiltere parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında İran olabilir
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Haziran ayının sonlarına doğru İngiltere parlamentosuna hedef alan bir siber saldırı gerçekleşmişti. Kimliği belirlenemeyen hackerların hükümet sunucularına erişmesine engel olmak adına milletvekillerinin parlamento binası dışından e-posta adreslerine erişmeleri engellenirken Ulusal Siber Güvenlik Merkezi konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Saldırı sonrasında bazı milletvekillerinin e-posta adreslerinin ve şifrelerinin Rus sitelerinde satışa çıkarılması, saldırının Rus hackerlar tarafından gerçekleştirildiği düşüncesini akıllara getirmişti.


Theresa May'in Hesabı da Etkilenmişti 

The Times'ın haberine göre ise aralarından Başbakan Theresa May'in e-posta adresinin de yer aldığı, 30'u milletvekillerine ait olmak üzere toplam 9 bin e-posta hesabının etkilendiği siber saldırının arkasında İran olabilir. The Times iddiasını İngiliz istihbaratının henüz kamuoyuyla paylaşmadığı bir rapora dayandırırken The Guardian da raporu doğruladı ve saldırının İranlı hackerlar tarafından yapıldığını açıkladı. The Guardian'a konuşan bir güvenlik kaynağı ise saldırının ''devlet destekli'' olabileceğini vurguladı. 


İddiaların gerçek olması halinde bu saldırı İran tarafından İngiltere'yi hedef alan ilk siber saldırı olarak kayıtlara geçecek. Hackerların ekonomik bir amaç gütmedikleri belirtilirken İran'ın bu saldırıyı neden desteklediği büyük merak konusu. İki ülke son dönemde yakın ilişkiler yürütürken geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la olan nükleer anlaşmasından çekileceklerini açıklamasının ardından Başbakan Theresa May, İran'dan yana tavır almıştı. 


http://www.reuters.com/article/us-britain-politics-cyber/iran-was-behind-cyber-attack-on-british-lawmakers-in-june-the-times-idUSKBN1CJ0AH?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=59e2034b04d3012be8d4a90d&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Yorum Yaz
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435 1 yıl en beğenilen
he iran yaptı he. iran değilse rusyadır. ruslar değilse müslümanlardır. bir kaç atom sallayın da hepimizi kökten kurutun sizde rahatlayın biz de.
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MoÇü 1 yıl
Hayret kuzey kore dememişler bu sefer :))
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435 1 yıl en beğenilen
he iran yaptı he. iran değilse rusyadır. ruslar değilse müslümanlardır. bir kaç atom sallayın da hepimizi kökten kurutun sizde rahatlayın biz de.
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K_Spartakus 1 yıl
Çüş diyorum başka birşey demiyorum çünkü bu ülkelere birşey olsa ya İran ya Rusya yaptı deniliyor. Hadi yaptılar diyelim iyi de kendilerinin yaptıkları ortaya çıkınca da pişmiş kelle gibi sırıtanlar bunlar değil mi! Wiki belgelerinde, snowden in anlattıkları dahil birçok konuda her pislikleri ortaya çıktığında inkar edemediler ki İran bize saldırdı demek çok abes kaçıyor. Buna açıkça kendim ettim kendim buldum deniliyor.
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