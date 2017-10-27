Rusya ''Şeytan'' kod adlı nükleer füzesini test etti

Tatbikat Başarıyla Tamamlandı
Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bildiriye göre Satan 2 testinin yanı sıra üç denizaltı da farklı füzeleri ateşleyerek test etti. Ayrıca tatbikat kapsamında üç bombardıman uçağının kruz füzelerini Rus topraklarında test ettiği bildirildi. Tatbikatın ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu birliklerin belirlenen bütün görevleri tamamladığını ve ateşlenen füzelerin hedeflerine ulaştığını açıklayarak tatbikatın başarıyla sonuçlandırıldığını belirtti.
2019-2020 yıllarına kadar testleri tamamlayarak Rus ordusunun kullanımına sunulması beklenen Satan 2 nükleer füzesinin, 40 megatona varan savaş başlığı taşıma kapasitesiyle Japonya'ya atılan atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu vurgulanıyor. Rus kaynaklarına göre isabet ettiği takdirde Fransa, İngiltere veya Teksas büyüklüğünde bir alanı yok edebilecek güce sahip olan Satan 2, anti-füze sistemlerinden kaçma yeteneğine de sahip.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5021893/Russia-test-fires-huge-Satan-2-nuclear-missile.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2000 atom bomban varsa: barışın koruyucususun
500 atom bomban varsa: stratejik müttefiksin
80 atom bomban varsa: gelişmişsin
10 atom bomban varsa: hırsızsın
atom bomban yoksa: teröristsin