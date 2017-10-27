Rusya ''Şeytan'' kod adlı nükleer füzesini test etti

Geçtiğimiz günlerde Rus kaynakları 2009 yılından beri geliştirilen yeni nükleer füzenin yakın zamanda test edileceğini yazmıştı. Bu haberlerden sadece birkaç gün sonra dün akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çok sayıda füzenin test edildiği geniş kapsamlı tatbikatta ülkenin Şeytan kod adlı yeni nükleer füzesi Satan 2(RS-28 Sarmat) de ilk kez ateşlendi. 12 adet nükleer savaş başlığı taşıyabilme kapasitesine sahip olan nükleer füze Plestek Cosmodrome üssünden fırlatıldıktan sonra yaklaşık 5800 kilometre yol katetti ve Rusya'nın doğusunda yer alan ve kıtalararası balistik füze testlerinde hedef noktası olarak kullanılan Kura Füze Test Bölgesi'ne ulaştı.





Tatbikat Başarıyla Tamamlandı

Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bildiriye göre Satan 2 testinin yanı sıra üç denizaltı da farklı füzeleri ateşleyerek test etti. Ayrıca tatbikat kapsamında üç bombardıman uçağının kruz füzelerini Rus topraklarında test ettiği bildirildi. Tatbikatın ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu birliklerin belirlenen bütün görevleri tamamladığını ve ateşlenen füzelerin hedeflerine ulaştığını açıklayarak tatbikatın başarıyla sonuçlandırıldığını belirtti.





2019-2020 yıllarına kadar testleri tamamlayarak Rus ordusunun kullanımına sunulması beklenen Satan 2 nükleer füzesinin, 40 megatona varan savaş başlığı taşıma kapasitesiyle Japonya'ya atılan atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu vurgulanıyor. Rus kaynaklarına göre isabet ettiği takdirde Fransa, İngiltere veya Teksas büyüklüğünde bir alanı yok edebilecek güce sahip olan Satan 2, anti-füze sistemlerinden kaçma yeteneğine de sahip.



