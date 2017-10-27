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Rusya ''Şeytan'' kod adlı nükleer füzesini test etti

Rusya 12 adet nükleer savaş başlığı taşıyabilen ve tek kullanımda İngiltere, Fransa veya Teksas büyüklüğünde bir alanı yok edebilen Satan 2 isimli nükleer füzesini test etti.
1 yıl
5,2b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde Rus kaynakları 2009 yılından beri geliştirilen yeni nükleer füzenin yakın zamanda test edileceğini yazmıştı. Bu haberlerden sadece birkaç gün sonra dün akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çok sayıda füzenin test edildiği geniş kapsamlı tatbikatta ülkenin Şeytan kod adlı yeni nükleer füzesi Satan 2(RS-28 Sarmat) de ilk kez ateşlendi. 12 adet nükleer savaş başlığı taşıyabilme kapasitesine sahip olan nükleer füze Plestek Cosmodrome üssünden fırlatıldıktan sonra yaklaşık 5800 kilometre yol katetti ve Rusya'nın doğusunda yer alan ve kıtalararası balistik füze testlerinde hedef noktası olarak kullanılan Kura Füze Test Bölgesi'ne ulaştı.


Tatbikat Başarıyla Tamamlandı 

Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bildiriye göre Satan 2 testinin yanı sıra üç denizaltı da farklı füzeleri ateşleyerek test etti. Ayrıca tatbikat kapsamında üç bombardıman uçağının kruz füzelerini Rus topraklarında test ettiği bildirildi. Tatbikatın ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu birliklerin belirlenen bütün görevleri tamamladığını ve ateşlenen füzelerin hedeflerine ulaştığını açıklayarak tatbikatın başarıyla sonuçlandırıldığını belirtti. 


2019-2020 yıllarına kadar testleri tamamlayarak Rus ordusunun kullanımına sunulması beklenen Satan 2 nükleer füzesinin, 40 megatona varan savaş başlığı taşıma kapasitesiyle Japonya'ya atılan atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu vurgulanıyor. Rus kaynaklarına göre isabet ettiği takdirde Fransa, İngiltere veya Teksas büyüklüğünde bir alanı yok edebilecek güce sahip olan Satan 2, anti-füze sistemlerinden kaçma yeteneğine de sahip. 


   
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5021893/Russia-test-fires-huge-Satan-2-nuclear-missile.html Yorum Yaz
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CaBr2 1 yıl en beğenilen
Rusya, Amerika 50 tane atıyor bir şey yok, Kore yapınca auuvvv, ne auvvv!!!
2 Yanıt Yanıtla +54
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Tugrul_512bit 1 yıl
Biryerde şöyle yazıyordu:
2000 atom bomban varsa: barışın koruyucususun
500 atom bomban varsa: stratejik müttefiksin
80 atom bomban varsa: gelişmişsin
10 atom bomban varsa: hırsızsın
atom bomban yoksa: teröristsin
Biryerde şöyle yazıyordu:2000 atom bomban varsa: barışın koruyucususun500 atom bomban varsa: stratejik müttefiksin80 atom bomban varsa: gelişmişsin...
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Yanıtla +37
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Ceqa 1 yıl
Ee şimdi Ak partililer sevinmiycek mi :) s-400 füzelerini para vererek aldığımızda bile seviniyorlardı kendileri yapmış gibi
1 Yanıt Yanıtla +15
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Tarih her zaman hitler gibi kim gibi psikopatlar görebilir.Nu tarz insanlık düşmanı silahlar Türkiye nin elinde olsun bile istemezdim.Bu arada nükleer füze değil bu kıtalar arası baristik füze..Başlıksız denendi.
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DH Misafiri 1 yıl
Rusya gerekirse Amerikayı yok etmek için elini güçlendiriyor.
Ülkemiz maalesef teknolojiye ayak uyduramadı. Olası bir kaosta şansımız yok
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kamil_3545 1 yıl
Dünyanin kaderini bir tuşa basarak değistirmek nasıl bir caniliktir ? üstelik daha fazla zengin olmak uğruna elindeki sınırlı kaynaklari mahvetmeyi göze almak hangi akla hangi mantiğa doğru gelebilir ?
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Tugrul_512bit 1 yıl
Biryerde şöyle yazıyordu:
2000 atom bomban varsa: barışın koruyucususun
500 atom bomban varsa: stratejik müttefiksin
80 atom bomban varsa: gelişmişsin
10 atom bomban varsa: hırsızsın
atom bomban yoksa: teröristsin
Yanıtla +37
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KaleyDeskop 1 yıl
savaşları engelleyen tek şey nükleer caydırıcılıktır. bunu korede gördük. eğer her ülkenin böyle gücü olsaydı hiç bir savaş yaşanmazdı. aksi olduğunda her canlı kül oluyor, bu yüzden beyin mantıklı düşünüyor :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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GreyParrot 1 yıl KaleyDeskop
Orijinalden alıntı: KaleyDeskop
savaşları engelleyen tek şey nükleer caydırıcılıktır. bunu korede gördük. eğer her ülkenin böyle gücü olsaydı hiç bir savaş yaşanmazdı. aksi olduğunda her canlı kül oluyor, bu yüzden beyin mantıklı düşünüyor :)

