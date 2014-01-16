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Rusya, gelen bilgilere göre denizde de hareket edebilen farklı insansız askeri araçlar geliştiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rusya, gelen bilgilere göre denizde de hareket edebilen farklı insansız askeri araçlar geliştiriyor
Dünyanın askeri anlamda ciddi yatırım yapan ve kendi araçlarını üretebilme kapasitesine sahip ülkelerinden Rusya, gelen son bilgilere göre denizde de hareket edebilen birçok farklı insansız askeri araç üzerine çalışma gösteriyor.
Son zamanlarda daha çok insansız hava araçları gündeme geliyor olsa da, birçok farklı ülke karada ve denizde gidebilen insansız askeri araçlar için de büyük yatırımlar yapıyor. Bu ülkelerin arasında olduğu öğrenilen Rusya'nın hazırladığı yeni insansız araçlar ise, hem karada hem de denizde gidebilme yetenekleri ile dikkat çekiyor. Ortaya atılan görsellerde nispeten modern çizgiler ile hazırlandıkları ve farklı boyutlarda geliştirildikleri görülen araçlar, boyutlarına rağmen üzerlerinde büyük silahlar da taşıyorlar.
Şimdilik çok fazla ayrıntılı bilgi yer almaya konu hakkında yayınlanan görselleri aşağıda inceleyebilirsiniz. 
 
Rusya, gelen bilgilere göre denizde de hareket edebilen farklı insansız askeri araçlar geliştiriyor
Rusya, gelen bilgilere göre denizde de hareket edebilen farklı insansız askeri araçlar geliştiriyor
Rusya, gelen bilgilere göre denizde de hareket edebilen farklı insansız askeri araçlar geliştiriyor

http://sploid.gizmodo.com/russia-is-developing-ground-drone-army-including-huge-a-1502514345/@jesusdiaz Yorum Yaz
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