Siz öyle zannedin, savaş çıkması gerekiyorsa er geç çıkar, bu söylediğin hümanist okumuş aklı başında insan düşüncesi, hiçbir aklıyla düşünen insan savaş başlatmaz deriz, tabi savaşların esas sebebini analiz edemezsek böyle düşünürüz, en iyi ihtimalle bir gün bu nüfus dünyaya fazla gelecek, o zamanlarda yine bir deli çıkar gelir fitili ateşlerse o zaman vah dünyanın haline, benim düşüncem büyük savaşlar yerine küçük savaşların daha sık yaşanmasıdır, bu doğanın kanunu sanki, içimizdeki canavar elbet büyüyecek.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Ceqa 1 yıl
Ee şimdi Ak partililer sevinmiycek mi :) s-400 füzelerini para vererek aldığımızda bile seviniyorlardı kendileri yapmış gibi
1 Yanıt Yanıtla +15
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adminia 1 yıl Ceqa
Ceqa

Ee şimdi Ak partililer sevinmiycek mi :) s-400 füzelerini para vererek aldığımızda bile seviniyorlardı kendileri yapmış gibi


Ben birkaçını gördüm zil takıp oynuyorlardı. Komik mi şimdi bu.

Yahu arkadaş Allah aşkına siz o "gelişmiş beyin"lerinizle muhalefet yapmayın ya.
Yanıtla +13
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CaBr2 1 yıl en beğenilen
Rusya, Amerika 50 tane atıyor bir şey yok, Kore yapınca auuvvv, ne auvvv!!!
2 Yanıt Yanıtla +54
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leventalpsal 1 yıl CaBr2
:) :D
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BekirHan 1 yıl CaBr2
CaBr2

Rusya, Amerika 50 tane atıyor bir şey yok, Kore yapınca auuvvv, ne auvvv!!!

Rusya ve Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınan nükleer silahsızlaşma anlaşmasına tabiiler. Kafalarına göre silah kullanmazlar bundan sonra. Kore gibi ülkelerin kesin sıkıntısı böyle bir güvence vermiyor olmaları. Kafalarına göre istedikleri yeri vurma durumları mevcut. İran' ın bile ok dediği bir anşalma bu. Ne çok Kim Jong sever varmış arkadaş. Sanki adam kahraman.
1 Yanıt Yanıtla +1
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faniseyler 1 yıl
Nükleer enerjiye , nükleer santrallere hayır diyenler haydeee Rusya'ya
Yoksa onlardaki zararsız bizde mi zararlı
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